Pet top savjeta kako odmah popraviti seksualni život

Duge veze nude stabilnost – a osim toga, kako vrijeme prolazi osjećamo se sve opuštenije jedno uz drugo. No, to ima i svoju manje lijepu stranu – previše opuštenosti može s godinama smanjiti ili čak u potpunosti ugasiti plamen među vama, a rezultat je zatišje u spavaćoj sobi. Svi znamo kako je redovit seksualni život važan za naše psiho-fizičko zdravlje, ali je jednako važan i za samu vezu. Redovite igrice pod plahtama snažnije će vas povezati i produbiti vaš odnos – ova vrsta intime sastavni je dio svake dobre i kvalitetne veze.

Zapitaj se kad ste se ti i tvoj partner zadnji put stvarno dobro zabavili u spavaćoj sobi. Ako je to bilo nedavno, čestitamo, no ako je prošlo puno vremena ili se čak ni ne možeš sjetiti kada je to bilo, krajnje je vrijeme da ponovno oživiš svoj seksualni život. Donosimo ti pet jednostavnih ideja kako to možeš učiniti – već večeras: