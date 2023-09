Je li moguće pronaći pravu ljubav u svijetu online dejtanja?

Većina našeg života danas se nalazi negdje u virtualnom svijetu - družimo se na društvenim mrežama, otkrivamo nove stvari, plaćamo račune, čak stvaramo i neke druge verzije svoje osobnosti. Stoga nije neobično da već dulje vrijeme i ljubavi i prijateljstva započinju u online svijetu, a onda se tek kasnije sele u stvarni svijet. Međutim, novi svijet ima drugačija pravila, a mnogi se onda pitaju je li stvaran i vrijede li ista pravila i mogućnosti kao u stvarnom svijetu.

Mnogi stručnjaci i znanstvenici su se već bavili ovim pitanjima, pa i ljubavnim odnosima. Postoji puno istraživanja koja su se upravo bavila ovom tematikom, a pokazala su da su ljudi lakše uspostavljaju dugoročne održive romantične veze s osobama koje su im slične. Slični interesi ili dob utječu na privlačnost. No u online dejtanju možda je teže na početku pronaći neke faktore koji mogu pokazivati koliko su osobe slične jer se neke informacije ne mogu pronaći na profilima ili otkriti u prvim razgovorima.

U studiji provedenoj na britanskom Sveučilištu Stirling istraživači Jessica De La Mare i Anthony Lee nastojali su prvo istražiti postoji li veća vjerojatnost da će ljudi na aplikacijama za dejtanje odabrati profile koji sadrže određene osobine ličnosti i odabiru li profile koji su im slični. Osobine ličnosti koje su istraživali bile su otvorenost, ekstrovertnost i emocionalna stabilnost što se može izmjeriti testom poznatim kao Big Five Personality Inventory. I ovo istraživanje je pokazalo da su ispitanici više preferirali profile koji su djelovali ugodno i odavali dojam emocionalne stabilnosti.

Psiholog Martin Graff sa Sveučilišta South Wales objasnio je za Psychology Today što je još pokazalo ovo istraživanje i koje karakteristike utječu na izbor u online dejtanju.

Simpatičnost i kooperativnost

Znanstvenici su otkrili da su ispitanici veću sklonost pokazali prema profilima koji su opisani kao ugodni bez obzira na to kako su ocijenili svoju osobnost. No ljudi koji su sebe opisali kao simpatičnima također su rekli da im je važna ta osobina i na tuđim profilima. Ugoda je povezana s povjerenjem i velikodušnošću, a sve je to povezano s kooperativnošću. Ovo je vrlo razumljivo jer su ove osobine koju većina ljudi smatra vrlo poželjnima.

Otvorenost

Većina ljudi bi pomislila da je otvorenost vrlo važna u svijetu dejtanja. No ispitanike nije zanimala otvorenost na profilima. Neobično jer se otvorenost povezuje sa kreativnošću koja je obično ocjenjuje kao poželjna osobina romantičnog partnera.

Emocionalna stabilnost

Znanstvenici su otkrili da ljudi općenito preferiraju profile koji kroz opis ostavljaju dojam emocionalne stabilnosti. Prethodno je istraživanje otkrilo da, što možda nije iznenađujuće, više volimo društvo onih koji pokazuju određeni stupanj emocionalne stabilnosti u usporedbi s romantičnim partnerima koji su neurotični. Nadalje, čini se da ima smisla izabrati partnere koji su emocionalno stabilni bez obzira kolika je razina emocionalne osobnosti kod nas.

Ekstrovertiranost

No također je utvrđeno i da su sudionici sveukupno pokazali sklonost ekstrovertnosti. Odnosno puno više su im se svidjeli ljudi koji su spremni preuzeti određene rizike. Jedno važno opće saznanje iz ove studije je da se čini da ispitanici u online svijetu obraćaju pažnju na opise profila čak i kada su prikazani uz fotografije što pokazuje njihovu važnost.