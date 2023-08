Razbijamo mitove: Navike za koje se misli da uništavaju vezu, a zapravo je mogu ojačati

Puno smo puta pisale o onome što čine parovi u sretnim vezama. Bez obzira na to koliko su dugo zajedno, nastoje održavati 'iskru' i svako malo priuštiti si večer za sebe. Nije loše ni na dan-dva otići na izlet, promijeniti ozračje i vidjeti nešto novo. Sretni parovi ne zaboravljaju razgovarati o temama koje ih zanimaju (a to nisu samo djeca i računi). Nastoje se iznova upoznati i uživati kao da su tek jučer izašli na prvi dejt. Nikad nije kasno za sitne nježnosti i geste, a neophodno je puno iskrenosti i poštovanja.

Tako bi to trebalo biti. No što je s onima koji spavaju u odvojenim sobama? Onima koji ponekad idu na odvojene godišnje odmore ili s vremena na vrijeme pogledaju film za odrasle? Znači li to da je njihova veza na ledu i da je pitanje vremena kad će 'puknuti'?

Ne brzaj s odgovorom – iako se navedene stvari najčešće doživljavaju negativno, bračni terapeuti se s tim ne slažu. Oni tvrde da vam spavanje u odvojenim krevetima, poneka svađa te povremeno solo ili zajedničko gledanje kanala za odrasle može ojačati odnos. Da, dobro si pročitala. Zato u nastavku razbijamo mitove – ove navike nisu štetne za odnos kako se često misli...

Mit br. 1 – spavanje u odvojenim krevetima

Skladan par obično zamišljamo na bračnom krevetu. U filmovima su uglavnom zagrljeni i priljubljeni jedno drugom, no znamo da takav položaj u stvarnosti ne jamči kvalitetan san. Lijepo je biti uz voljenu osobu, no ljeti je vruće i treba nam centimetar prostora i zraka. Zimi su maženja i 'grijanja' ipak privlačnija, no i sretni parovi nekada trebaju svoj mir. I dok se jedni godinama spavaju kao da su se jučer upoznali, drugi parovi s vremenom počnu spavati u odvojenim krevetima. Možda im je vruće, možda partner hrče (o da, to je noćna mora) ili imaju drugačije navike spavanja. Samo zato što par spava odvojeno, ne znači da im je odnos u rasulu. Nekim parovima tako odgovara, a neki su na to primorani, no činjenica je da je kvalitetan san i tebe i njega preduvjet zadovoljstva u vezi.

Pa bolje je spavati u odvojenim sobama i biti naspavan nego biti zagrljen noću, ali neispavan zbog hrkanja, zar ne? Spavanje u odvojenim krevetima vodi vas do boljeg sna, a onda i sretnije veze.

Ako je tako i kod tebe, nužno je da se tijekom dana ili prije spavanja posvetite jednom drugom te da razvijete vlastite rituale. Iako ne spavate u istoj sobi, prije spavanja možete razgovarati i/ili izmijeniti nježnosti. To će ojačati odnos kao da ste zajedno cijelu noć.

Mit br. 2 – razgovor o seksualnoj prošlosti

Oko ove su teme mišljenja podijeljena. Jedna strana tvrdi da treba biti iskren oko prijašnjih veza dok drugi drže da je prošlost s razlogom – prošlost. Ipak, kako za Huffpost kaže terapeutkinja Nicole Saunders, prošlost ne bi trebala biti tabu jer su nas ta iskustva oblikovala.

''Nema mjesta ljubomori ili strahu. Svi oni koje blokira ljubomora ili strah kad je u pitanju prošlost te osobe i partnera, propuštaju steći uvid u evoluciju jedno drugoga. Propuštaju saznati kako je druga strana prije rješavala sukobe, što su joj okidači i kakav je karakterno'', tvrdi terapeutkinja. Iz priča iz prošlosti možeš puno toga saznati i spoznati činite li on i ti iste greške.

Mit br. 3 – masturbacija

To što se jedan od vas ili oboje samozadovoljavate ne znači da ste nezadovoljni seksualnom životom. Naravno da to može biti slučaj, no masturbacija u vezi ne bi trebala biti zamjena za seks. Dakle, osobe u vezi mogu se samozadovoljavati, a uz to imati i ispunjen seksualni život s partnerom. Važno je graditi seksualnu pozitivnost i shvatiti što ti odgovara, a to ćeš najbolje vidjeti solo igricama. I u vezi i žena i muškarac smiju samostalno istraživati podražaje koji im odgovaraju, a još je bolje ako to prenesu u partnerski seks.

Također, zajedničko masturbiranje može dodatno 'začiniti' stvari, a neki to vole upotpuniti filmovima za odrasle. Ipak, ni s čim u životu ne treba pretjerivati pa tako ni s pornografijom – u redu je sve dok vam filmovi za odrasle ne počnu kreirati svakodnevicu, odnosno narušavati produktivnost, ali i seksualno zadovoljstvo s partnerom. Povremeno gledanje seksi scena može biti dobra stvar – i to ne znači da te frajer više ne voli – no važno je da razgovarate o tome kako 'začiniti' strastvene trenutke. Možda vam te scene mogu biti inspiracija za unaprjeđenje seksualnog života. Imajte na umu da stvarni život ne izgleda kao na filmu.

Mit br. 4 – odvojeni godišnji odmori

Mnogi misle da bi par pod svaku cijenu trebao uvijek ići zajedno na odmor. To je lijepo, možda i najljepše, no imaj na umu da samo zato što si u vezi i braku imaš pravo na društveni život, interese i hobije. Ne mora te svugdje pratiti partner. Za dobrobit veze nije loše da povremeno budete kraće razdvojeni i da se posvetite samo sebi. Odvojeni odmor daje vam priliku za autonomiju i slobodu. Vjerojatno će te si nakon tih nekoliko dana nedostajati što bi pri povratku moglo unaprijediti odnos. Ipak, za to je potrebna određena razina povjerenja i sumnjivo je ako tvoj partner ili ti stalno želite ići sami. To ukazuje na ozbiljne probleme.

Mit br. 5 – otići u krevet nakon svađe

Iako je mnogima nepojmljivo da par legne ljut, nekad je bolje prepirke ostaviti za ujutro. Zbog umora i cjelodnevnog stresa on ili ti mogli biste pretjerano reagirati pa je probleme bolje rješavati kad ste oboje odmorni i spremni na dijalog. Povremene prepirke nisu automatski znak loše veze – skoro se svi povremeno 'zakače', no važno je znati riješiti sukob. Nema smisla pobjeđuje li uvijek jedna strana, dok druga ostaje nezadovoljna. Dakle, nekad je zaista bolje sukob riješiti ujutro.