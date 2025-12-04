Najutjecajnije žene zabave: Dakota Johnson oličenje elegancije u crnoj pencil haljini

Prestižna medijska kuća The Hollywood Reporter tijekom 2025. godine ponovno je odala počast najutjecajnijim ženama u industriji zabave kroz seriju globalnih događaja pod nazivom "Women in Entertainment". Vrhunac je dosegnut glamuroznom gala večerom u Beverly Hillsu, koja je okupila najveće zvijezde današnjice, no proslave su se održale i u Kanadi i Indiji, potvrđujući globalni utjecaj i snagu žena koje oblikuju budućnost filma, televizije i medija. Središnji događaj održan je 3. prosinca u hotelu Beverly Hills, gdje se okupilo gotovo 600 lidera industrije, glumaca i VIP gostiju. Večer, koju je vodila komičarka i zvijezda serije "I Love LA" Rachel Sennott, bila je ispunjena smijehom, suzama i snažnim porukama.

Dvije glavne nagrade večeri uručene su holivudskim ikonama. Jennifer Lopez primila je "Nagradu za pravednost u industriji zabave" (Equity in Entertainment Award) iz ruku glumice Kerry Washington. Gwyneth Paltrow uručena je prestižna "Nagrada za vodstvo Sherry Lansing" (Sherry Lansing Leadership Award), a nagradu joj je predao kolega iz filma "Iron Man", Robert Downey Jr. Paltrow. Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bila je posveta legendarnoj glumici Diane Keaton, koja je preminula u listopadu. Njezine bliske prijateljice, Goldie Hawn i Sarah Paulson, kroz suze su se prisjetile zajedničkih trenutaka. "Bila je poput munje u boci. Nije postojalo ništa što nije mogla učiniti", rekla je Hawn. Na dodjeli su prisusutvovale najveće najutjecanije zvijezde poput Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez, Dakota Johnson, Rachel Sennott, Goldie Hawn i Chase Infiniti.