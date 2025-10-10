Zvuče genijalno, ali nisu: Beauty trendovi s TikToka koje je bolje preskočiti

TikTok može biti odličan izvor inspiracije, ali nije zamjena za stručno znanje. Mnogi trendovi izgledaju zabavno i pristupačno, no kada je riječ o njezi kože i licu, bolje je držati se provjerenih proizvoda i savjeta dermatologa. Kratkotrajni trik nikada ne vrijedi dugotrajnog oštećenja kože

TikTok je postao jedna od najutjecajnijih platformi kada je riječ o beauty trendovima – od brzih make-up trikova do „čudesnih“ DIY tretmana za lice. Iako mnogi od njih izgledaju bezazleno, stručnjaci za njegu kože upozoravaju da su pojedini trendovi ne samo neučinkoviti, nego i potencijalno štetni. U nastavku donosimo nekoliko popularnih TikTok beauty trendova koje bi bilo bolje preskočiti.

'Sunscreen hack' ili konturiranje kremom za sunčanje

Ovaj trend sugerira da se krema za sunčanje nanosi samo na dijelove lica koje želiš posvijetliti, dok se ostali dijelovi „konturiraju“ suncem. Dermatolozi upozoravaju da je to izrazito opasno jer izlaganje nezaštićene kože UV zračenju povećava rizik od raka kože i ubrzava starenje. Prirodni „sun-kissed“ izgled bolje je postići bronzerom ili laganim samopotamnjivačem – bez rizika za zdravlje.

DIY maske s limunom i drugim sastojcima iz kuhinje

Mnoge TikTokerice promoviraju maske od limuna, jogurta ili meda, tvrdeći da djeluju kao prirodni piling. No limun i druge citrusne kiseline mogu ozbiljno narušiti pH ravnotežu kože, izazvati iritaciju, crvenilo, pa čak i opekline ako se nakon toga izložiš suncu. Blagi, dermatološki testirani piling s AHA ili BHA kiselinama mnogo je sigurnija opcija.

Pexels

Domaći piling od kave, sode ili đumbira

Kava i soda bikarbona često se koriste u DIY piling maskama, ali dermatolozi upozoravaju da mogu uzrokovati mikroskopska oštećenja kože i promjenu njene zaštitne barijere. Još gori je trend korištenja sirovog đumbira, koji može izazvati jaku iritaciju i opekline. Ako želiš glatku kožu, odaberi nježni enzimski piling ili formule s voćnim kiselinama.

Trajne pjegice

Jedan od najopasnijih TikTok beauty trendova posljednjih godina svakako su tzv. DIY trajne pjegice, poznate i kao "freckle hack". Ovaj trend potiče korisnice da same sebi „tetoviraju“ pjegice pomoću iglica i raznih vrsta tuševa, što može dovesti do ozbiljnih infekcija i trajnih oštećenja kože. Sličan je zahvat pokušala i australska reality zvijezda Tilly Whitfeld, koja je nakon toga završila u bolnici s natečenim licem i ožiljcima. Kasnije je otkriveno da je korišteni tuš bio kontaminiran olovom, što je dodatno pogoršalo posljedice. Ovaj slučaj najbolje pokazuje da viralan TikTok trend ne znači i siguran trend — posebno kada se radi o licu i iglama.

DIY tonici

Videozapisi s „bajkovitim“ DIY tonikom od ruža, lavande ili ružmarina izgledaju privlačno, ali u stvarnosti te mješavine vrlo brzo propadaju i mogu izazvati iritaciju. Profesionalni tonici s biljnim ekstraktima proizvedeni su pod strogim uvjetima i s konzervansima koji sprječavaju kvarenje – za razliku od onih kućnih, koji su često puni bakterija.

Kućni lash lift

TikTok je prepun videa s uputama kako kod kuće napraviti lash lift, ali stručnjaci upozoravaju da se to nikada ne bi smjelo raditi bez nadzora profesionalca. Kemikalije iz DIY setova lako mogu dospjeti u oči i izazvati ozbiljna oštećenja. Ako želiš podignute trepavice, radije koristi uvijač i kvalitetnu maskaru ili posjeti certificiranog lash tehničara.