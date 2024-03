Je li u redu čitati partnerove poruke? Evo što kažu stručnjaci

Živimo u vremenu kad su nam doslovno sve važne informacije na mobitelu. Ljudi se znaju šaliti da im je život na mobitelu. Kominikacija se sve češće svodi na poruke pa u aplikacijama za dopisivanje čuvamo niz osobnih informacija.

Odgoj i bonton uče nas da treba poštivati tuđu privatnost i ne čitati poruke ili provjeravati nečiji mobitel. Ima li išta gore od znatiželjnih pogleda u gradskom prijevozu dok netko tipka poruku? Vjerojatno nema.

Je li onda u redu partneru čitati poruke? Rijetki će to priznati, no mnogi to rade. Prema jednom istraživanju iz 2014. godine, svaki peti muškarac i svaka četvrta žena ne ustručava se partneru čitati poruke – dok je on/ona na toaletu ili dok, na primjer, spava. No ovakvo zadiranje u privatnost voljene osobe ima više prednosti nego mana i daje naslutiti da u vezi ili braku postoji problem. ''Čitanje partnerovih poruka pokazuje da vjerojatno ne vjerujete partneru'', rekao je psiholog Ryan Howes za HuffPost.

Psiholozi kažu da ljudi najčešće čitaju partnerove poruke kad se druga strana počne neobično ponašati, kada ne žele razgovarati ili kada nekom prilikom slučajno vide poruku sumnjivog sadržaja. Tad žele otkriti što partner skriva. Čitanje poruka javlja se i zbog straha da će biti povrijeđeni pa žele sve držati pod kontrolom.

Problem s povjerenjem

Ozbiljan je to problem jer bi se zdrava veza trebala temeljiti na otvorenosti i povjerenju, a čitaš li partneru poruke – ili on to čini tebi – pokazujete da imate neke sumnje i nedoumice. Stručnjaci su složni da probleme treba rješavati razgovorom, a ne 'kopanjem' po partnerovim porukama. "Problem je u tome što je provjeravanje telefona partnera postalo lakše negoli pokazati ranjivost i otvoreno progovoriti o sumnjama i nedoumicama'', kaže psihologinja i seksualna terapeutkinja Shannon Chavez. To se nepovjerenje ubrzo očituje i u drugim aspektima odnosa.

Čitanje poruka posebno je često kad jedna strana sumnja da je prevarena ili je jako nesigurna u odnos. No prije uzimanja partnerova mobitela trebaš razmisliti zašto si sumnjičava i što tim ''kopanjem'' želiš postići. Isto vrijedi i u obrnutom slučaju. Pokušaj razmisliti o tome otkuda izvire nesigurnost i potreba za narušavanjem privatnosti. Jer, u krajnjoj liniji, dio ljudi ''kopa'' po tuđim porukama iz čiste znatiželje, no to nije dobro.

Čitanje poruka nije dobro za odnos

Što ljudi uopće očekuju da će pronaći u partnerovom mobitelu i isplati li se to raditi bez pitanja, dok je druga strana odsutna? To su pitanja koje si svatko treba postaviti nađe li se pred tim porivom – i to vrijedi za oba spola. Jasno, u nekim vezama partneri zajednički odluče jedno drugome dati slobodu zavirivanja u mobitele. Smiju se javiti na telefon ili odgovoriti na tuđu poruku dok druga strana nije kod kuće ili, na primjer, vozi. Ipak, čak i tada treba zadržati malo privatnosti.

Na kraju se vraćamo na pitanje je li u redu čitati partnerove poruke? Generalni je odgovor da to nije u redu jer bi veza trebala biti temeljena na iskrenoj komunikaciji i povjerenju, a ne na čitanju poruka u tajnosti. Što ti kažeš – jesi li ikad čitala partnerove poruke? A on tvoje?

