Ove probleme u vezi mnogi smatraju crvenim zastavicama (ali zapravo nisu velika stvar)

Održavati uspješnu i kvalitetnu vezu nije jednostavan zadatak. Čak i ako se sa svojim partnerom savršeno slažemo, prije ili poslije će se pojaviti određeni problemi. No, ponekad nam se čini da su ti naši problemi u vezi jako ozbiljni i nerješivi, a zapravo nije tako.

Čak i ako su u pitanju različiti stavovi vezani uz religiju ili neslaganje oko djece, ako je odnos snažan, uvijek postoje načini da se oni riješe. Mnogi parovi smatraju da su takvi problemi velike 'crvene zastavice' i da bi mogli dovesti do prekida veze. Međutim, stručnjaci za odnose tvrde da se oni mogu prevladati.

U nastavku navodimo samo neke od takvih primjera za koje ljudi često misle da su jako loši i da vode prema propasti. Nemoj im dopustiti da ti unište vezu, a da ih ne pokušaš prevladati.

POGLEDAJ VIDEO: Kako uspješno postaviti granice u odnosima?

Tvoj partner ima ženske prijateljice

Njegove prijateljice možda smatraš prijetnjom, no ti odnosi ne bi trebali smetati vašoj vezi ako postoji povjerenje, kaže Toni Coleman, psihoterapeut i stručnjak za odnose. Umjesto da to bude razlog za razdor u vašem odnosu, radije otvoreno razgovarajte o tome kako se osjećate i kako se vaši prijatelji mogu uklopiti u vaš zajednički život. Ključno je da oba partnera u obzir uzmu emocije i brige onog drugog i da im to bude prioritet.

Foto: Pexels

Razlike u libidu

Samo zato što je seksualna želja tvog partnera manja od tvoje to ne znači da mu nije stalo do vašeg odnosa ili da te više ne želi. Razlike u libidu jako su česte u odnosima, a u takvim je situacijama najbolje pronaći zlatnu sredinu koja će vam oboma odgovarati. Ako to ne uspije, uvijek možete zatražiti stručnu pomoć od nekoga tko je specijaliziran za intimnost i odnose.

Foto: Pexels

Ne slažete se oko financija i navika vezanih uz potrošnju

On želi kupiti novi auto, ti bi radije sačuvala ušteđevinu za 'crne dane'. Ovakve se razlike možda čine kao velik problem, no uz malo truda moguće je postići kompromis. Primjerice, možete odrediti gornju granicu iznosa koji biste potrošili na automobil. Ili, možete uštedjeti na nekim drugim stvarima ako ćete kupiti auto. Sve je stvar dogovora, a otvorena komunikacija je uvijek ključna.

Foto: Pexels

Raspodjela kućanskih poslova

Unatoč tome što se danas jako puno priča i piše o ravnopravnost oko podjele kućanskih poslova, tvoj partner možda neće htjeti raditi određene stvari. No, umjesto da mu postavljaš ultimatume, najbolje je da razmotrite sve poslove i aktivnosti u svom kućanstvu – uključujući i one poput pranja auta, plaćanja računa, itd., i da svatko odabere one koji mu bolje odgovaraju. Na kraju podijelite onih nekoliko poslova koje nijedan od vas ne želi raditi.

Foto: Pexels

Veza na daljinu osuđena je na propast

Vezu je puno lakše održavati u neposrednoj blizini i ako živite zajedno. Ipak, to ne znači da su veze na daljinu osuđene na propast. Ako postoji volja (i ljubav), veze na daljinu mogu opstati, ističu stručnjaci za odnose. Umjesto da prekinete vezu koja ima velik potencijal, probajte dati prioritet svom odnosu i provedite vrijeme zajedno – kad god je to moguće. I redovito održavajte kontakt, putem sms poruka, poziva i videopoziva kako biste ostali povezani.

Foto: Unsplash

U vašem odnosu više nema strasti

Većina nas mašta o vezi punoj strasti. Ipak, u realnosti stvari funkcioniraju malo drugačije, posebice kada govorimo o dugoročnim vezama. Ako vezi nedostaje strasti, to ne znači da joj nema spasa. Želite li začiniti svoj seksualni život, češće razgovarajte o svojim željama i potrebama i nastojte povremeno uvoditi neke novine u svoju rutinu. Ako ti savjeti ne funkcioniraju, onda profesionalna pomoć može lošu intimnost pretvoriti u bolju intimnost, a zatim i u sjajnu intimnost.

Foto: Pexels

Vaše društvene sklonosti su prilično različite

Veze između introverta i ekstroverta mogu uspjeti, ako su oba partnera spremna na kompromis te ako poštuju socijalne potrebe onog drugog. Primjerice, ako je tvoj dečko veliki partijaner, a ti radije provodiš vrijeme kod kuće uz omiljene serije, to nije nerješiv problem. Uz samo malo otvorene komunikacije i kompromisa, moći ćete pronaći sklad, tvrde stručnjaci. Napravite raspored i odredite u kojim ćete danima izlaziti u grad, a koje ćete provoditi u nekim mirnijim aktivnostima. Ovo je razlog za prekid samo ako nijedna strana nije spremna na dogovor.