Razbijamo mitove: Navike za koje se misli da uništavaju vezu, a zapravo je mogu ojačati

Puno smo puta pisale o onome što čine parovi u sretnim vezama. Bez obzira na to koliko su dugo zajedno, nastoje održavati 'iskru' i svako malo priuštiti si večer za sebe. Nije loše ni na dan-dva otići na izlet, promijeniti ozračje i vidjeti nešto novo. Sretni parovi ne zaboravljaju razgovarati o temama koje ih zanimaju (a to nisu samo djeca i računi). Nastoje se iznova upoznati i uživati kao da su tek jučer izašli na prvi dejt. Nikad nije kasno za sitne nježnosti i geste, a neophodno je puno iskrenosti i poštovanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tako bi to trebalo biti. No što je s onima koji spavaju u odvojenim sobama? Onima koji ponekad idu na odvojene godišnje odmore ili s vremena na vrijeme pogledaju film za odrasle? Znači li to da je njihova veza na ledu i da je pitanje vremena kad će 'puknuti'?

Ne brzaj s odgovorom – iako se navedene stvari najčešće doživljavaju negativno, bračni terapeuti se s tim ne slažu. Oni tvrde da vam spavanje u odvojenim krevetima, poneka svađa te povremeno solo ili zajedničko gledanje kanala za odrasle može ojačati odnos. Da, dobro si pročitala. Zato u nastavku razbijamo mitove – ove navike nisu štetne za odnos kako se često misli...

POGLEDAJ VIDEO: Ovo su najčešći mitovi o seksu