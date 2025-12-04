Predivna unuka Elvisa Presleyja Riley Keough oduševila outfitom na Chanel reviji

Svojim izgledom Riley Keough još je jednom pokazala da je ne samo talentirana glumica, već i modna ikona koja zna kako se izraziti kroz odjeću, bez obzira na priliku

Riley Keough, glumica i model, nije mogla propustiti prestižnu Chanel Métiers d'art 2025/26 reviju koja se održala u Bowery podzemnoj željeznici u New Yorku. Unuka glazbene legende Elvisa Presleyja, dokazala je da njezin modni stil zaslužuje istu pažnju kao i njezina filmska karijera.

Za ovu posebnu priliku, Keough je odabrala elegantnu kombinaciju koja je privukla poglede, a nosiva je i u dnevnoj i poslovnoj varijanti. Odabrala je satensku bluzu jednostavnog kroja, sa zatvorenim okruglim izrezom. Bluza je bila centralni dio kombinacije te istaknula njezinu sofisticiranu estetiku. Saten uvijek daje dojam luksuza i profinjenosti.

Profimedia

Ostatak outfita činila je tamnoplava pencil suknja s visokim prorezom i tri smeđa gumbića sa strane. Suknju je upotpunila plavim kožnim remenom koji je podignuo neutralnu kombinaciju, stvarajući kontrast između njezine odjeće i efektnog modnog detalja. Riley je nosila minimalistički makeup, odlučila se na crveni ruž i naglašene jagodice. Frizura je također bila jednostavna, a Riley je samo raspustila svoju dugu crnu kosu.

Profimedia

Svojim izgledom Riley Keough još je jednom pokazala da je ne samo talentirana glumica, već i modna ikona koja zna kako se izraziti kroz odjeću, bez obzira na priliku.