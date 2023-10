Perimenopauza (razdoblje prije nastupanja zadnje mjesečnice) i menopauza (tvoja zadnja menstruacija) sasvim je uobičajeno razdoblje. Istina jest da bi te mogle uhvatiti promjene raspoloženja i valunzi, a smanjena razina estrogena mogla bi utjecati na tvoj seksualni život i želju.

Jedan dio žena primijetit će manjak seksualne želje, no neke će baš u kasnoj perimenopauzi i ranoj postmenopauzi osjetiti blagi porast libida. Imaj na umu da ni inače, neovisno o dobi, libido nije konstantan i da na želju za 'vrućim igricama' utječe puno čimbenika – hormonalne promjene, stres, zdravstveno stanje…

Naravno, ne moraš se odreći seksa nakon menopauze. Redoviti seksualni odnosi zbližit će vas, opustiti i donijeti čitav niz blagodati. S obzirom na to da se tvoje tijelo mijenja, možda ti više neće odgovarati poze koje si nekoć obožavala pa treba pronaći pozicije u kojima ti je seks čista ugoda. Slobodno posegni za lubrikantom na bazi vode te, ono najvažnije, razgovaraj s partnerom kako biste mogli unaprijediti taj aspekt vaše veze.

Nemojte ga zapustiti nego odvojite malo vremena za sebe – opuštanje i istraživanje. Ne žurite nego dopustite tijelima da se 'zagriju'.

Izdvajamo pet seksi poza za sjajan seks nakon menopauze.

POGLEDAJ VIDEO: Bušimo mitove o seksu

Stajaći seks

Stajaći seks možda ti se čini kao nešto luckasto ili fizički zahtjevno, no ne mora biti. Odluči se za jednostavnu varijantu: dok stojiš, okreni se glavom prema zidu, a stražnjicom se približi partneru. On neka ti prodire s leđa. Ova poza sjajna je za kontrolu dubine i brzine prodiranja, a ostavlja mogućnost stimulacije klitorisa, grudi i drugih erogenih zona. Naravno, nemojte je izvoditi ako vam je teško stajati ili vas takvo što previše umara. U seksu nakon pedesete nema pravila, no važno je da se oboje osjećate ugodno.

Žlica

Oboje ležite na boku, partner je iza tebe i nježno prodire. Ruke su i tebi i njemu slobodne pa ih možete koristiti za nježna dodirivanja. Ova je poza sjajna jer nije zahtjevna, a može vas zbližiti. Idealna je za sve – a posebno bi se mogla svidjeti starijim parovima raspoloženima za 'lijen' i nježan seks.

Obrnuta žlica

Ova varijanta žlice možda je još bolja jer vam omogućuje gledanje u oči. Naravno, tu je i osjećaj kože na koži te povećanje bliskosti. S boka se okrenite jedno drugom tijelom te sami pronađite najbolji kut prodiranja. Jednostavno se iz misionarske poze okrenite na bok te vidite što vam najbolje odgovara.

Stolac

Pronađite neki čvrst stolac na kojemu možeš doseći pod. Neka partner sjedne na stolac, a ti sjedi na njega. Ovu pozu mogli bi obožavati i stariji parovi. Možete odabrati sporiji ili brži tempo kao i dubinu penetracije, a gledanje u oči dodatan je plus.

Zajednička masturbacija

Seks nije samo penetracija. I oralni seks ili zadovoljavanje rukom mogao bi ti pomoći u 'zagrijavanju' posebice ako se boriš s vaginalnom suhoćom. Tada će ti vjerojatno trebati duže vremena da se tvoje tijelo pripremi za seks i stoga nemojte odmah žuriti na 'glavni' dio. Uživajte u čarima predigre, laganoj masaži, milovanju cijeloga tijela… Možete gledati jedno drugoga kako se samozadovoljavate – ili pak neka on prstima dira tvoj klitoris, a ti njegov penis.

Na kraju, vjerujemo da će svaki par pronaći svoje omiljene poze, no ovi ti prijedlozi mogu biti dodatna motivacija da ne zapostaviš seksualni život – ni nakon menopauze.