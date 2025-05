Ima li smisla oprostiti prevaru? Pet znakova da je vrijeme da kreneš dalje

Slušala si priče o tome kako je on varao tvoju frendicu, gledala serije u kojima je treća strana razarala veze, misliš da znaš sve o tome, ali što kada se dogodi baš tebi? Prevara je najteži čin povrede veze ili braka, a postoji puno različitih i vrlo složenih razloga zbog kojih ljudi varaju. Ne uključuje svaka prevara seks, pa iako je fizička prevara najčešća i najrazornija, postoje i druge, jednako bolne - ako ne i bolnije prevare.

Osim fizičkog kontakta, ljudi žude i za onim emocionalnim. Iz toga se ne mora razviti seksualna prevara, ali mnogi smatraju da je ova još i gora jer u ovom slučaju tvoj partner razvija osjećaje prema trećoj osobi. Zamisli da svaku večer liježe s tobom maštajući pritom o drugoj ženi. Emocionalne prevare ostavljaju najdublje ožiljke na prevarenoj strani jer trajno narušavaju osjećaje koje ste imali jedno za drugo. Možda najblaža, ali ne i bezazlena je prevara koju nam je omogućila moderna tehnologija. Online afere sve su češće, a uglavnom započinju kao bezazleni razgovori na društvenim mrežama gdje ljudi shvate imaju puno zajedničkih interesa i onda neobavezno dopisivanje postaje svakodnevna razmjena informacija i slika. Iako mnogi kažu da ovo nije prevara, razmisli. Ako svakodnevno s nekim dijeliš informacije iz života, najprivatnije stvari, sve dnevne aktivnosti, raspoloženja i osjećaje - to je varanje.

Iako je svaka prevara teška i potencijalno razarajuća, ono što dolazi kao posljedica još je teže. Jer, ako si ti prevarena strana, na tebi je da odlučiš što dalje. Imaš li snage prijeći preko toga i postoji li vaša zajednička budućnost nakon ovoga?

Neki se parovi uspiju oporaviti i uz jako puno razgovora i međusobnog razumijevanja krenuti dalje zajedničkim životom. Ovisno o tome kako se osjećaš i koliko si povrijeđena ovisit će i tvoja odluka, ali postoje situacije kada ne bi trebala oprostiti prevaru ni pod razno i kada bi bez imalo oklijevanja trebala krenuti dalje sama, koliko god bilo teško. Provjeri ih u nastavku.

Nema isprike

Ako se tvoj partner nakon prevare nema potrebu iskreno ispričati, nemaš što puno razmišljati. Doslovno ti govori da je vaš brak gotov jer očito mu nije stalo dovoljno do tebe i tvojih osjećaja čak ni da ti ljudski kaže 'oprosti'. Riječi su besplatne, potrebno je samo malo suosjećanja i poštovanja, a ako toga nema, nemaš o čemu razmišljati. Pozdravi se i kreni dalje ma koliko god teško bilo.

Ne trudi se

Razgovor je jedini način da oboje iz ove ružne situacije izađete kao pobjednici. Potrebno je puno iskrenosti i razumijevanja s obje strane kako bi se pronašao razlog prevare, ali i zaliječile rane prevarenog. Isto tako, potrebno je vratiti narušeno povjerenje, a za to treba vremena i puno uzajamnog truda. Ako tvoj partner nije zainteresiran i ne surađuje, teško da ćeš imati snage oprostiti mu, jer ako ne pokazuje nikakav interes za 'vas' onda u njegovoj glavi vaša veza više ni ne postoji. Ali ako je tako, možda i bolje da odustaneš. Digni glavu, i kreni dalje.

Još uvijek vara

Ako tvoj partner, koji je uhvaćen u nevjeri ili je priznao nevjeru, inzistira da je prekinuo sve veze s trećom osobom, a zapravo nije i to još traje, nemaš o čemu razmišljati. Ovdje je sve jasno. On je odabrao stranu. Ako je i prekinuo odnos s tom osobom, a ne pokazuje poštovanje i brigu za tvoje osjećaje, znaš da je gotovo. Sačuvaj dostojanstvo, prekini to.

Laže ti

Stara narodna kaže 'tko jednom prevari - opet će'. To stvarno može biti tako, ali naravno, postoje izuzetci. Tvoj partner možda stvarno i je prekinuo sve veze s onom s kojom te varao, ali to ne znači da te poštuje. Ako i dalje njeguje odnos prožet sitnim lažima, teško ćeš povratiti duboko narušeno povjerenje prema toj osobi. Jednom kada je emocionalna stabilnost i povjerenje toliko duboko narušeno, potrebno je puno uzajamnog poštenja i razumijevanja da bi se vratilo na staro. Lažima u tom procesu nema mjesta.

Foto: Pexels

Ne preuzima odgovornost

Ako su mu svi ostali krivi za sve njegove nedaće pa i prevaru, teško da ćete naći zajednički jezik i obnoviti emocionalno stanje u kojem se nalazite. Čovjek koji te prevario i još te indirektno krivi za to, ne preuzima odgovornost za svoja djela, što znači da ne smatra je ON učinio nešto loše, nego su ga na to natjerali vanjski faktori (kako vjetar puhne, tako on vara). Ovakvo ponašanje izraz je velikog nepoštovanja i nebrige za tebe i tvoje osjećaje. Treba li ti čovjek koji ne razmišlja o osobi s kojom je gradio zajednički život? - Ne!