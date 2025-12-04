403 Forbidden

PUN POGODAK

Predivna unuka Elvisa Presleyja Riley Keough oduševila outfitom na Chanel reviji

Žena.hr
4. prosinca 2025.
Predivna unuka Elvisa Presleyja Riley Keough oduševila outfitom na Chanel reviji
Profimedia
Svojim izgledom Riley Keough još je jednom pokazala da je ne samo talentirana glumica, već i modna ikona koja zna kako se izraziti kroz odjeću, bez obzira na priliku

Riley Keough, glumica i model, nije mogla propustiti prestižnu Chanel Métiers d'art 2025/26 reviju koja se održala u Bowery podzemnoj željeznici u New Yorku. Unuka glazbene legende Elvisa Presleyja, dokazala je da njezin modni stil zaslužuje istu pažnju kao i njezina filmska karijera.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Riley Keough (@rileykeough)

Za ovu posebnu priliku, Keough je odabrala elegantnu kombinaciju koja je privukla poglede, a nosiva je i u dnevnoj i poslovnoj varijanti. Odabrala je satensku bluzu jednostavnog kroja, sa zatvorenim okruglim izrezom. Bluza je bila centralni dio kombinacije te istaknula njezinu sofisticiranu estetiku. Saten uvijek daje dojam luksuza i profinjenosti. 

Predivna unuka Elvisa Presleyja Riley Keough oduševila outfitom na Chanel reviji
Profimedia

Ostatak outfita činila je tamnoplava pencil suknja s visokim prorezom i tri smeđa gumbića sa strane. Suknju je upotpunila plavim kožnim remenom koji je podignuo neutralnu kombinaciju, stvarajući kontrast između njezine odjeće i efektnog modnog detalja.  Riley je nosila minimalistički makeup, odlučila se na crveni ruž i naglašene jagodice. Frizura je također bila jednostavna, a Riley je samo raspustila svoju dugu crnu kosu. 

Predivna unuka Elvisa Presleyja Riley Keough oduševila outfitom na Chanel reviji
Profimedia

Svojim izgledom Riley Keough još je jednom pokazala da je ne samo talentirana glumica, već i modna ikona koja zna kako se izraziti kroz odjeću, bez obzira na priliku.

