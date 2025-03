Od biotina do cinka: Vitamini koji potiču rast i čvrstoću noktiju

Lijepi, sjajni i čvrsti nokti nisu samo estetski ukras, već često služe i kao pokazatelj općeg zdravstvenog stanja organizma. Njihov izgled, tekstura i čvrstoća mogu otkriti mnogo o tvojim prehrambenim navikama i eventualnom nedostatku ključnih nutrijenata. Promjene poput lomljivosti, listanja, pojave brazdi ili promjene boje mogu signalizirati da tvojem tijelu nedostaju važni vitamini i minerali.

Zašto su nokti ogledalo zdravlja?

Tvoje tijelo neprestano stvara novo tkivo noktiju u ležištu nokta. Za ovaj složeni proces rasta, formiranja i jačanja novih stanica neophodan je adekvatan unos vitamina, minerala i drugih hranjivih tvari. Nokti, baš kao i ostatak tijela, trebaju kvalitetnu prehranu da bi napredovali. U slučaju pothranjenosti ili nedostatka određenih nutrijenata, nokti su među prvim dijelovima tijela koji će to pokazati.

Foto: Pexels

Najčešći problemi s noktima i njihovi mogući uzroci

Promjene na noktima mogu biti uzrokovane različitim čimbenicima, uključujući vanjske utjecaje poput čestog izlaganja vodi ili kemikalijama, ali vrlo često korijen problema leži u prehrani.

Lomljivi i suhi nokti: Često ukazuju na nedostatak biotina, vitamina A, vitamina C, željeza ili omega-3 masnih kiselina. Dehidracija također može biti uzrok, čineći nokte krhkima.

Može biti posljedica nedostatka željeza ili vitamina C. Okomite brazde: Mogu signalizirati nedostatak željeza ili magnezija.

Mogu signalizirati nedostatak željeza ili magnezija. Promjena boje (plavkasta, smećkasta, žuta): Plavkasta ili smećkasta pigmentacija može upućivati na nedostatak vitamina B12, dok nedostatak folata (vitamina B9) također može uzrokovati promjenu pigmenta. Žuti nokti mogu biti znak gljivične infekcije, pušenja ili korištenja tamnih lakova bez baze. Nedostatak selena također može uzrokovati diskoloraciju.

Iako često nastaju zbog manjih ozljeda matrice nokta, ponekad se povezuju s nedostatkom cinka ili kalcija. Udubljeni nokti ("žlica" ili koilonihija): Karakterističan znak nedostatka željeza (anemije).

Ključni vitamini i nutrijenti za snažne nokte

Uravnotežena prehrana bogata određenim vitaminima i mineralima ključna je za izgradnju i održavanje jakih, zdravih noktiju.

Biotin (Vitamin B7)

Poznat i kao vitamin H, biotin je vjerojatno najpoznatiji nutrijent povezan sa zdravljem noktiju. Potiče zdrav rast stanica i pomaže u metabolizmu aminokiselina koje grade proteine, esencijalne za rast noktiju. Iako je nedostatak biotina rijedak, istraživanja sugeriraju da suplementacija biotinom može pomoći u jačanju lomljivih noktiju, a pokazalo se da uzimanje biotina može donijeti poboljšanje kod osoba s lomljivim noktima.

Ostali B vitamini (B12 i Folat/B9)

Vitamin B12 igra ulogu u apsorpciji željeza i razvoju crvenih krvnih stanica, koje su ključne za prijenos kisika do stanica nokta. Nedostatak može dovesti do plave ili smećkaste pigmentacije. Folat (vitamin B9) je također važan za stvaranje crvenih krvnih stanica i razvoj novih stanica, a njegov nedostatak može uzrokovati promjenu boje i učiniti nokte krutima i lomljivima.

Željezo

Željezo je centralni dio hemoglobina u crvenim krvnim stanicama, odgovoran za prijenos kisika do svih stanica, uključujući i one u noktima. Bez dovoljno željeza, stanice ne dobivaju dovoljno kisika, što može dovesti do anemije, a na noktima se manifestira kao okomite brazde ili udubljenja (koilonihija).

Vitamin C

Ovaj moćni antioksidans ključan je za proizvodnju kolagena, proteina koji daje oblik, snagu i integritet mnogim tkivima, uključujući nokte, kosu i zube. Nedostatak vitamina C može rezultirati lomljivim noktima i usporenim rastom. Također poboljšava apsorpciju željeza iz biljnih izvora.

Vitamin A

Vitamin A je važan za proizvodnju keratina, strukturnog proteina od kojeg su nokti uglavnom građeni. Pomaže u pravilnoj reprodukciji stanica nokta. Njegov nedostatak može dovesti do lomljivih noktiju i razvoja brazdi.

Foto: Pexels

Cink

Ovaj mineral neophodan je za rast i diobu stanica te sintezu proteina – procese ključne za stalno rastuće nokte. Budući da ga tvoje tijelo ne može skladištiti, potreban ti je redovit unos. Nedostatak može uzrokovati suhoću, slabost i pojavu bijelih mrlja.

Magnezij

Magnezij sudjeluje u više od 300 tjelesnih reakcija, uključujući sintezu proteina potrebnu za rast noktiju. Okomite brazde na noktima mogu biti znak nedostatka magnezija.

Proteini

Nokti su primarno izgrađeni od keratina, vlaknastog strukturnog proteina. Adekvatan unos proteina ključan je za poticanje proizvodnje keratina i stvaranje jakih noktiju. Nizak unos proteina može uzrokovati slabije nokte.

Omega-3 masne kiseline

Ove zdrave masti pomažu podmazati i hidratizirati nokte, dajući im sjajan izgled. Također mogu smanjiti upalu u ležištu nokta. Nedostatak može doprinijeti suhim i lomljivim noktima.

Ostali važni nutrijenti

Vitamin D: Pomaže u apsorpciji kalcija, a nedostatak se povezuje sa suhim i lomljivim noktima.

Pomaže u apsorpciji kalcija, a nedostatak se povezuje sa suhim i lomljivim noktima. Selen: Ovaj mineral štiti od oštećenja stanica i može spriječiti promjenu boje i pojavu brazdi.

Prehrana prije svega, suplementi kao podrška

Najbolji način za postizanje i održavanje zdravih noktiju jest uravnotežena prehrana bogata svim potrebnim nutrijentima. Iako postoje brojni suplementi namijenjeni jačanju noktiju, znanstveni dokazi o njihovoj učinkovitosti su često ograničeni, s iznimkom biotina koji pokazuje određeni potencijal kod lomljivih noktiju. Suplementi mogu pomoći ako postoji potvrđeni nedostatak određenog vitamina ili minerala, ali nisu čudotvorno rješenje. Ako sumnjaš na nutritivni deficit, najbolje je posavjetovati se s liječnikom koji može preporučiti krvne pretrage.