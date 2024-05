Nikako ih ne slušaj: Pet užasnih savjeta o muškarcima Carrie Bradshaw

Svaka epizoda mnogima omiljene serije "Seks i grad" počinje tako da glavna junakinja koju utjelovljuje Sarah Jessica Parker samoj sebi postavlja neko pitanje o životu. Najčešće bi se teme kojima se bavila legendarna Carrie zapravo vrtjele oko jednog – muškaraca.

Iz sezone u sezonu smo skupa s Carrie i njenim najboljim prijateljicama stjecale životno vrijedno znanje i mudrost koje smo lako mogle primijeniti na svoj život – tako nam se barem činilo. Ipak, kad se danas osvrnemo na početke serije i neke od prvih spoznaja o muškarcima i ljubavi koje su junakinje dijele – možemo samo u ostati u nevjerici, zar ne?

Tako glavna junakinja definitivno nema dosadan ljubavni život, ali koliko je zapravo sretan - dobro je pitanje. Baš zato možda bismo treble promisliti dva put o njezinim ljubavnim savjetima (za razliku od onih modnih) i postupcima u odnosu s muškarcima – a ovih pet definitivno ne bismo trebale slijediti:

Pravilo 'volim te'

U epizodi u kojoj Carrie Faci prvi put kaže da ga voli, on joj ne uzvraća odmah istim riječima. Povrijeđena i razočarana, Carrie još iste večeri završi u krevetu s drugim muškarcem. Ipak, Faca će joj obznaniti svoju ljubav već drugi dan, a Carrie će jednostavno zaključiti da sve ono što se događalo između te izjave "ne vrijedi". Carrie ovdje nastupa izuzetno nezrelo, a ujedno ovo neće biti prvi put da će nastojati opravdati svoje loše postupke i odluke smišljanjem nebuloznih pravila o vezama.

Foto: profimedia.hr

Ostati jer je tako lakše

U prvoj sezoni Carrie, unatoč svemu, ostaje s Facom jer joj je tako jednostavnije. Umjesto da se sabere i vrati u potragu za ljubavlju ili neko vrijeme bude solo, ona bira liniju manjeg otpora jer tako ostaje u svojoj zoni komfora. Ovo ne samo da je kukavički potez, nego i odnos definitivno osuđuje na propast.

Ne stati na kočnicu

U šestoj sezoni serije Carrien je partner Alexandr Petrovsky. Od početka njihove veze sve se razvija u petoj brzini, a Carrie se osjeća kao da proživljava bajku o kojoj je sanjala. Umjesto da uspori, stane na loptu i promisli o svojim postupcima, Carrie donosi nepromišljenu odluku da s novim partnerom preseli u Pariz. Istina je da je ponekad lijepo prepustiti srcu vodstvo, ali u ljubavi bi naš cilj trebao biti pronaći osobu s kojom ćemo moći ostvariti dugoročan odnos, a da bismo to mogli, prije velikih koraka trebamo se najprije dobro međusobno istinski upoznati. Carrie je i opet djelovala impulzivno, a rezultat je, očekivano, bio propast veze s Alexandrom.

Muškarci su poput droge

U jednoj epizodi glavna protagonistica muškarce opisuje kao drogu – donose nam vrhunce i daju jako dobar osjećaj, ali također su i uzrok tuge i očaja. Točno je kako svaka veza ima uspne i padove, to je nešto što se ne može izbjeći. No ako se fokusiramo samo na taj turbulentni rollercoaster emocija i tražimo upravo to kako bismo osjetile uzbuđenje te stalne promjene prije ili kasnije postat će nam previše za izdržati i koštat će nas našeg mira.

Foto: profimedia.hr

Ne treba mi pomoć

Junakinja serije "Seks i grad" ne vjeruje u psihoterapiju i, iako bi joj očito bila od velike koristi, ne traži stručnu pomoć. Djelomično je to možda tako zato što se u vrijeme pisanja scenarija za prvih nekoliko sezona odlazak psihologu još smatrao za prilični tabu – danas su se stvari, srećom, po tom pitanju potpuno promijenile. Zamisli Carrie koja je svoje probleme odlučila riješiti uz pomoć psihologa – istina, radnja bi u tom slučaju bila puno manje uzbudljiva, ali bi joj to svakako pomoglo da nauči što želi i ostvari stabilne odnose s muškarcima.

