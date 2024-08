Najbolji citati o prijateljstvu koje ćete poželjeti podijeliti s drugima

Prijateljstvo je jedan od najvažnijih odnosa u životu svake osobe. Kroz dobra i loša vremena, prijatelji su uvijek tu da pruže podršku, utjehu i radost. Kako bismo istaknuli važnost i ljepotu prijateljstva, prikupili smo neke od najinspirativnijih citata o prijateljstvu iz različitih izvora.

Citati o prijateljstvu

Ovi citati o prijateljstvu ne samo da slave prijateljstvo, već i podsjećaju na njegovu vrijednost i moć.

"Prijateljstvo je rođeno u trenutku da jedna osoba kaže drugoj: 'Što? Zar i ti? Mislilo sam da sam jednini!" - C. S. Lewis

"Vi ste najbolji prijatelji koje itko može imati. I smiješno je, ali imam osjećaj kao da vas poznajem cijeli život, no ne poznam vas tako dugo, zar ne?" - Čarobnjak iz Oza

"Nemoj hodati iza mene; možda te neću voditi. Nemoj hodati ispred mene; možda te neću slijediti. Samo hodaj pored mene i budi mi prijatelj." - Albert Camus

"Prijateljstvo obilježi život čak dublje od ljubavi. Ljubav se može pretvoriti u opsesiju, a prijateljstvo uvijek ostaje na dijeljenju." - Elie Wiesel

"Na svijetu je najteže objasniti prijateljstvo. To nije nešto što se uči u školi. No, ako niste naučili smisao prijateljstva, stvarno niste naučili ništa." - Muhammad Ali

"Prijatelj je onaj koji te poznaje kakav stvarno jesi, shvaća što si prošao, prihvaća što si postao i još uvijek ti dopušta da rasteš." - William Shakespeare

"Svatko se može simpatizirati s patnjama prijatelja, ali potrebna je posebna odlika da se simpatizira s prijateljevim uspjehom." - Oscar Wilde

"Potrebno je mnogo hrabrosti za suprotstaviti se neprijatelju, ali još više hrabrosti je potrebno da se suprotstavimo prijatelju." - "Harry Potter i kamen mudraca"

"Mnogi ljudi se žele voziti s tobom u limuzini, ali sve što ti želiš je nekog tko će se voziti s tobom u autobusu kada se limuzina pokvari." - Oprah Winfrey

"Neiskrenog i zlog prijatelja treba se bojati više od divlje zvijeri; divlja zvijer će možda raniti vaše tijelo, ali zao prijatelj će raniti vaš um." - Buda

"Budite pristojni sa svima, ali intimni s nekolicinom, a i tu nekolicinu dobro upoznajte prije nego što im date svoje povjerenje." - George Washington

"Cijenim prijatelje koji u svojem kalendaru nađu vremena za mene, ali njegujem prijatelje koji ne gledaju u kalendar." - Robert Brault

"Ooh, ti si najbolji prijatelj

kojeg sam ikad imao

S tobom sam tako dugo vremena

Ti si moje sunce

I želim to da znaš

Da su moji osjećaji iskreni

Stvarno te volim

Ooh, ti su moj najbolji prijatelj" – You're my best friend, Queen

Kratki citati o prijateljstvu

Bilo da nas inspiriraju, nasmijavaju ili tješe, kratki citati o prijateljstvu podsjećaju nas na važnost prijatelja u našim životima i motiviraju nas da njegujemo te dragocjene odnose.