Partner koji je poput zlatnog retrivera iliti znakovi pretjerane privrženosti u vezi

Zlatni retriveri mnogima su omiljeni psi, poznati po svojoj vjernosti, odanosti te krotkoj i zaigranoj prirodi. I dok su to izvrsne karakteristike za psa, jesu li isto tako dobre i kad je u pitanju partner?

Termin 'partner-zlatni retriver' postao je popularan zahvaljujući TikTok-u prije dvije godine kad su korisnici ove mreže počeli objavljivati scene iz svoje veze ili bračnog života s naznakom #goldenretrieverboyfriend. Riječ je o partneru koji je, baš poput ovog simpatičnog psa, jednostavan i više-manje uvijek zadovoljan. Takvi su muškarci 'laki za održavanje' i čine nas sretnima – ili? U stvarnosti, stvari, naravno, nisu tako jednostavne.

Muškarac koji odgovara opisu 'partner-zlatni retriver' postao je često viđen lik u našim omiljenim serijama i filmovima – osim spomenutog Kena, sjeti se, na primjer, Natea Archibalda iz Tračerice ili Peeta iz Igra gladi. Ovi su likovi vrlo privrženi ženama u koje su zaljubljeni. Zapravo, njihova privrženost može se usporediti s opsesijom, a to ne zvuči najbolje.

Baš kao što u hitovima s malih i velikih ekrana priče o partneru-zlatnom retriveru nemaju uvijek happy end, isto je i u stvarnosti. Postoje neki znakovi koji ukazuju na to da bi tvoje iskustvo s ovakvim partnerom moglo poprimiti pomalo gorak okus. Evo na koje 'crvene zastavice' trebaš pripaziti - izdvojili smo četiri 'najcrvenije':

Uvijek ti je za petama

Imati nekoga tko je uvijek uz nas ne zvuči tako loše, ali što ako to počne utjecati na našu samostalnost, vrijeme za sebe i druženje s prijateljima? U svakoj zdravoj vezi partneri moraju imati prostora i vremena samo za sebe, možda neke vlastite hobije, ali i prijatelje. Ako partner baš sve želi raditi s tobom i nastoji da ste skupa svake slobodne minute, takvo bi te ponašanje jako brzo moglo početi gušiti. Ključ za rješenje ovog problema leži u komunikaciji – i naravno, u jasno postavljenim granicama s tvoje strane.

Treba te – stalno i za sve

Jedna od glavnih poruka filma Barbie jest da žene ne mogu biti odgovorne za sve. Barbie tako u završnoj sceni objašnjava Kenu kako mu ne može pomoći s njegovom krizom identiteta i navodi ga na to da sam otkrije tko je ili što želi biti. Od velike je važnosti da u vezi ne preuzmeš sav emocionalni i drugi teret svog partnera na vlastita leđa. Svi njegovi problemi ne smiju postati tvoji, a partner-zlatni retriver mora naučiti kako sam voditi svoje bitke.

Očekuje pohvalu

„Prema TikToku-u, odanost, vedrina i umiljatost karakteristike su savršenog partnera“, primjećuje Hannah Kerns, autorica koja piše za Elite Daily.

No da, iako može isto očekujemo od svog ljubimca, vjernost i dobro raspoloženje te pozitivna energija svakako su osobine koje tražimo i u potencijalnim partnerima. Ali, sve su to ionako preduvjeti za zdravu vezu. Dakle, ako tvoj partner želi čuti kako ga okolina hvali da je 'idealan muž' ili 'savršen dečko', samo zato što je dobar i vjeran, ovo smatraj znakom za uzbunu.

Sve što želi biti je 'dobar dečko'

Bez obzira na to kakvu vezu imaš, zajedničko svim ljubavnim odnosima jest to da su partneri ponekad uznemireni i nezadovoljni. Za razliku od bajke koje TikTok želi 'prodati' idejom o partneru-zlatnom retriveru, u stvarnosti su konflikti dio svakog suživota. Bez obzira na to što je tvoj partner odan i entuzijastičan spram vaše veze, to ne znači da je taj odnos savršen (jasno, jer savršenstvo ne postoji).

Ono na što trebaš pripaziti je to kako tvoj partner reagira na kritiku. Kada mu otvoreno kažeš da nisi zadovoljna s nečim u vašem odnosu, partner-zlatni retriver mogao bi reći nešto nečekivano poput: „Oprosti što sam tako loš partner.“

Izjava poput te u tebi će sasvim sigurno probuditi osjećaj krivnje zbog čega više nećeš biti fokusirana na sam problem, nego na to ga utješiš. Tvoj partner treba što prije shvatiti da ga greške i propusti ne čine 'zločestim dečkom' - jer, na kraju krajeva, griješiti je ljudski.