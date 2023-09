7 jasnih znakova koji otkrivaju da još niste spremni za zajednički život

Ako si već neko vrijeme u vezi, zasigurno već razmišljaš i o zajedničkom životu s partnerom. To je logičan korak u svakoj romantičnoj vezi, no s obzirom na to da je riječ o prilično velikoj stvari, ključno je da i ti i tvoj partner dobro razmislite prije donošenja konačne odluke o useljenju u zajednički dom.

Brojni parovi često ishitreno donose odluke o useljenju temeljene na pogrešnim razlozima, a mnogi nisu još uvijek spremni za zajednički život. Važno je imati na umu da je zajednički život s partnerom velika promjena koja sa sobom donosi i mnoštvo obaveza i odgovornosti.

Prije selidbe u zajednički stan, trebala bi otvoreno razgovarati s partnerom te razriješiti eventualne nedoumice ili probleme koje bi vam život udvoje mogao donijeti. Nisi li sigurna da li ste spremni na taj veliki životni korak, a nastavku ti donosimo neke od znakova koji ukazuju na to da još ne biste trebali zajedno živjeti.

