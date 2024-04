Zajedno, a odvojeno - jesu li parovi koji ne žive skupa zapravo sretniji?

Nakon upoznavanja i faze dejtanja idući je korak obično useljenje u zajednički prostor – to može značiti da će jedan od partnera doseliti drugome ili će par potražiti novo mjesto za život. Ovaj veliki korak obično prethodi još ozbiljnijim fazama kao što su sklapanje braka ili eventualno, osnivanje obitelji. Većina ljubavnih veza i dalje se razvija po ovim ustaljenim koracima, ali u svijetu, a i kod nas, postoji i jedan novi trend. Neki parovi odlučuju se nastaviti vezu, a živjeti odvojeno. Iako se mnogima takav aranžman čini nezamisliv, parovi koji žive na ovaj način tvrde da funkcioniraju odlično i stoje iza svoje odluke. Dapače, ovi parovi tvrde da im je veza romantičnija - jer ne dijele spavaću sobu i kupaonicu.

“Nalazimo se u potpuno novom razdoblju parova koji žive odvojeno“, tvrdi stručnjakinja za veze Bella DePaolo za Brides.

Parovi su prije živjeli odvojeno jedino u slučaju kad nisu imali drugog izbora – na primjer, zbog posla u inozemstvu. S druge strane, danas se neki ljudi svjesno odlučuju na takav način života. Ovo ide ruku pod ruku s time da se moderni parovi odlučuju sve kasnije imati djecu. Također, mnogi će stupiti u brak mnogo kasnije nego što su to učinili njihovi roditelji, bake i djedovi. Ljudi su tako danas duže samci ili u neobaveznim vezama, a ako su svoje dvadesete i tridesete proveli živeći solo, može im biti teže prilagoditi se na suživot s partnerom i odreći se svoje slobode i neovisnosti. U tom slučaju, mogu se odlučiti nastaviti živjeti u svom prostoru – pa čak i nakon vjenčanja.

"Vidim to kao mogući rastući trend jer samci traže načine povezivanja koji ih neće koštati željenog životnog stila ili načina života", za Brides kaže Sherrie Sims Allen, psihologinja i coach za veze.

Plusevi i minusevi

Ideja o vezi u kojoj živiš odvojeno od partnera možda te zaintrigirala – ali prije no što doneseš takvu veliku odluku trebaš proučiti koje su pozitivne, a koje negativne strane ovakvog života.

Odvojen život bez sumnje znači i više komfora – moći ćeš živjeti po svojim pravilima, odlaziti u krevet kad tebi odgovara, pripremati obroke kako i kada želiš, urediti dom po svom ukusu, pozivati prijatelje ili rodbinu bez da se o tome trebaš prethodno dogovarati s partnerom… Dakle, to znači više slobode, a manje planiranja, rasporeda i prilagođavanja. Vaša se veza neće vrtjeti oko stresa svakodnevice i nećete se svađati oko toga tko je na redu za pranje suđa.

Također, veliki je plus taj što će tvoja veza uvijek biti kao u fazi dejtanja – i time zapravo više romantična. Nećete biti stalno zajedno i više ćete se radovati ponovnom susretu. S druge strane, minus ovakvog načina života je prije svega taj da može doći do odvajanja partnera. Ako živite svatko u svom prostoru, također je vjerojatnije da ćete se razvijati svatko u svom smjeru. Postoji li ikakvih nesigurnosti u vezi, one bi mogle u ovakvom modernom aranžmanu biti još intenzivnije – jer ćete se ti i tvoj partner vjerojatno ipak osjećati slabije povezano, nego da dijelite svakodnevne brige i imate zajedničku rutinu.

Ključ je u fleksibilnosti

Zbog svega ovoga psiholozi smatraju kako je najmudrije ne odnositi odluke koje nije moguće lako promijeniti, nego je uvijek bolje ostati fleksibilan. Ako uvidimo da „odvojena veza" ne funkcionira najbolje, možemo se ipak odlučiti na tradicionalnije načine i useliti se skupa. Ključno u svemu je, kao i uvijek, komunicirati s partnerom. Trebamo otvoreno razgovarati o tome kako se osjećamo i što želimo jer je jedino tako moguće uspješno funkcionirati u dvoje – bilo da nas dijele kilometri ili da svake noći spavamo u istom krevetu.

