Želiš imati obrve kao Zendaya? Uz ove proizvode to možeš postići i kod kuće

Obrve su ukras svakog lica, a njihov oblik uvelike može utjecati na nečiji izgled. Upravo zato izuzetno je važno da one budu uredne i lijepo oblikovane. Dakako, obrve su, kao i sve drugo u modi i ljepoti, podložne trendovima. Tako su, primjerice, 1930-ih u trendu bile jako tanke okrugle obrve kakve je nosila holivudska zvijezda Marlene Dietrich, a danas pak je u modi malo prirodniji izgled.

Često se podcjenjuju, no obrve ustvari imaju moć promijeniti cijeli naš izgled pa i ne čudi da mnoge slavne dame i trendseterice svojim obrvama posvećuju puno pažnje. Stalno se pojavljuju neke nove tehnike kojima se postiže određeni oblik obrva, a i u trgovinama se mogu pronaći brojni proizvodi namijenjeni upravo uređenju obrva.

Jedna od najvećih beauty ikona generacije Z, glumica i pjevačica Zendaya, na crvenom tepihu uvijek izaziva pozornost, a njezini su beauty lookovi inspiracija mnogima. U posljednje vrijeme hit su postale i obrve kakve ima Zendaya, a riječ je o trendu poznatijem kao laminated brows koji se u beauty svijetu pojavio već pred nekoliko godina i još je uvijek vrlo popularan.

Laminacija obrva ustvari je tehnika oblikovanja obrva koja se radi u kozmetičkom salonu, a rezultat su podignute obrve gotovo savršenog izgleda. Laminated brows djeluju kao da su lagano začešljane prema gore, a ovaj trend osim slavnih zvijezda, vole i brojne influencerice.

Nije trebalo dugo da se na tržištu pojave proizvodi kojima se vrlo jednostavno može kreirati ovaj trendi look podignutih obrva kod kuće. Takvi proizvodi idealan su izbor za sve one koji umjesto odlaska u salon preferiraju sami uređivati svoje obrve, a rezultat koji se postiže gotovo je jednak onome u salonu.

Za začešljavanje obrva najprikladniji su gelovi za obrve koji se najčešće nanose četkicama poput maskare. Na tržištu su dostupni prozirni, ali i gelovi u boji. Nakon nanošenja gela, obrve se oblikuju četkicom po želji i zatim je potrebno ostaviti ih da se tako osuše i to je to. Ovaj je look vrlo trendi, a aktualan je i na društvenim mrežama. Osim što djeluje izuzetno efektno, prednost začešljanih obrva je i u tome što one tada izgledaju punije i otvaraju pogled.

U nastavku smo izdvojile neke od najboljih proizvoda koji su idealan izbor za kreiranje trendi podignutih obrva.

NYX Professional Makeup The Brow Glue gel za obrve, 10 eur

Želiš da tvoje obrve izgledaju uredno i da njihov oblik u bilo kojem stilu bude postojan tijekom cijelog dana? Gel za obrve NYX Professional Makeup The Brow Glue pobrinut će se za to. Zahvaljujući okrugloj četkici koja služi za nanošenje i stiliziranje pomoći će ti oblikovati i podići pojedinačne dlačice obrva, a ujedno će ih u tom obliku pouzdano učvrstiti čak do 16 sati. Nakon sušenja, ovaj vodootporni gel ostaje proziran i neljepljiv, neće se trusiti niti se igdje preslikati.

Benefit Cosmetics Gimme Brow+ Gel za obrve, 33 eur

Volumizira, ukroćuje i boji obrve. Prirodne obrve koje se mogu oblikovati vodootporno i postojano. Gimme Brow+ gel za obrve u boji sadrži sitna mikrovlakna koja se vežu za kožu i dlačice, pritom kreirajući prirodnu punoću i definiciju. Poseban sitni, kupolasti kist omogućuje lako nanošenje bez stvaranja nereda.

MAC Brow Set Gel za obrve, 30 eur

Bezbojan gel za definiranje i sjaj obrva.

Anastasia Beverly Hills Brow Freeze Gel za obrve, 35 eur

Ovaj prilagodljivi vosak za oblikovanje obrva podiže, ukroćuje i oblikuje svaku dlačicu te ih drži na mjestu. Univerzalna formula lako se nanosi bez razmazivanja te pruža ekstremni, dugotrajni učinak - za cjelodnevni izgled punijih obrva!

Essence Lash And Brow Gel Mascara, 2 eur

Počešljaj i fiksiraj svoje dlačice pomoći bezbojne maskare u gelu za obrve. Oblikuj i popuni svoje obrve i zatim pomoću četkice počešljaj dlačice u smjeru rasta.

Schwarzkopf got2b Gel za obrve i kosu, 8 eur

Schwarzkopf got2b gel za obrve i kosu oblikovati će i učvrstiti sve nestašne vlasi. Zahvaljujući praktičnoj dvostranoj četkici moći ćeš ukrotiti neposlušnu kosu i dlačice. Za uredan izgled.

Foto: Instagram, DM, Douglas, Notino