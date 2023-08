Razlike između granica i manipulacije u vezi: Iz primjera slavnog glumca svi možemo nešto naučiti

Ovih dana puno se priča o porukama koje je slavni glumac i zvijezda filma 'Don't Look Up', Jonah Hill slao svojoj bivšoj djevojci, a na temelju njihovog primjera svi možemo naučiti neke vrlo važne lekcije kad su u pitanju romantične veze.

Spomenuti je glumac, naime, prošle godine osvojio publiku svojim dokumentarnim filmom 'Stutz' u kojem prikazuje život i karijeru svog psihoterapeuta, dr. Phila Stutza. Osim toga, Hill u dokumentarcu progovara i o svom odnosu sa Stutzom i savjetima koje mu je dao o tome kako se ponašati u odnosima.

Problem je nastao jer je Hillova bivša djevojka, surferica Sarah Brady, javno optužila glumca za emocionalno zlostavljanje, a poruke koje je objavila na društvenim mrežama sugeriraju da je Hill ustvari na neki način zloupotrijebio alate koje je usvojio tijekom psihoterapije i iskoristio ih za pokušaj manipulacije.

Brady je na svojim Instagram storijima čak i objavila screenshotove svih poruka koje joj je glumac slao tijekom njihove veze između 2021. i 2022. godine, a koje razotkrivaju njegove tehnike putem kojih je pod krinkom 'granica' pokušavao manipulirati svojom djevojkom i nametnuti joj određena pravila o tome kako bi se trebala ponašati želi li biti s njim u vezi. Iz poruka se vidi kako joj Hill nabraja stvari koje ne bi trebala raditi, primjerice pozirati u kupaćem kostimu, surfati u društvu muškaraca ili biti u neprimjerenim prijateljskim odnosima s drugim muškarcima, jer time ne poštuje njegove 'granice za romantičnu vezu'.

Psihoterapija je danas postala jako trendi i preporučljivo je o svojim problemima razgovarati sa stručnom osobom te paziti na svoje mentalno zdravlje. Međutim, jako je važno imati na umu da se određeni pojmovi koji su u terapijskim razgovorima jako popularni, poput 'gaslightinga', 'narcizma' ili 'granica' i 'postavljanja granica' mogu i zloupotrijebiti.

Psiholozi ističu da nema ništa loše u postavljanju granica i zalaganju za sebe, no takvim potezima ne bismo trebali omalovažavati i umanjivati važnost tuđih emocija ili iskustava. Iz poruka se jasno može zaključiti kako je Hill osoba koja je puno vremena provela kod psihoterapeuta, ali i netko tko bi trebao razmisliti o sesiji zlouporabe ultimatuma u vezama.

Čak i terapeuti vide potencijalne probleme u klijentima koji koriste propisanu terapiju u svom svakodnevnom životu.

'Mislim da se mnogo takozvanih 'terapijskih razgovora' koristi kao oružje u odnosima kao način svaljivanja krivnje, odbacivanja odgovornosti i na kraju pokušaja kontroliranja ponašanja drugih kada se osjećamo neugodno,' istaknula je psihoterapeutkinja Britt Caron, za Huffpost.

Značajne razlike između granica i manipulacije

Prema mišljenju stručnjaka, iz primjera Hillove bivše veze možemo izvući neke važne lekcije i naučiti da postoje značajne razlike između granica i manipulacije. Ono što je Hill tražio od svoje djevojke više su bila pravila nego granice.

'Granice se postavljaju za ono što smo osobno spremni učiniti ili tolerirati. To je nešto što sami određujemo, a ne nešto na što možemo nekoga prisiliti da se pridržava', ističu terapeuti.

Veze su komplicirane, ali partneri nikada ne bi trebali jedno drugome postavljati pravila jer to upućuje na toksičan odnos i na taj se način ne može uspostaviti zdrava veza. Za razliku od pravila, granice su očekivanja i potrebe koje nam pomažu da se osjećamo sigurno i ugodno u odnosima koje imamo s drugima. Takve osobne granice izravno su povezane sa zaštitom vlastitog integriteta, zdravlja i sigurnosti i protežu se dalje od pukih preferencija, napominju stručnjaci. Hill svojoj djevojci nije postavio granice, već ultimatum jer je uvjetovao da se ponaša na određeni način želi li da i dalje budu zajedno. Njegovi zahtjevi nisu bili ključni za njegovo zdravlje, integritet ili sigurnost. On je postavljao pravila kojima je od svoje djevojke tražio da iz temelja promijeni tko je i kako da se ponaša na poslu i u odnosima s drugima. Takvo 'postavljanje granica' je kruto, kontrolirajuće i vođeno egom, pojašnjavaju stručnjaci za Huffpost.

Terapeutkinja Liz Higgins istaknula je da bi nam granice u konačnici trebale služiti da nas zaštite ili povežu s drugima.

'Zaštititi sebe u odnosu znači imati zdravo razumijevanje za to gdje jedna osoba završava, a druga započinje', rekla je. 'Kada imamo takvo razumijevanje, ne djelujemo iz potrebe da kontroliramo druge ili iz potrebe da drugima ugodimo.'

Važno je zapamtiti da se granice odnose na osobu koja ih postavlja. One nisu kreirane kao sredstvo da manipuliramo drugima ili da mijenjamo ponašanje onih oko nas. Granice koje postavimo će se poštivati ili neće, a mi sami moramo odlučiti je li vrijedno održavati takav odnos.

Što učiniti ako je ovaj problem prisutan u vezi?

U svakom zdravom odnosu ljudi bi trebali imati pravo zatražiti ono što im je potrebno od partnera, no traženje i istraživanje razlikuju se od zahtjeva i kontroliranja. Također, osobe u vezi uvijek moraju biti spremne na to da će im partner možda reći 'ne'.

Želimo li uspostaviti zdravu vezu, ključna je otvorena i iskrena komunikacija te obostrano razumijevanje. To se sigurno neće postići stvaranjem tenzija i napetom razmjenom sms poruka. Sami odlučujemo kako ćemo reagirati na partnerove 'granice' ili potrebe, a ta odluka može značiti prekid veze, razgovor ili introspekciju i nastavak dalje. To je puno zdraviji i snažniji pristup od zauzimanja tvrdog stava prema partneru koji bi trebao promijeniti svoje ponašanje.

Ako imamo potrebu drugima reći što da rade, najprije bismo se trebali pozabaviti sobom i otkriti što nas ustvari muči i zašto, ističu psihoterapeuti. Nitko nije savršen i svi mi imamo svoje mane, no samo zato što nam nešto smeta, to ne znači da imamo pravo tražiti od partnera da se promijeni i ponaša na određeni način. Takvo će ponašanje vjerojatno dovesti do prekida ili nekog oblika zlostavljanja.

U konačnici, ljudi koji posjećuju psihoterapeuta bi trebali biti oprezni te jako pažljivo upotrebljavati pojmove koje su čuli u razgovoru sa stručnom osobom. Nitko ne bi trebao pretpostavljati da mu je sve jasno po pitanju etike i emocionalne inteligencije samo zato što je bio na terapiji. Kao ljudi, stalno učimo i napredujemo. Stalno usklađivanje i komunikacija neophodni su u svakom odnosu.