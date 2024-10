8 znakova koji otkrivaju da se on samo poigrava s tobom

Početak svakog odnosa pun je izazova i iznenađenja. Iako postoje divni muškarci, postoje i oni drugi koji nisu zainteresirani za ozbiljne veze i koji ženama slamaju srca. Ponekad je odmah na početku veze, kada stvari još nisu definirane, teško primijetiti misli li frajer ozbiljno ili pak mu je samo do usputne vezice.

Stručnjaci za odnose tvrde kako postoje neki vrlo očiti, ali i oni suptilniji znakovi koji upućuju na to da se on s tobom zapravo samo poigrava. Važno ih je uočiti na vrijeme jer u protivnom ćeš uzalud trošiti svoje vrijeme i energiju na nekoga tko te nije vrijedan i tko će te prije ili poslije ostaviti slomljenog srca.

Dakle, koji to znakovi otkrivaju da muškarac nije zainteresiran za ozbiljan odnos? U nastavku ti otkrivamo one najčešće pa ako ih prepoznaš, zapitaj samu sebe ima li smisla nastaviti takav odnos.

Ne ispunjava obećanja

Često ti govori da će te nazvati, a zapravo rijetko kad to čini? To ti jasno daje do znanja da mu baš i nisi važna. Očito ima druge prioritete i planove u koje ti nisi uključena. Ako je frajer uistinu zainteresiran za tebe, onda ćeš mu stalno biti u mislima i nikad neće zaboraviti nazvati te.

Često kasni ili se uopće ne pojavi na sastanku

Ako često kasni na spoj i nikad te ne nazove kako bi ti rekao da će kasniti, to je još jedan od pokazatelja da mu nisi važna i da te ne poštuje. Svakome se može dogoditi da se nađe u gužvi i da zakasni na neki dogovor, no danas u doba mobitela i interneta komunikacija nam je svima lako dostupna pa uistinu nije teško obavijestiti drugu stranu o svom kašnjenju. Ako te često ostavlja da ga čekaš te se znalo dogoditi i da se uopće ne pojavi kada ste imali dogovor, to je zaista neoprostivo i takav frajer uistinu nije zaslužio tvoje vrijeme.

Foto: Pexels

Viđate se samo onda kad on to želi

Muškarci koji nisu zainteresirani za ozbiljne veze imaju svoja pravila o tome koliko će se često viđati sa ženama s kojima trenutno izlaze. Ako se viđate samo onda kada on to poželi, a nikad nije dostupan kada ti želiš da se nađete – to je svakako znak upozorenja.

Ne želi pričati o sebi

Čini ti se kao da on o tebi zna sve, a ti o njemu gotovo ništa? Ako ne želi govoriti o svom privatnom životu, trebala bi se zapitati što je u pozadini njegova uma i zašto te drži na distanci. Kada se muškarcu neka žena sviđa, on će htjeti s njom podijeliti sve. Ne želi li ti puno toga otkrivati o sebi, vrlo je vjerojatno da se zapravo samo poigrava s tobom i tvojim emocijama.

Nikome nije rekao za tebe i izbjegava zajedničko pojavljivanje u javnosti

Izlazite već neko vrijeme, no on te još uvijek nikome nije predstavio kao svoju djevojku. Nije te čak ni upoznao s prijateljima niti s bliskim ljudima. Nažalost, upravo je to jedan od najčešćih znakova da on ne misli ozbiljno, već si mu ti samo trenutna zabava.

Ne želi s tobom provoditi blagdane

Muškarci kojima nije do ozbiljnih veza nikad neće s djevojkom provoditi važne datume ili blagdane. Praznici i blagdani za nas žene imaju posebno značenje i volimo ih provoditi s osobama do kojih nam je stalo. Ako ste zajedno već neko vrijeme, no on uvijek pronalazi neke izgovore da ne budete zajedno u vrijeme blagdana, to jasno otkriva da nije zainteresiran za ozbiljan odnos.

Ne želi razgovarati o zajedničkoj budućnosti

Možda je on jedan od onih frajera koji vole živjeti za trenutak. Ipak, u svakom odnosu prije ili poslije će doći do razgovora o planovima za budućnost. Ako on to vješto izbjegava, moguće je da se ne želi obvezati i da zapravo s tobom ne želi ništa ozbiljno.

Nikad ti ne govori gdje je bio, što je radio niti kada će se vratiti

Normalno je da neće svaku sekundu svog slobodnog vremena provoditi s tobom te da ima i svoj život, hobije i interese, no ako ti nikad ne govori o tome kako je i s kim provodio svoje vrijeme, to je znak upozorenja. Drži te na distanci jer želi ostati otvoren i za druge prilike. U zdravom odnosu nema mjesta za tajne. Ako nije iskren i otvoren o tome kako provodi svoje vrijeme kada ti nisi u blizini, možda je najbolje da kreneš dalje – bez njega.

