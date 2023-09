Prijateljstvo ili ljubav? Ovi znakovi pokazuju da biste bolje funkcionirali kao prijatelji

Ponekad je uistinu teško razlikovati da li nam se netko samo sviđa ili pak je riječ o pravoj ljubavi. Gotovo svatko je tijekom života bio u vezi s osobom s kojom se savršeno slagao, ali ipak je u konačnici nedostajalo 'ono nešto'.

Možda je tvoj dečko zgodan, šarmantan i pametan. Odlično se slažete. No, unatoč svemu tome, pitaš samu sebe – bi li vam bilo bolje da ste samo prijatelji? Važno je istaknuti da partneri mogu biti i najbolji prijatelji te savršeno funkcionirati kao ljubavni par.

Međutim, ako osjećaš da u vašem odnosu fali kemija ili iskra iako se jako dobro slažete, možda biste uistinu trebali biti samo prijatelji. Kako ćeš znati je li on za tebe savršeni partner ili bi ti bio bolji kao prijatelj?

Postoje određeni znakovi koji otkrivaju da biste bili bolji kao prijatelji, a u nastavku ti otkrivamo neke od njih.

Nema seksa

Posve je uobičajeno da će se i u onim najboljim vezama pojaviti sušna razdoblja, odnosno periodi bez seksa. Međutim, kad je u pitanju ljubav, parovi se obično trude popraviti svoj seksualni život te čine sve što je potrebno kako bi vratili iskru u svoj odnos. Međutim, ako između vas nema seksa i vama to nimalo ne smeta, možda je vaš odnos samo prijateljstvo, a ne romantična veza.

Ne možeš se zamisliti s njim u budućnosti

Ako ste već neko vrijeme zajedno, prirodno je da ćete početi razmišljati i o zajedničkoj budućnosti. Ipak, ako se ne možeš zamisliti s njim u budućnosti, postoji vjerojatnost da su tvoje emocije prema njemu više na prijateljskoj strani. Možda ti se sviđa ili ga čak i voliš, ali ipak ne želiš živjeti s njim do kraja života. Možda je to zato što on ne bi trebao biti tvoj partner, već tvoj prijatelj.

Voliš ga, ali ne na strastveni način

On ti se sviđa i voliš ga, ali ne na onaj strastveni način. Odlično se slažete i brinete jedno o drugom, ali vaš odnos ne nalikuje na pravu ljubav. Možda je to zato jer nije u pitanju ljubav, već pravo prijateljstvo.

Ne voliš živjeti s njim

Živite zajedno već neko vrijeme i više ne možeš to podnijeti. Naprosto niste kompatibilni kao romantični partneri. Možda bi vam bilo bolje da ste samo prijatelji ili čak i cimeri.

Razmišljaš o otvorenoj vezi

S vašom je vezom sve u redu, a možda čak i imate seksualne odnose. Ne želiš prekinuti s njim jer ne vidiš pravi razlog zašto bi to učinila. Međutim, često razmišljaš o drugima, a možda čak i o tome da vaša veza bude otvorena kako bi imala priliku upoznati nove ljude. Ako vam je veza dosadna ili osjećaš nezadovoljstvo, to je znak da biste možda bolje funkcionirali kao prijatelji.

Drugi vas ne vide kao par

Jedno drugome završavate rečenice, slušate istu glazbu i obožavate iste filmove. Slatki ste i svi koji vas vide zajedno ustvari misle da ste brat i sestra ili pak samo prijatelji. To je ugodan odnos, ali trebala bi izlaziti s nekim tko te privlači i u seksualnom smislu. Ako vaš odnos nije romantičan, bilo bi bolje da ste samo prijatelji.