72 predivna ljubavna citata koja će te dirnuti u dušu i probuditi lijepe emocije

Ljubavni citati pružaju uvid u složenost i ljepotu zaljubljenosti, dotičući srca i duše onih koji traže riječi koje najbolje izražavaju njihove osjećaje. Ljubav je jedna od najmoćnijih i najuniverzalnijih emocija koja inspirira umjetnike, pjesnike i pisce kroz cijelu povijest. Ljubavni citati zrcalo su neizmjernih emocija, bilo da se radi o slatkim trenucima zaljubljenosti ili o trajnoj predanosti.

Kroz citate o ljubavi, učimo o njezinoj moći, izazovima, radostima i tuzi. Ljubavni citati su vječni podsjetnici na to što znači voljeti i biti voljen. Za svaku voljenu osobu, mogu poslužiti kao savršeni izraz osjećaja, bilo da je riječ o slavljenju zajedničkog života, izražavanju zahvalnosti ili jednostavnim podsjetnikom na to koliko je neka osoba posebna.

Ljubavni citati iz knjiga

Ljubavni citati iz književnih djela na različite načine osvjetljavaju ljubav, bilo kroz njenu vječnost, potrebu za njenim izricanjem ili kroz sposobnost ljubavi da premosti čak i najteže trenutke u životu. Ljubavni citati prikazuju različite aspekte ljubavi, od njezine nevidljive prisutnosti koja nas spaja, preko transformacijske moći koju ima nad našim svjetonazorom, sve do važnosti međusobnog razumijevanja i prihvaćanja u odnosima.

"Kad voliš nekoga, voliš cijelu osobu, onakvu kakva jest, a ne onakva kakva bi trebala biti." - Lav Tolstoj, "Ana Karenjina"

"Zaljubiti se nije teško, ali reći nekome da ga voliš zahtijeva najveću hrabrost od svega." - Paulo Coelho, "Jedanaest minuta"

"Ljubav je sve što postoji, to je jedino što imamo kada umremo, ali ne nestaje. Ljubav je jedini način da se spasi." - Mitch Albom, "Pet osoba koje susrećete u raju"

"Nikada nisam mislio da će ljubav biti dovoljna, ali jest. Moramo samo dovoljno voljeti da preživimo." - John Green, "Krive su zvijezde"

"Ako te ikad zaboravim, molim te, podsjeti me na našu ljubav, na sve što smo prošli. Podsjeti me jer bih radije živio s tobom u sjećanju, nego bez tebe u stvarnosti." - Nicholas Sparks, "Bilježnica"

"Ljubav ne zna za dubinu dok se rastanak ne dogodi." - Kahlil Gibran, "Prorok"

"Svijet se mijenja kad se dvoje gleda očima zaljubljeno." - José Saramago, "Sljepoća"

"Ljubav... to je kao vjetar, ne možeš je vidjeti, ali možeš osjetiti." - Nicholas Sparks, "Poruka u boci"

"Ne zaboravi, ponekad je potrebno samo jedno biće koje te razumije, jedno biće koje te smatra vrijednim, jedno biće koje te voli, da preživiš i budeš sretan." - Albert Camus, "Stranac"

"Ljubav je to što ostaje kada se zaljubljenost ispari, i to je i razlog i početak prave ljubavi." - Nicholas Sparks, "Dnevnik jedne ljubavi"

"Zašto, kad god kažem 'volim te', osjećam kao da mi srce puca od ponosa?" - Milan Kundera, "Nepodnošljiva lakoća postojanja"

"Voljeti nekoga znači vidjeti ga onakvog kakav Bog namjerava." - Fjodor Dostojevski, "Braća Karamazovi"

"Ako postoji ikakav lijek za ljubav, to nije ništa drugo nego vidjeti više ljubavi." - Henry David Thoreau, "Walden"

"Ljubav ne živi od riječi, niti se može s njima dokazati." - Miguel de Cervantes, "Don Quijote"

"Prava ljubav počinje tamo gdje se ništa ne očekuje zauzvrat." - Antoine de Saint-Exupéry, "Mali princ"

Foto: Unsplash

Ljubavni citati iz filmova

Filmovi su prepuni nezaboravnih ljubavnih citata koji dodiruju srca mnogih gledatelja svojim emotivnim izjavama o ljubavi i međusobnoj povezanosti ljudi. Svaki od ovih citata odražava različite aspekte ljubavi i romantičnih odnosa, od neizmjernog predanosti do dubokih emocija koje ljubav budi u ljudima.

