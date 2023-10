Dođe vrijeme u ljubavnoj vezi, bez obzira na to što ima puno ljubavi i sreće, da seks više nije toliko strastven i uzbudljiv kao na početku. Možda ste dugo zajedno, možda ste pod stresom ili imate previše užurbanu svakodnevicu. No kada stvari u spavaćoj sobi postanu malo monotone moguće ih je začiniti i to jako jednostavno.

Kako lako začiniti intimni život? Pa dovoljno je pogledati gdje se nalazi ogledalo u stanu. Seks ispred ogledala ima nekoliko prednosti - uključujući jačanje samopouzdanja i stvaranje pozitivnog pogleda na tijelo. Naravno neke poze su posebno uzbudljive ispred ogledala. No dobro je da se prije dogovorite da se nećete međusobno prosuđivati zbog izgleda tijela ili izraza lica. Zajedno promatrajte tijela dok se kreću i izraze lica i uživajte u sljedećim strastvenim pozama.

