Menopauza podrazumijeva velike promjene u našem životu. Vjerojatno si čula priče o valunzima, povećanju težine, promjenama raspoloženja… No, što je sa seksom? Hoće li ovaj aspekt tvog života, jednom kad uđeš u menopauzu, postati drugačiji? Hoće li igrice pod plahtama tada biti manje strastvene i – sve rjeđe? Ovo je briga mnogih žena koje se približavaju 'velikoj prekretnici'.

Ako žena godinu dana nije dobila mjesečnicu smatra se da je službeno - u menopauzi. No, već mjesecima, pa i godinama prije toga, moguće je osjetiti razne simptome, od problema sa spavanjem do neredovitih ciklusa – u razdoblju perimenopauze, odnosno predmenopauze . Kod nekih žena tada dolazi do promjena u libidu – seksualni nagon slabi. Ipak, ovo ne znači da više ne možeš imati zadovoljavajuć seksualni život pa čak i više od toga- redovite orgazme.

Kako zadržati strast u svom životu? Zapravo, sve što trebaš poduzeti su sitne promjene rutine. Evo nekih:

