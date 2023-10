Mali znakovi po kojima ćeš znati da se ON u tebe ludo zaljubio

Romantični odnosi prilično su komplicirani, osobito kada smo tek u početnoj fazi veze. Muškarci malo teže pokazuju svoje emocije i ponekad ih je zaista teško 'pročitati' i znati što misle i osjećaju.

Ako si tek počela izlaziti s frajerom i pokušavaš shvatiti što on prema tebi osjeća i je li uistinu zainteresiran za ozbiljnu vezu, odgovor je ustvari jednostavniji nego što misliš. Naime, iako je teško znati što misle, njihov govor tijela i ponašanje otkrit će ti sve.

Stoga, ako se pitaš da li se ON u tebe zaljubljuje, samo obrati pažnju na to kako se ponaša kada je u tvom društvu. Ako mu se uistinu sviđaš, jednostavno ćeš to znati. U nastavku pročitaj koji to znakovi otkrivaju da je u tebe ludo zaljubljen.

Ne boji se biti ranjiv

Ne boji se otvoriti se kada je s tobom i ispričao ti je brojne detalje o svom životu vezane uz djetinjstvo, prošle veze i odnose. Razgovara s tobom o svojim nadama, snovima i strahovima. Postali ste najbolji prijatelji i o njemu znaš više od bilo koga drugoga. Ako se muškarac s tobom ne boji pokazati svoju ranjivost, to je znak da mu je do tebe uistinu stalo.

Razgovara s tobom o budućnosti

Ako je ikada spomenuo zajedničku budućnost, to znači da je o tome razmišljao i da se nada da će vaša veza biti dugoročna. To je očiti pokazatelj da je zaljubljen u tebe.

Obraća pažnju na male stvari

Često te dodiruje. Ljubi te u čelo. Otvara ti vrata. Donosi ti hranu kada si bolesna. Sve to nekima će se možda činiti trivijalno ili besmisleno, ali većina muškaraca neće raditi te stvari osim ako im je do nekoga zaista stalo.

Trudi se biti dosljedan i pouzdan

Znaš da se na njega uvijek možeš osloniti jer te nikad nije iznevjerio. Trudi se održati i ispuniti sva svoja obećanja. Kada je muškarac zaljubljen u tebe, on će biti dosljedan i nikad te neće ostaviti na cjedilu. Želi da znaš da je ozbiljan stoga su njegovi postupci u skladu s njegovim riječima.

Nedostaješ mu kada niste zajedno

Iako oboje znate da nije zdravo provoditi zajedno 24 sata dnevno, on je toliko lud za tobom da mu nedostaješ ako ste razdvojeni više od nekoliko dana. Čujete se svaki dan, a kada si negdje na putu, stalno ste u kontaktu i često te zove kako bi pitao kako stvari stoje. To je zato što si mu stalno u mislima.

Vidiš to u njegovim očima

Gleda te kao da si najnevjerojatnija žena na svijetu jer za njega to i jesi. Kada uspostavite kontakt očima, osjećaš kao da ti vidi direktno u dušu. Kada si u njegovoj blizini, osjećaš se posebno. Po načinu na koji te dodiruje jednostavno znaš da mu je do tebe stalo.

Otkrio ti je što osjeća

U određenom će trenutku njegove emocije postati toliko intenzivne da će ih morati izraziti i verbalno. Ako ti je otkrio što osjeća i rekao ti da te voli i ako ste na 'istoj stranici', nemoj se sramiti dati mu do znanja da i ti osjećaš isto.