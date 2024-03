Muškarci priznaju: Ovo su razlozi zbog kojih bi radije bili solo

Ljubav može biti vrlo komplicirana stvar pa tako nerijetko mislimo da znamo što želimo, dok to ne dobijemo. Onda shvatimo da to o čemu smo sanjali možda nije onakvo kakvim smo zamišljali. Osobito ako život donese probleme i nepredviđene prepreke – a to će se, sasvim sigurno, dogoditi prije li kasnije. Većina muškaraca, baš kao i žena, želi pronaći ljubav i skrasiti se. Ipak, kad se to napokon dogodi, mnogi shvate da su gajili iluzije i stvarnost ih više ili manje razočara.

Zanimljivo, no čak i ako su osobe imale sreće te su pronašle osobu s kojom imaju stabilan brak ili vezu, mogu s vremena na vrijeme osjećati žaljenje za vremenom kad su bili solo i može im nedostajati osjećaj slobode. Muškarci su za elitedaily otvorili svoje srce i otkrili koji su razlozi zbog kojih nekad maštaju o svom životu prije čvrste veze. Evo pet najčešćih:

Bezbrižnost

Dok su živjeli sami, jedino o čemu su morali brinuti bile su njihove vlastite potrebe. Zato se muškarci nekad s nostalgijom prisjećaju tog vremena kad su na prvo mjesto mogli staviti uvijek i jedino sebe. Baš kao i njihove supruge, muškarci u braku naučili su drugačije postaviti prioritete – a tako i treba biti, pogotovo ako u postali očevi. No, moguće je da se s vremena na vrijeme osjećaju frustrirano i 'zagušeno' time da stalno moraju brinuti o nekom drugom. Kako će se nositi s takvim osjećajima ovisi o stupnju njihove zrelosti.

Više vremena za prijatelje

Dok su solo, većina muškaraca dobar dio dana provodi sa svojim prijateljima koji su među najvažnijim osobama u njihovim životima. No, kad uđu u ozbiljnu vezu ili se ožene, stvari se prilično promjene. Vremena za druženje s prijateljima sve je manje, osobito nakon što dođu djeca. Zato mnogim muškarcima nedostaju njihovi prijatelji i vrijeme koje su imali za muška druženja bez da ih netko doma čeka i gleda na sat.

Flertanje

Ako je muškarac nekad uživao u puno flertanja, moguće je da će mu ovaj dio njegove osobnosti početi nedostajati jednom kad se fokusira na samo jednu ženu. Flertanje je zabavno i uzbudljivo, ali u većini brakova neće naići na odobravanje druge strane. Muškarac koji je nekad slovio kao veliki zavodnik možda će se prestati tako ponašati ako uvidi da to smeta njegovoj odabranici, no to ne znači da mu taj dio njega neće nedostajati.

Raznoliki seksualni život

Vjerojatno si očekivala da će se ova točka naći na ovom popisu. Neki muškarci priznaju da, čak i ako imaju zadovoljavajuć seksualni život sa svojom ženom ili djevojkom, žale zbog izgubljenih prilika s drugim ženama. Posebno danas kad postoji toliko aplikacija za dejtanje može im se činiti da puno gube jer je upoznati nekog novog postalo lakše no ikad ranije. Također, ako su u krizi srednjih godina, muškarci mogu osjetiti pad samopouzdanja i može im se činiti kako bi im vruće avanture s drugim ženama mogle boostati ego.

Zov lovca

Mnogi muškarci, osobito oni mlađi, uvjereni su kako su 'rođeni lovci' i uživaju u tome da osvajaju ženu koja im je privlačna. Jednom kad je osvoje, uzbuđenja nestane. Možda su ušli u vezu u kojoj se osjećaj dobro i sigurno, ali im istovremeno može nedostajati 'lov' i miris nove pustolovine. Baš kao i u svim prethodnim točkama, to kako će muškarac izaći na kraj s ovakvim emocijama i nemirom, koje, ruku na srce, često osjećaju i žene, ovisi ponajviše o stupnju njegove zrelosti.

