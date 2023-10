Put prema ženskom srcu: Komplimenti koje svaka žena voli čuti

Riječi zahvalnosti izrečene direktno dok se muškarac i žena gledaju u oči imaju posebno značenje, ali utiru put do sretne i zdrave veze. Ono što se ponekad prelako zaboravlja: nesuglasice među parovima (od beznačajnih do ozbiljnih) gotovo se uvijek mogu prevladati s nekoliko riječi zahvalnosti.

No u dubokoj i zdravoj vezi potrebno je puno više od jednostavnih rečenica "ljubavi, lijepa si". Prava ljubav zahtijeva riječi koje pokazuju duboko razumijevanje žene, njezine ljubavi i truda. Sljedeće rečenice upravo pokazuju što žena želi čuti, a radi se o uvažavanju, podršci i prihvaćanju. Radi se o ljubavi koja traje i snažna je, a upravo će sljedeće rečenice pomoći da se to ostvari.

"Nezamjenjiva si"

Ovo je prava rečenica zbog koje će oči svake žene zasjati. Izgovaranjem ovih riječi (s gledanjem u oči, naravno) muškarac daje ženi do znanja da je posebna u njegovom životu i da je poštuje. Zašto je ovo tako učinkovito? Svi znaju koliko je bolno iskustvo kada se nakon prekida sazna da je došao netko novi i da je partner nastavio dalje. S druge strane, kada žena čuje od sadašnjeg partnera da je poštuje i da je najvažnija je poseban dar.

"Ti donosiš svjetlo u moj život"

Možda ovo na prvu zvuči malo previše, no ne treba odmah odbaciti ove sjajan kompliment. Ljubavna veza može otići u potpuno krivo smjeru ako jedan ili oba partnera uzimaju odnos zdravo za gotovo i ne shvaćaju koliko im je dobro. Izgovaranje ovakve rečenice pokazuje da muškarac razumije i pamti da je žena izabrala biti s njim i odlučuje mu dati svoju energiju i vrijeme. Pokazuje da cijeni to što ona dijeli život s njim, a to je simfonija za njezine uši. No ako su muškarcu riječi poput "svjetla" malo pretjerane može je zamijeniti sa "srećom, radošću, suncem" ili nekom drugom riječju koja pokazuje pravo poštovanje.

"Savršena si upravo takva kakva jesi"

Ova rečenica i druge njezine verzije ima posebnu zlatnu zvjezdicu uz svoje značenje. Ovakve rečenice će ženi uljepšati dan, tjedan, mjesec, a možda čak i godinu. Ako muškarac stvarno želi uljepšati partnerici dan i pokaziti joj ljubav onda je ovo svakako rečenica koja je važna za izgovoriti. Ovom rečenicom se pokazuje da je ljubav duboka, trajna i bezuvjetna i naravno ne radi se o banalnom komplimentu.