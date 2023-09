Ljubav ili samo požuda? 7 načina kako da otkriješ što se stvarno 'kuha' među vama

Prevladava mišljenje kako je apsolutno nemoguće voljeti nekoga koga smo tek upoznali ili koga poznajemo samo površno – dok su zaljubljenost ili požuda u takvoj situaciji itekako moguće. Za ljubav najprije treba istinski poznavati osobu i zapravo je riječ o procesu – nečemu za što je u svakom slučaju potrebno vrijeme. S druge strane, fantastičan osjećaj požude možemo osjetiti instantno, čim nekog sretnemo prvi put.

Požuda može biti vrlo intenzivan osjećaj koji nerijetko utječe na našu svakodnevicu, ne da nam spavati ili jesti. Kod ljubavi pak riječ je o osjećaju slabijeg intenziteta, ne prate ga nuspojave, ali je zato vrlo stabilan i dugotrajan – ljubav je kao mirno more, a strast i požuda su valovi koji se razbijaju o obalu.

Ipak, ponekad nije sasvim jasno je li riječ o ljubavi ili samo požudi. Naime, u nekim slučajevima požuda može s vremenom postati ljubav, a evo kako možeš razlučiti što točno osjećaš za njega.

POGLEDAJ VIDEO: Što točno znači živjeti u trenutku i kako to ostvariti?

Želiš znati sve

Ako osjećaš veliku želju saznati sve o svom njemu – dakle, ne samo površne stvari poput toga koji su mu hobiji ili kakve filmove voli, nego ga nastojiš istinski upoznati sa svim njegovim vrlinama i manama, tada je vrlo vjerojatno riječ o ljubavi. S druge strane, ako te snažno privlači na fizičkoj razini i najviše od svega te zanima kako izgleda bez odjeće - jasno je da je u pitanju 'gola' strast.

Misliš na njega 7 dana u tjednu

Zatekneš li se kako razmišljaš o njemu dok si na poslu? Pomisliš li na njega čim se ujutro probudiš i je li on tvoja posljednja misao prije no što utoneš u san? Ako često pokušavaš pogoditi što on u datom trenutku radi ili sanjariš o tome što ćete sve raditi kad idući put budete skupa, moguće je da je riječ o ljubavi. S druge strane, ako ne misliš na njega i sjetiš ga se nazvati tek u petak navečer nakon što si popila koju čašicu previše – očito je da osjećaš samo požudu.

ON ti je glavna tema

U posljednje vrijeme tvojim se prijateljima pomalo dosadno nalaziti s tobom jer svaki razgovor nekako završi na tome da ti pričaš o njemu. ON ti je postao glavna tema, a osobito uživaš u tome da ga hvališ pred drugima i ističeš njegove dobre strane. Isto se događa i na nedjeljnom ručku kod tvojih - jednostavno ne možeš zatvoriti usta kad te netko pita bilo što o njemu. Ako je to ono što se događa, tada je evidentno da je ovdje ljubav u igri. No ako ga tvoji prijatelji znaju samo kao 'onog zgodnog frajera iz tvoje ulice', onda će to prije biti požuda.

Maženje nakon seksa

Kad je između dvoje ljudi riječ o požudi, vrlo vjerojatno će imati fantastičan seks, ali nakon što igre pod plahtama budu gotove, oboje će imati želju okrenuti se na svoju stranu i zaspati – ili što prije pozvati taxi. Ako se pak rodila ljubav, primijetit ćeš kako se nakon seksa osjećaš još povezanije s njim te ćeš samo željeti što duže ostati u njegovom zagrljaju.

Prvom mu javljaš novosti

Na poslu se dogodilo nešto što si dugo čekala, napokon si dobila povišicu i ON je prvi kojemu to želiš javiti? U tom slučaju to što osjećaš za njega vjerojatno je ljubav – naime, kad nekog volimo htjet ćemo s tom osobom dijeliti sve pojedinosti našeg života, a osobito velike stvari te dobre ili loše vijesti. S druge strane, ako mu se imaš potrebu javiti samo nakon što si pročitala sve o nekoj novoj egzotičnoj pozi koju bi voljela isprobati – to je samo strast.

Brineš o njemu

Jesi li to ona koja će mu donijeti lonac s domaćom juhom i vitamine iz ljekarne kad saznaš da se razbolio? Ako je tako, tada bi to mogao biti znak da ga voliš – naime, imamo potrebu skrbiti o ljudima prema kojima gajimo dublje osjećaje. Ako mu pak samo poželiš brzo ozdravljenje i dodaš da ćete se vidjeti kad više ne bude zarazan – tada se čini kako je ono što osjećaj za njega ipak samo požuda.

Pamtiš male stvari

Zapamtila si koji mu je bio omiljen lik iz crtića kad je bio dijete, znaš ime njegove bake i koji mu je najdraži okus sladoleda? Moguće je da ga voliš – jer kad je ljubav u pitanju prirodno je da pamtimo sve sitnice i želimo skupiti što više informacija o drugoj osobi . Ako je pak jedino što si zapamtila to da u krevetu najviše voli pozu jahačice – jasno je kao dan da je posrijedi samo čista strast.