"Jedini način da budeš sretan je da voliš. Ako ne voliš, život će ti proći pred očima.“ - "To the Wonder"

"Zašto se toliko silno želiš uklopiti u ovaj svijet kada si rođena da se ne uklapaš?“ - "Sve što djevojka može poželjeti"

"Nada će te osloboditi. Snažan će čovjek spasiti sebe, a veliki čovjek spasit će drugoga.“ - "Iskupljenje u Shawshanku“

"O da, prošlost ponekad boli. Od nje možeš samo bježati ili učiti.“ - "Kralj lavova"

"Potrebno je mnogo hrabrosti da se suprotstaviš svojim neprijateljima, ali je potrebno puno više hrabrosti da budeš uz svoje prijatelje kad im je to najpotrebnije.“ - "Harry Potter“.

"Najbolja vrsta ljubavi je ona koja probudi dušu i tjera nas da tražimo više, zapali vatru i srce, a umu pruži mir. To si mi dala, a to se nadam da ću ti ja moći pružiti, zauvijek.“ - "Notebook“

"Život se kreće prilično brzo. Ako se s vremena na vrijeme ne zaustaviš i pogledaš oko sebe, mogao bi ga propustiti.“ -„Slobodan dan Ferrisa Buellera“.

„Ne znam je li život veći od smrti. Ali znam da je ljubav bolja od obojeg.“ - "Tristan i Izolda“

„Sretneš na tisuće ljudi i nitko od njih te ne dotakne. A onda upoznaš jednu osobu i tvoj je život promijenjen. Zauvijek. “ - "Ljubav i ostale droge“.

„Pravi gubitak možeš osjetiti samo kada nekoga voliš više nego što voliš sebe.“ - "Dobri Will Hunting“

„Uzmi ljubav, pomnoži je s vječnošću i prenesi je u dubine beskraja... I imat ćeš mali uvid u ono što ja osjećam za tebe.“ - "Upoznajte Joe Blacka“

„Ja? Ja se bojim svega. Bojim se onoga što sam vidjela, što sam učinila, onoga što jesam. A najviše od svega bojim se da ću izaći iz ove sobe i nikad u životu neću osjećati ovo što osjećam prema tebi.“ - "Prljavi ples“

"Mrzim način na koji razgovaraš sa mnom, i kako radiš frizuru. Mrzim tvoje cipele, i način na koji mi čitaš misli. Mrzim što si uvijek u pravu. Mrzim kad me tjeraš na smijeh, isto kao i na plač. Mrzim što te nema kraj mene, i činjenicu da me nisi nazvao. No najviše mrzim to što te ne mrzim. Nikako, ni trunčicu, baš ni malo.“ - „10 razloga zašto te mrzim“

"Na svijetu postoje samo četiri važna pitanja: Što je sveto? Od čega je napravljen duh? Za što vrijedi živjeti? Za što vrijedi umrijeti? I na sva četiri pitanja, odgovor je isti: Ljubav!“ - "Don Juan de Marco“

"Život je san. U snovima ne možeš pogriješiti. U snovima možeš biti što god poželiš.“ - "To the Wonder“

Foto: Unsplash

Kratki ljubavni citati

Ponekad je teško izreći ljubav i objasniti svoje osjećaje. Stoga nas predivni kratki ljubavni citati podsjećaju da ljubav nije nužno opisivati kroz puno riječi.

“Ljubav je kao virus. Može se dogoditi bilo kome u bilo koje vrijeme.” - Maya Angelou

“Ljubav je kao vjetar, ne možeš je vidjeti, ali je možeš osjetiti.” - Nikolas Sparks

“Što je veća vaša sposobnost da volite, to je veća vaša sposobnost da osjećate bol.” - Jennifer Aniston

“Biti hrabar znači voljeti bezuvjetno, bez očekivanja ičeg zauzvrat.” - Madonna

“Ne volite nekog zbog toga što je savršen. Volite ga unatoč tome što nije.” - Jodi Picoult

“Ljubav liječi ljude, i one koji je daju i one koji je primaju.” - dr. Karl Menninger

“Poljubac je zgodan trik koji je priroda smislila kako bi zaustavila govor kada riječi postanu suvišne.” - Ingrid Bergman

"Ljubav se sastoji od jedne duše koja nastanjuje dva tijela.“ - Aristotel

"Bolje je voljeti i izgubiti, nego nikada ne voljeti.“ – Immanuel Kant

"Ljubav je od svih strasti najjača, jer simultano napada mozak, srce i osjetila.“ – Lao Tzu

Tužni ljubavni citati

Slomljeno srce stvara jednu od najgorih boli u životu. Iskoristite tužne ljubavne citate da se prisjetite kako se život sastoji od uspona i padova, čak i u ljubavi.

