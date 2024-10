8 znakova koji otkrivaju da se on samo poigrava s tobom

Početak svakog odnosa pun je izazova i iznenađenja. Iako postoje divni muškarci, postoje i oni drugi koji nisu zainteresirani za ozbiljne veze i koji ženama slamaju srca. Ponekad je odmah na početku veze, kada stvari još nisu definirane, teško primijetiti misli li frajer ozbiljno ili pak mu je samo do usputne vezice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stručnjaci za odnose tvrde kako postoje neki vrlo očiti, ali i oni suptilniji znakovi koji upućuju na to da se on s tobom zapravo samo poigrava. Važno ih je uočiti na vrijeme jer u protivnom ćeš uzalud trošiti svoje vrijeme i energiju na nekoga tko te nije vrijedan i tko će te prije ili poslije ostaviti slomljenog srca.

Dakle, koji to znakovi otkrivaju da muškarac nije zainteresiran za ozbiljan odnos? U nastavku ti otkrivamo one najčešće pa ako ih prepoznaš, zapitaj samu sebe ima li smisla nastaviti takav odnos.

Ne ispunjava obećanja

Često ti govori da će te nazvati, a zapravo rijetko kad to čini? To ti jasno daje do znanja da mu baš i nisi važna. Očito ima druge prioritete i planove u koje ti nisi uključena. Ako je frajer uistinu zainteresiran za tebe, onda ćeš mu stalno biti u mislima i nikad neće zaboraviti nazvati te.