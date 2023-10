Dođe vrijeme u ljubavnoj vezi, bez obzira na to što ima puno ljubavi i sreće, da seks više nije toliko strastven i uzbudljiv kao na početku. Možda ste dugo zajedno, možda ste pod stresom ili imate previše užurbanu svakodnevicu. No kada stvari u spavaćoj sobi postanu malo monotone moguće ih je začiniti i to jako jednostavno.

Kako lako začiniti intimni život? Pa dovoljno je pogledati gdje se nalazi ogledalo u stanu. Seks ispred ogledala ima nekoliko prednosti - uključujući jačanje samopouzdanja i stvaranje pozitivnog pogleda na tijelo. Naravno neke poze su posebno uzbudljive ispred ogledala. No dobro je da se prije dogovorite da se nećete međusobno prosuđivati zbog izgleda tijela ili izraza lica. Zajedno promatrajte tijela dok se kreću i izraze lica i uživajte u sljedećim strastvenim pozama.

Položaj "kaubojka"

Žena se nalazi gore, a oboje ćete moći uživati u pogledu na zrcalo ako se nalazi sa strane i gledati jedno drugo. Žene vole posebno ovaj položaj jer vide kako im se leđa izvijaju, grudi poskakuju i raste im samopouzdanje jer je sve pod njihovom kontrolom. Muškarci vole ovu pozu jer su prepušteni ženinoj volji, ali i mogu vidjeti cijelo njezino tijelo kako se giba i uživa.

Stojeći položaj

Ovo je najomiljenija poza za seks ispred ogledala. Zrcalo treba biti točno ispred para kako bi se mogli osloniti rukama na zid ili s obje strane zrcala. Ovo je vrlo intimna poza jer su žena i muškarac tijelima potpuno povezani. A kada oboje gledaju u zrcalo i u oči strast se intenzivira. Možete se dodatno dodirivati i pogled na ogledalo bit će još uzbudljiviji.

Oralni seks

Zadovoljstvo tijekom oralnog seksa može biti još veće ako se promatrate u ogledalu. Stvara se dodatno uzbuđenje. Možete eksperimentirati i dodati seksualne igračke pa će slika u ogledalu biti još bolja i poželjet ćete samo još.

"Doggy" položaj

Kod ovog položaja par može uživati na više načina jer ogledalo može biti sa strane ili naprijed. Možete uživati u pogledu i komunicirati pa pokreti mogu biti sporiji ili brže, a u ogledalu ćete vidjeti i izraze lica.