"Nikad nije vrijeme ni mjesto za pravu ljubav. Dogodi se slučajno, u jednom otkucaju, u jednom treptaju, pulsirajućem trenutku." – Sarah Dessen

"Ljubav je ono stanje u kojem je sreća druge osobe neophodna za tvoju vlastitu." – Robert A. Heinlein

"Ljubav nikada ne umire prirodnom smrću. Umire jer ne znamo kako obnoviti njen izvor. Umire od sljepoće, grešaka i izdaja. Umire od bolesti i rana; umire od umora, od uvenuća, od tamnjenja." – Anais Nin

"Nije ljubavnik onaj koji ne voli zauvijek." – Euripid

"Voljeti je gorjeti, biti u plamenu." – Jane Austen

"Ljubav ne počinje i ne završava onako kako mislimo da čini. Ljubav je bitka, ljubav je rat; ljubav je odrastanje." – James Baldwin

"Na kraju otkrivamo da voljeti i pustiti nekoga mogu biti ista stvar." – Jack Kornfield

"Užitak ljubavi traje trenutak. Bol ljubavi traje cijeli život." – Bette Davis

"Ljubav je neukrotiva sila. Kad je pokušamo kontrolirati, uništava nas. Kad je pokušamo zatvoriti, porobljava nas. Kad je pokušamo razumjeti, ostavlja nas izgubljenima i zbunjenima." – Paulo Coelho

"Ljubav je tako kratka, zaboravljanje je tako dugo." – Pablo Neruda

"Ljubav je stvar puna briga i strahova." – Ovid

"Ljubav nije ljubav dok se ljubav ne učini ranjivom." – Theodore Roethke

Foto: Unsplash

Sretni ljubavni citati

Sretni ljubavni citati bili bi savršeni dodaci čestitkama ili poklonima koji se šalju nekom posebnom. Slatki citati o ljubavi prikladni su za partnere ili čak za članove obitelji i prijatelje. Ljubav dolazi u raznim oblicima, a ovi sretni ljubavni citati mogu omogućuju slavlje ljubavi sa svima sa svima!

"Znaš da si zaljubljen kada ne možeš zaspati jer je stvarnost napokon bolja od tvojih snova." – Dr. Seuss

"Ljubav je poput vjetra, ne možeš je vidjeti, ali možeš osjetiti." – Nicholas Sparks

"Ljubav je čarobnjak koji izvlači čovjeka iz vlastitog šešira." – Ben Hecht

"Radije bih proveo jedan život s tobom, nego suočio se sa svim vjekovima ovog svijeta sam." – J.R.R. Tolkien

"Biti tvoj prijatelj bilo je sve što sam ikada želio; biti tvoj ljubavnik bio je sve o čemu sam ikada sanjao." – Valerie Lombardo

"Moja želja je da budeš voljen do ludila." – André Breton

"Svrha ljudskog života, bez obzira tko ga kontrolira, jest voljeti koga god je moguće voljeti." – Kurt Vonnegut

"Romantika je sjaj koji pretvara prašinu svakodnevnog života u zlatnu maglu." – Elinor Glyn

"Ljubav je čudna zbrka koja obuzme jednu osobu zbog druge osobe." – James Thurber

"Jedna riječ nas oslobađa sve težine i boli života: ta riječ je ljubav." – Sofoklo

"Laskaj mi, i možda ti neću vjerovati. Kritiziraj me, i možda te neću voljeti. Ignoriraj me, i možda ti neću oprostiti. Bodri me, i neću te zaboraviti. Voli me i možda ću biti prisiljen voljeti te." – William Arthur Ward

"Stoga, volim te jer je cijeli svemir urotio da mi pomogne pronaći te." – Paulo Coelho

Ljubavni citati za njega

Sljedeći ljubavni citati savršeni su za njega u vašem životu u svakoj prilici. Bilo da ste nedavno počeli izlaziti ili ste u braku godinama, svakako će cijeniti jedan od ovih citata o ljubavi i partnerstvu.

"Dok je čitao, zaljubila sam se na način na koji zaspiš: polako, a onda odjednom." – John Green

"Voljela sam te jučer, volim te još, uvijek jesam, uvijek ću." – Elaine Davis

"Vidjela sam da si savršen, i zato sam te voljela. Onda sam vidjela da nisi savršen i voljela sam te još više." – Angelita Lim

"Volim te ne samo zbog onoga što jesi, već zbog onoga što sam ja kada sam s tobom. Volim te ne samo zbog onoga što si od sebe napravio, već zbog onoga što praviš od mene. Volim te zbog dijela mene koji ti izvlačiš." – Elizabeth Barrett Browning

"Pravi ljubavnik je čovjek koji te može uzbuđivati ljubeći te u čelo ili smiješeći se u tvoje oči ili samo zurivši u daljinu." – Marilyn Monroe

"Na cijelom svijetu, nema srca za mene poput tvog. Na cijelom svijetu, nema ljubavi prema tebi kao što je moja." – Maya Angelou

"Voljet ću te, uvijek s ljubavlju koja je istinska" – Patsy Cline

"Trebam te kao što srce treba otkucaj." – One Republic