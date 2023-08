Menopauza podrazumijeva velike promjene u našem životu. Vjerojatno si čula priče o valunzima, povećanju težine, promjenama raspoloženja… No, što je sa seksom? Hoće li ovaj aspekt tvog života, jednom kad uđeš u menopauzu, postati drugačiji? Hoće li igrice pod plahtama tada biti manje strastvene i – sve rjeđe? Ovo je briga mnogih žena koje se približavaju 'velikoj prekretnici'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako žena godinu dana nije dobila mjesečnicu smatra se da je službeno - u menopauzi. No, već mjesecima, pa i godinama prije toga, moguće je osjetiti razne simptome, od problema sa spavanjem do neredovitih ciklusa – u razdoblju perimenopauze, odnosno predmenopauze . Kod nekih žena tada dolazi do promjena u libidu – seksualni nagon slabi. Ipak, ovo ne znači da više ne možeš imati zadovoljavajuć seksualni život pa čak i više od toga- redovite orgazme.

Kako zadržati strast u svom životu? Zapravo, sve što trebaš poduzeti su sitne promjene rutine. Evo nekih:

POGLEDAJ VIDEO: Bušimo mitove o seksu

Tvoj novi prijatelj lubrikant

U menopauzi nije suha samo tvoja koža. Suhoća vagine tipičan je simptom na koji se žale žene u menopauzi, ali i tijekom predmenopauze. Krivac je smanjena proizvodnja estrogena i progesterona. Radi ovoga vagina ne proizvodi dovoljno prirodnog lubrikanta, čak ni u stanju uzbuđenosti, a posljedica svega je nimalo ugodna, bolna penetracija. Zato nije loše pri ruci imati lubrikant koji će pomoći, bilo da si u krevetu sama ili s partnerom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izravna stimulacija klitorisa

Možda si primijetila da u zrelijim godinama teže i rjeđe doživljavaš orgazam. Tome je tako radi slabijeg dotoka krvi u područje vagine i klitorisa. No, pronašle smo način kako doskočiti ovom problemu: probaj izravnu stimulaciju klitorisa. To može biti ručno, oralno, pomoću vibratora – ili kombiniraj što god ti odgovara.

Idemo polako

Zbog promjene u nivou hormona moguće je da će ti trebati dulje vrijeme kako bi osjetila seksualno uzbuđenje – i bila u pravom raspoloženju za vruće igrice. Zato objasni partneru da je duga predigra opet in. Isprobajte senzualnu masažu, zajedničku kupku pod svjetlom svijeća ili čak dirty talk – razgovarajte o svojim seksualnim fantazijama, seksi iskustvima iz prošlosti i svemu onome što biste još voljeli isprobati.

Uključi klimu

Za vruću atmosferu bitno je – ohladiti sobu. Naime, igre pod plahtama brzo te mogu uznojiti i učiniti da se osjećaš ljepljivo i teško, osobito ako patiš od valunga. Ovako nešto brzo će ti pokvariti raspoloženje. Zato, uključi ventilator ili klima uređaj, ali pazi i da tijekom dana piješ dovoljno vode.

Za posebno seksi igrice pripremi kockice leda i prepusti se senzaciji ledenog užitka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mit o menopauzi i orgazmu

Ideja o tome da je orgazam u godinama menopauze naprosto nemoguća misija vjerojatno ima veze s tim što ljudi u zrelijim godinama doista teže postižu vrhunac. Osim toga, nije nerijetko da osobe generalno osjećaju manju želju za seksom te im ovaj aspekt života prestaje biti na listi prioriteta. Što se same menopauze tiče, uzrok pada libida leži u niz psihičkih i fizičkih faktora, a neki od njih su:

Vaginalna suhoća i iritabilnost

Inkontinencija

Smanjeni osjet u klitorisu

Bol tijekom seksa

Promjene raspoloženja

Anksioznost i depresija

Zabrinutost zbog starenja i promjena koje ono donosi

Bolest

Što možeš poduzeti?

Pokušaj odvojiti više vremena za sebe i svoj užitak – i prepusti se čarima samozadovoljavanja. Ako do sad još nisi, upoznaj sebe i svoje tijelo, fokusiraj se na ono što ti pruža užitak i isprobaj nove stvari -kao što su seksi igračke. Dildo ili vibrator mogu postati tvoji veliki saveznici – ako im pružiš šansu.

Što se tiče 'zabave u dvoje', ključna je riječ komunikacija. Ona je uvijek bitna, ali u ovoj životnoj fazi dobra komunikacija postaje presudna. Razgovaraj otvoreno i iskreno sa svojim partnerom o promjenama koje je donijela menopauza te o tome kako to sve utječe na tebe. Redovita komunikacija pojačat će vaš osjećaj povezanosti, a omogućit će i zajedničko pronalaženje nekih alternativnih rješenja kao što su nove seks poze ili kreativnija predigra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako si pokušala sve, no i dalje imaš problema s postizanjem orgazma, bilo bi dobro posjetiti svog ginekologa, ali i psihologa koji može pomoći pronaći uzrok eventualne blokade na mentalnoj razini.

Mnogima je dobar seks važan dio života i zato nema razloga da ga se odrekneš. Menopauza donosi svoje izazove, ali nije nespojiva sa seksualnim vrhuncima – sve ovisi o tome koliko si otvorena i voljna probati nešto drugačije od onoga na što si naviknula. Dapače, zrelija životna dob po pitanju seksualnosti donosi i neke prednosti – kao što su veće samopouzdanje, bolje poznavanje sebe i jasna slika o tome što nas uzbuđuje. Ako su djeca već odrasla i napustila roditeljsko gnijezdo, imaš priliku uživati u većoj privatnosti i na raspolaganju imaš više vremena za sebe. Kad se sve zbroji i oduzme, za igre pod plahtama godine su – samo broj.