Najbolja kremasta rumenila za savršen proljetni look

Uz tonirane i BB kreme, kremasta rumenila nameću se kao nezaobilazan korak u svakodnevnoj make-up rutini jer licu daju onu poželjnu dozu svježine i prirodnog sjaja

S dolaskom toplijih dana naša svakodnevna šminka postaje laganija, a fokus se sve više pomiče prema prirodnom, svježem i prozračnom izgledu kože. Teški puderi ustupaju mjesto toniranim i BB kremama, dok upravo rumenila preuzimaju ključnu ulogu u postizanju zdravog, odmornog tena. Posebno se ističu kremasta rumenila, čije se teksture savršeno stapaju s kožom i stvaraju efekt prirodnog rumenila, kao da dolazi iznutra.

Za razliku od klasičnih praškastih verzija, kremasta rumenila pružaju suptilan sjaj i lako se nadograđuju, što ih čini idealnim izborom za svakodnevni make-up. Njihova prednost leži u tome što ne naglašavaju teksturu kože, već joj daju svježinu i mekoću, zbog čega su osobito popularna u toplijim mjesecima kada težimo što prirodnijem izgledu.

Kako postići savršen izgled s kremastim rumenilom?

Ako želiš izvući maksimum iz kremastog rumenila, ključ je u dobro pripremljenoj koži. Hidratantna krema ili par kapi ulja napravit će savršenu bazu pa će se proizvod lijepo “stopiti” s licem, umjesto da samo sjedi na površini. Najbolje funkcionira kada ga nanosiš preko tekućeg pudera ili tonirane kreme, dok je kombinaciju s puderom u prahu ipak bolje preskočiti kako ne bi dobila neujednačen rezultat.

I ono najvažnije – manje je više. Kreni s malom količinom pa po potrebi dodaj još. Prsti su zapravo najbolji alat jer toplina kože pomaže da se rumenilo savršeno utapka i izgleda što prirodnije. Ako ipak voliš preciznost, poslužit će i gusta četkica ili lagano vlažna spužvica. Nanesite ga na vrhove jagodica i lagano blendaj prema sljepoočnicama za blago podignut efekt. Bonus je što većinu ovih rumenila možeš koristiti i na kapcima ili usnama, za lijep, usklađen monokromatski look.

Najbolja kremasta koja vrijedi isprobati

Tržište je prepuno sjajnih opcija, od cjenovno pristupačnih do luksuznih, a mi smo izdvojili nekoliko favorita koji se ističu svojom kvalitetom, teksturom i performansama.

Nars The Multiple

Jedan od kultnih klasika, ovaj višenamjenski stik je nedavno dobio novu, poboljšanu formulu. Njegova lagana tekstura bez napora klizi po koži i ostavlja prirodan, blago zamućen finiš. Idealan je za obraze, usne i kapke, a obogaćen je uljem koštica breskve koje njeguje kožu. Cijena: oko 40 €

Tower 28 BeachPlease Cream Blush

Za one koji traže ljeto u kutijici, ovo je idealan izbor. Ova formula pruža blistav, osunčan izgled i izuzetno se lako blenda prstima. Budući da je hipoalergena i nekomedogena, odličan je izbor za osjetljivu kožu i kožu sklonu aknama. Cijena: oko 20 €

Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush

Rijetko koji proizvod postigne takvu popularnost. Iako je tehnički tekuće, njegova se tekstura ponaša poput kreme i stapa se s kožom za dugotrajan i zdrav sjaj. Izuzetno je pigmentirano, pa je doslovno jedna točkica dovoljna za oba obraza, što znači da pakiranje traje mjesecima. Cijena: oko 27 €

Merit Flush Balm

Ako se bojite pretjerati s bojom, ovo je savršen izbor. Ovaj balzam u stiku pruža prozračan i postepen sloj boje koji je gotovo nemoguće nanijeti u prevelikoj količini. Jednostavno ga prevucite preko obraza i utapkajte za suptilan i svjež izgled. Cijena: oko 26 €

Catrice Kremasto rumenilo

Inovativna, pjenasta tekstura ovog rumenila pruža obrazima svjež i zdrav izgled. Formula se pri nanošenju pretvara u nježan, svilenkast finiš koji vizualno zaglađuje pore zahvaljujući blurring efektu. Lako se nanosi prstima ili kistom i savršeno se stapa s kožom, ostavljajući dugotrajan, prirodan trag boje bez osjećaja težine. Cijena: oko 5 €

Danessa Myricks Yummy Skin Blurring Balm Powder Flushed

Prava inovacija dolazi iz brenda Danessa Myricks. Ovaj proizvod ima jedinstvenu teksturu koja se nanosi kao kremasti balzam, a suši se u mat, puderasti finiš. Savršen je za one koji žele prirodan izgled bez pretjeranog sjaja, a istovremeno zamagljuje pore i sitne nepravilnosti. Cijena: oko 30 €

Charlotte Tilbury Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand

Jedan od viralnih hitova koji je osvojio društvene mreže. Za razliku od većine kremastih rumenila koja teže sjajnom finišu, ovo rumenilo pruža prekrasan mat izgled. Aplikator s jastučićem omogućuje precizno nanošenje točno tamo gdje ga želite. Cijena: oko 35 €