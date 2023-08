Neke su žene, što se postizanja vrhunaca u seksu tiče, prave sretnice pa svaka igra pod plahtama za njih završava – happy endom. A onda su tu još i 'boginje seksa' koje redovito doživljavaju nevjerojatno iskustvo višestrukog orgazma o kojem obične smrtnice mogu samo sanjati. Jer multi-orgazam nije mit.

Ove žene taj osjećaj opisuju kao orgazme koji traju čak i po nekoliko minuta ili pak kao orgazmički osjećaj koji dolazi u valovima različitog intenziteta. Neke tvrde kako je moguće da se orgazam nakon nekoliko sekundi vrati i bude jednako dobar kao onaj prvi – ili čak bolji, a zatim se ta senzacija ponavlja. U svakom slučaju, od žene do žene ovo je iskustvo očito vrlo različito.

Možda se pitaš jesu li te sretnice pripadnice neke superiorne vrste žena ili višestruki orgazam može i nama ostalima poći za rukom? Znaju li one neku tajnu u koje mi nismo upućene? Ako je vjerovati seksolozima, višestruki orgazam nije rezerviran samo za one malobrojne – ali, trebaš biti uporna. Kako bi imala najveće šanse postići tako zvani super-orgazam, trebaš probati neke (ili najbolje sve) od ovih poza. Jesi li spremna za novu razinu užitka? Mi svakako jesmo.

Slavna poza 69

Ovo je svima dobro poznata, a mnogima i omiljena seksi poza. Čak i ako je još nikad nisi probala, sigurne smo da znaš o čemu je riječ – 'položaj 69' temelji se na međusobnom oralnom zadovoljavanju. Ti i tvoj partner imate priliku pokazati koliko ste vješti u tome, možete osjetiti kako postepeno raste vaše uzbuđenje da biste zatim istovremeno stigli do vrhunca – zapravo, ne samo jednog.

Obrnuta jahačica

Ako ti je velika želja iskusiti višestruki orgazam, uživi se u ulogu jahačice – uz mali twist. Za razliku od klasične jahačice, popularno zvane 'cowgirl', u ovom položaju trebaš okrenuti partneru leđa. Kod obrnute jahačice žena ima mogućnost stimulirati klitoris o partnerovo tijelo na način koji joj najbolje odgovara, a istovremeno određuje pod kojim će kutom i kojom će brzinom 'jahati' kako bi postigla višestruke vrhunce.

Žlica

Tako zvani 'spooning' smatra se pozom idealnom za intimno zbližavanje između partnera, ali ovaj položaj krije još iznenađenja. Naime, kod poze 'žlice' oba partera leže bočno na krevetu, a penetracija se događa odostraga. Na taj način veća je šansa da se postigne stimulacija ženske G točke. Također, partner ima slobodnu ruku koju može iskoristiti za malo seksi igre - dodatnu stimulaciju njezina klitorisa ili bradavica.

Obrnuta misionarska poza

Mnogima omiljena jer je udobna i nekomplicirana, misionarka poza može se nadograditi u cilju intenziviranja užitka – a i postizanja višestrukog orgazma. Partnerica kod ove poze treba leći na trbuh, a partner u nju penetrira odostraga. Iako se na ovaj način ne mogu puno micati i kontrolu prepuštaju partneru, mnoge žene se kunu kako im je upravo obrnuta misionarska poza iznenađujuće uzbudljiva.

Noge u zrak

Kod ove manje poznate poze partnerica leži na leđima na rubu kreveta ili kauča i podigne noge, dok partner kleči ispred nje tako da je njegova zdjelica u ravnini s njezinom vaginom. Na taj način može doći do vrlo duboke penetracije - što je dobar put k višestrukom orgazmu. Osim toga, partneri u ovom položaju mogu održavati kontakt očima, a to je tako seksi.

'Doggy' poza

Dobar stari 'doggy style' svakako treba biti na tvojoj listi za vruću akciju pod plahtama ako želiš iskusiti fenomen zvan multi-orgazam. Kod ove popularne poze partnerica ima mogućnost podjednako određivati jačinu i brzinu penetracije. A tu je i posebni trik kojeg se možda nisi sjetila: ako orgazam možeš lakše doživjeti izravnom stimulacijom klitorisa, u ovoj pozi to možeš postići sama, ručno, tako da ne budeš na 'na sve 4', 'nego 'na sve 3', barem dok se ne umoriš. Ako te u psećoj pozi počnu boljeti koljena, uvijek možeš dohvatiti jastuk, leći na njega trbuhom i odmoriti noge bez da se igra prekida.

Čarobna osmica

Još jedna seksi brojka, no u ovom slučaju zapravo nije riječ o položaju– nego o tehnici. I to tehnici koju bi trebao svladati svaki muškarac koji sebe smatra dobrim ljubavnikom. Čarobna osmica je oralna tehnika zadovoljavanja žene, u kojoj parter jezik miče u obliku brojke 8 dok stimulira njezin klitoris. Tako dolazi do izmjene jačeg i slabijeg intenziteta trenja što može dovesti do snažnog orgazma – ili, uz malo sreće, do više njih.