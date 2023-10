Stručnjaci tvrde kako smijeh tijekom seksa pomaže kod opuštanja i zbližavanja s partnerom – naravno, ako se smijete zajedno, a ne jedno drugom. U tu svrhu pripremili smo 5 najluđih poza iz legendarne Kama Sutre koje su prije svega zabavne, a garantiraju i puno smijeha pod plahtama. Nisi sigurna da bi te takav seks oduševio? Evo još 3 razloga zašto bi trebala dati šansu humoru u spavaćoj sobi:

Kad se smijemo ne treniramo samo trbušne mišiće, većina ovih zabavnih položaja zahtijeva dobru kondiciju i snagu mišića - pa mogu poslužiti kao izvrstan trening za cijelo tijelo. Zašto ne spojiti ugodno s korisnim?

Kad se ti i tvoj parter zajedno smijete, ovo će vas zbližiti više od većine drugih zajedničkih iskustava. Psiholozi napominju kako je upravo humor jedan od glavnih stupova sretnih veza.

Uvijek iste pozicije prije ili kasnije postanu dosadne. Umjesto trnaca uzbuđenja oboje ste postali lijeni i vaš je seks postala predvidiva rutina, a to dugoročno nije dobro. Jednostavno rečeno, proširivanje vlastitih seksualnih horizonata poboljšat će tvoj seksualni život.

Dakle, jesi li sada spremna za isprobavanje nečeg novog? Evo 5 prijedloga za najluđe poze u spavaćoj sobi - jer na kraju krajeva, seks je samo igra:

Hot dog

Za ovu vruću pozu velika je prednost ako je žena fleksibilna. Partnerica treba leći na leđa i prebaciti noge unazad preko glave - slično kao kod 'svijeće' u jogi. Tako partnerica predstavlja pecivo, a partner naravno – vruću hrenovku. On prislanja svoje bokove na njezine i počinje s penetracijom. Dodatan savjet: što više privlačiš svoje noge prema ramenima, to će i stimulacija G-točke biti intenzivnija.

Most

U ovoj ludoj pozi red je na partneru da pokaže svoje vještine. On formira most podižići leđa u luk i istovremeno se odgurujući nogama i rukama o podlogu. Trbuh mu je istegnut prema gore, kao i penis. Partnerica se sada može udobno smjestiti na njemu i lagano se ljuljati naprijed-natrag. Ako u ovoj pozi uspijete doživjeti orgazam, svaka vam čast – no vjerojatno će vas oboje u tome ometati provale smijeha.

Njihaljka

Ovo je jedan od intimnijih položaja na našoj listi ludih položaja – u pozi njihaljke partneri imaju priliku posebno se zbližiti i uspostaviti kontakt očima. Osim toga, tijekom cijele igre moći će se dodirivati, ljubiti i škakljati. Za položaj njihaljke partner leži na leđima, a žena sjeda u njegovo krilo. Nakon što se partnerica udobno smjeti, muškarac podiže gornji dio tijela tako da sada partneri sjede jedno nasuprot drugom, u strastvenom zagrljaju. Za još više intimnosti, možete oboje omotati noge oko tijela onog drugog - sada ste spojeni kao ljepilom.

Kliješta

Ovaj ludi položaj iz Kama Sutre odličan je ne samo za tvoje trbušne mišiće, nego i za mišiće ruku. Podupri se na jednu ruku i stavi stopala na krevet – slično bočnom plenku. Partner sada treba podići tvoje noge i bokove te se popeti preko tvoje donje noge kako bi mogao početi s penetracijom. Da, poza kliješta prilično je fizički zahtjevna, ali bez brige, slijedi velika nagrada za vaš zajednički trud u obliku nevjerojatnog orgazma. Dodatan savjet: slobodnom se rukom možeš držati za partnera kako ne bi izgubila ravnotežu.

Čamac

Poza čamca nije osobito zahtjevan, a za tvog partera znači odmaranje. Naime, u ovom plovilu ti si kapetanica koja određuje smjer i brzinu plovidbe. Tvoj partner leži na leđima, a ti u svoje ruke preuzimaš kormilo. Trebaš sjesti postrance na njega tako da njegov penis prodre u tebe . Nakon toga krećeš se lijevo-desno, baš kao čamac na valovima. Ti odlučuješ koliko će nemirno biti more. Želimo ti sretnu plovidbu!