Kako ćeš znati da si upoznala 'onog pravog'? Obrati pažnju na ove znakove

Zasigurno si već čula da ljudi govore kako su naprosto znali kada su upoznali svoju srodnu dušu. Ako još uvijek nisi srela onog pravog, možda ti je u to teško vjerovati ili na takve izjave gledaš s dozom sumnjičavosti.

Međutim, istina je da ćeš doista duboko u sebi jednostavno znati kada upoznaš pravu osobu, svoju srodnu dušu ili idealnog partnera. Pritom je važno zapamtiti da nije svaki muškarac koji ti se sviđa ili u kojeg se zaljubiš ujedno i tvoja srodna dušna. Dakle, na koje bi znakove trebala obratiti pozornost kako bi znala da je on stvarno 'taj'?

U konačnici tvoja 'unutarnja mudrost' odnosno intuicija pomoći će ti kod prepoznavanja prave osobe, no ipak postoje i neki pokazatelji koje je važno uočiti, a koji ustvari otkrivaju da je određeni muškarac tvoj idealni partner ili, kako neki to vole zvati, srodna duša. U nastavku ti otkrivamo neke od njih.

S njim možeš biti svoja

U njegovom društvu uvijek se osjećaš ugodno. Bez problema mu otkrivaš svoju osobnost, svoje 'pravo ja'. Možeš mu reći svoje najdublje tajne i brige, bez straha da ćeš biti ismijana ili ponižena. On pokazuje razumijevanje za sve tvoje strahove. Pred njim ne trebaš skrivati svoju tugu, ljutnju ili frustracije kada si imala težak dan. Dijelite svoje snove, loše i dobre trenutke, a on te prihvaća i voli takvu kakva jesi.

Nasmijava te

Smijeh ima iscjeljujuće djelovanje, a na kraju dana svi pokraj sebe samo želimo imati nekoga tko će nas znati nasmijati i u čijem će nam društvu biti ugodno. Ako se možete zajedno smijati, na dobrom ste putu.

Izražava ti ljubav na razne načine

Srodne duše međusobno si izražavaju ljubav na razne načine. On ti svakodnevno pokazuje koliko te voli, riječima i djelima, malim znakovima pažnje. Voli biti u tvojoj prisutnosti i kao da uvijek zna što ti je na umu, čak i kada ništa ne govoriš. Tišina s njim uvijek je ugodna.

Poštuje tvoje vrijednosti

Svatko od nas ima neke svoje temeljne vrijednosti, bilo da su one religijske, političke, etičke ili ekonomske. To su 'pravila' na temelju kojih gradimo svoj život. Tvoj idealni partner trebao bi poštivati i prihvaćati tvoje vrijednosti, čak i ako se one razlikuju od njegovih. Srodne duše uvijek su spremne poticati međusobni rast i razvoj, čak i onda kada to znači da će ih to odvesti u različitim smjerovima.

Pomaže ti da budeš najbolja verzija sebe

Istinski voljeti nekoga znači toj osobi željeti sve najbolje. Tvoja srodna duša trebala bi te poticati da rasteš i ohrabrivati te da postaneš najbolja verzija sebe. Učinit će to čak i ako to podrazumijeva određene izazove, poput potrebe da se preselite u novi grad ili da neko vrijeme provedete odvojeno. I ti ćeš isto htjeti učiniti za njega. Možda nećete oboje istovremeno moći slijediti svoje strasti pa ćete se izmjenjivati i pristajati na kompromise. Međutim, s vremenom ćete se oboje osjećati ispunjeno i zadovoljno.

Dijelite zajedničke interese

Da bi netko uopće mogao biti tvoja srodna duša, morate imati neke zajedničke interese i uvjerenja koja će držati vaš odnos. Dakako, pojedini vaši interesi ili hobiji će se razlikovati jer da ste potpuno isti, vaša bi veza bila dosadna.

Zajedno rastete i učite jedno od drugoga

Iz dana u dan svi mi učimo, rastemo i razvijamo se – kao pojedinci, ali i u odnosima koje njegujemo. Često se u vezama pojavljuju problemi jer jedna osoba nije voljna raditi na svom osobnom razvoju koliko i druga. Ako si uistinu srela svog idealnog partnera, on će također biti spreman s tobom krenuti na putovanje kontinuiranog osobnog rasta. Štoviše, on će biti tu da te podržava i ohrabruje, a zajedno ćete rasti i učiti jedno od drugoga.