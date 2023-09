7 jasnih znakova koji otkrivaju da još niste spremni za zajednički život

Ako si već neko vrijeme u vezi, zasigurno već razmišljaš i o zajedničkom životu s partnerom. To je logičan korak u svakoj romantičnoj vezi, no s obzirom na to da je riječ o prilično velikoj stvari, ključno je da i ti i tvoj partner dobro razmislite prije donošenja konačne odluke o useljenju u zajednički dom.

Brojni parovi često ishitreno donose odluke o useljenju temeljene na pogrešnim razlozima, a mnogi nisu još uvijek spremni za zajednički život. Važno je imati na umu da je zajednički život s partnerom velika promjena koja sa sobom donosi i mnoštvo obaveza i odgovornosti.

Prije selidbe u zajednički stan, trebala bi otvoreno razgovarati s partnerom te razriješiti eventualne nedoumice ili probleme koje bi vam život udvoje mogao donijeti. Nisi li sigurna da li ste spremni na taj veliki životni korak, a nastavku ti donosimo neke od znakova koji ukazuju na to da još ne biste trebali zajedno živjeti.

POGLEDAJ VIDEO: Kako brzo skuhati i cijeli tjedan jesti zdravo?

Ni ti ni on niste još financijski stabilni

Ako kod tebe ili kod njega ne postoji financijska stabilnost, onda vjerojatno niste spremni za zajednički život. Prije useljenja u zajednički dom i ti i tvoj parner trebali biste imati kontrolu nad vlastitim financijama. Financijski problemi često su uzrok problema u odnosima pa biste svakako trebali svoje financije dovesti u red prije nego odlučite živjeti zajedno.

Nezreli ste

Ako je on tip osobe koja ne može kontrolirati vlastitu potrošnju ili ako vam nedostaje odgovornosti, najbolje je da malo sazrijete prije nego se stvarno odlučite useliti u zajednički dom. Samostalan život iziskuje zrelost, emocionalnu i financijsku. Ako to nemate, niste spremni.

Nisi posve sigurna je li on čovjek s kojim želiš provesti život

Iako ti je s njim ugodno i u vašoj vezi je sve u redu, ipak nisi posve sigurna da li je on 'onaj pravi'. Ako se s njim ne možeš vidjeti u budućnosti, zajednički život uistinu nema smisla.

Pred njim ne možeš biti posve svoja

Ako pred njim ne možeš pokazati svoje pravo ja ili nisi posve opuštena dok si u njegovom društvu, to je također jedan od znakova koji pokazuju da još ne biste trebali zajedno živjeti. Naime, kada počnete živjeti zajedno, on će te vidjeti u tvom najboljem, ali i najgorem izdanju pa imaj to na umu.

Imate različite životne ciljeve

Planiraš li s njim provesti život, trebali biste dijeliti slične životne vrijednosti, ali i imati iste ciljeve. Ako ne možete pronaći kompromis oko važnih tema, vjerojatno niste spremni na zajednički život. U svakom slučaju, želite li živjeti zajedno, morate imati slične planove za budućnost. U protivnom, zajednički život bi vam mogao donijeti svakodnevne borbe i gomilu nezadovoljstva.

Intuicija ti govori da još niste spremni na zajednički život

Kad su u pitanju važne životne odluke, dobro je poslušati svoje instinkte. Ako osjećaš da ti tvoja intuicija govori da bi trebala ostati tu gdje jesi ili ti naprosto ideja o zajedničkom životu s partnerom nije privlačna, onda nisi spremna.

Nadate se da će zajednički život riješiti probleme u vašoj vezi

Ako je veza nezdrava, zajednički život sigurno neće popraviti vaš odnos. Najprije se morate posvetiti problemima koji vas muče i razriješiti ih i tek nakon toga donositi važne odluke poput one o zajedničkom useljenju. Ako useljenje koristite kao 'flaster' za neke druge probleme, onda je to potez radi kojega ćete sigurno požaliti.