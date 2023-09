4 stvari koje muškarci čine kada žele ozbiljnu i dugoročnu vezu

Pronaći idealnog partnera, muškarca koji je voljan skrasiti se i voljeti te zauvijek nije lak zadatak, a statistike o sve većem broju razvoda pravoj ljubavi baš i ne idu u prilog. Čini se da je monogamija danas sve rjeđa i rjeđa.

Stoga, kada pronađeš tu jednu svoju osobu, to je kao da si otkrila pravi dragulj. Međutim, ponekad je teško na početku veze reći je li frajer uistinu zainteresiran za ozbiljnu i predanu vezu ili pak mu je stalo samo da zabave.

Stručnjaci za odnose ističu da postoje neki znakovi koji ukazuju na to da je muškarcu uistinu stalo te da je spreman voljeti te i biti s tobom u dobrim i u lošim trenucima. Ako u svojoj vezi uočiš ova četiri znaka, prava si sretnica:

Stalo mu je do tvoje sreće

On se brine da budeš sretna iz dana u dan. Sluša tvoje priče s posla, uz tebe je kada ti je teško i kuha ti večeru kada imaš glavobolju. Zna šutjeti, ali i pričati s tobom o raznim temama, čak i o onima koje ga ne zanimaju. Brinuti se za tebe jedan je od njegovih glavnih prioriteta i on to jako dobro radi, a ti mu rado uzvraćaš jednakom mjerom.

S tobom provodi puno vremena

Ako ste u kontaktu svaki dan te zajedno provodite jako puno vremena, to je svakako znak da mu je do tebe stalo. Naime, frajeri koji nisu zainteresirani za ozbiljan odnos bit će uz tebe samo kada nešto trebaju.

Seks mu nije na prvom mjestu

Dakako da voli seks s tobom, no nije s tobom samo radi seksa, daleko od toga. Zapravo, on želi s tobom uživati u brojnim drugim aktivnostima. Bilo da je riječ o putovanju ili obiteljskim druženjima, uvijek te želi imati uz sebe, a to otkriva da mu doista puno značiš.

Uvijek te uzima u obzir kada donosi važne odluke

Bilo da razmišlja o novom poslu ili preseljenju u novi stan, nikad ne donosi važne odluke bez prethodnog razgovora s tobom. Uključuje te u svoj život i želi tvoje mišljenje o svemu jer se s tobom vidi i u budućnosti.