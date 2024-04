Želiš imati obrve kao Zendaya? Uz ove proizvode to možeš postići i kod kuće

Obrve su ukras svakog lica, a njihov oblik uvelike može utjecati na nečiji izgled. Upravo zato izuzetno je važno da one budu uredne i lijepo oblikovane. Dakako, obrve su, kao i sve drugo u modi i ljepoti, podložne trendovima. Tako su, primjerice, 1930-ih u trendu bile jako tanke okrugle obrve kakve je nosila holivudska zvijezda Marlene Dietrich, a danas pak je u modi malo prirodniji izgled.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Često se podcjenjuju, no obrve ustvari imaju moć promijeniti cijeli naš izgled pa i ne čudi da mnoge slavne dame i trendseterice svojim obrvama posvećuju puno pažnje. Stalno se pojavljuju neke nove tehnike kojima se postiže određeni oblik obrva, a i u trgovinama se mogu pronaći brojni proizvodi namijenjeni upravo uređenju obrva.

Jedna od najvećih beauty ikona generacije Z, glumica i pjevačica Zendaya, na crvenom tepihu uvijek izaziva pozornost, a njezini su beauty lookovi inspiracija mnogima. U posljednje vrijeme hit su postale i obrve kakve ima Zendaya, a riječ je o trendu poznatijem kao laminated brows koji se u beauty svijetu pojavio već pred nekoliko godina i još je uvijek vrlo popularan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Laminacija obrva ustvari je tehnika oblikovanja obrva koja se radi u kozmetičkom salonu, a rezultat su podignute obrve gotovo savršenog izgleda. Laminated brows djeluju kao da su lagano začešljane prema gore, a ovaj trend osim slavnih zvijezda, vole i brojne influencerice.

Nije trebalo dugo da se na tržištu pojave proizvodi kojima se vrlo jednostavno može kreirati ovaj trendi look podignutih obrva kod kuće. Takvi proizvodi idealan su izbor za sve one koji umjesto odlaska u salon preferiraju sami uređivati svoje obrve, a rezultat koji se postiže gotovo je jednak onome u salonu.

Za začešljavanje obrva najprikladniji su gelovi za obrve koji se najčešće nanose četkicama poput maskare. Na tržištu su dostupni prozirni, ali i gelovi u boji. Nakon nanošenja gela, obrve se oblikuju četkicom po želji i zatim je potrebno ostaviti ih da se tako osuše i to je to. Ovaj je look vrlo trendi, a aktualan je i na društvenim mrežama. Osim što djeluje izuzetno efektno, prednost začešljanih obrva je i u tome što one tada izgledaju punije i otvaraju pogled.

U nastavku smo izdvojile neke od najboljih proizvoda koji su idealan izbor za kreiranje trendi podignutih obrva.