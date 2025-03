Jesi li čula za BIAB manikuru? Trend trajnog gel laka zdravija je opcija za nokte

Lakiranje noktiju nekad je bilo puno jednostavnije. Najprije smo imali klasične lakove koje smo mogli kupiti u drogerijama, zatim su stigli gelovi, akrili i shellac. A sljedeći trend? BIAB nokti. No, umjesto jednostavnosti, danas imamo mnogo više izbora i inovacija kada je riječ o manikurama koje izgledaju besprijekorno i traju duže. Ako ti sve ovo zvuči pomalo zbunjujuće, u nastavku donosimo sve što trebaš znati o BIAB manikuri.

Što je BIAB?

BIAB je manikura koja je nježnija od akrila, ali gušća i čvršća od običnog laka ili gel laka. Stvara zaštitni sloj preko noktiju, osmišljen tako da potiče prirodan rast i jačanje noktiju ispod sloja, zbog čega je postala izuzetno popularna na internetu – mnoge djevojke hvale ovu tehniku jer im je pomogla da postignu duže prirodne nokte. Također, BIAB se može koristiti za popunjavanje noktiju bez potrebe za uklanjanjem cijele manikure, a može se koristiti i za oblikovanje produžetaka na vrhovima noktiju za dodatnu dužinu.

I dok neki tek sada otkrivaju ovaj trend, on je zapravo lansiran još 2015. godine pod veganskim brendom za nokte The Gel Bottle, koji je osnovala Daisy Kalnina, profesionalna kozmetičarka. Danas je ova formula prisutna posvuda. U manje od deset godina stekla je brojne slavne obožavateljice – među njima su Jennifer Lopez, Dua Lipa i Kim Kardashian, koje redovito nose BIAB nokte. Na TikToku hashtag #biab ima više od 480 milijuna pregleda, a korisnici dijele svoja iskustva, transformacije i isprobavanje ove popularne manikure.

Koje su prednosti BIAB manikure?

Tajna popularnosti ove manikure krije se upravo u onome što se događa ispod sloja BIAB gela. Iako je formula gušće teksture, dodatni slojevi pružaju noktu potrebnu čvrstoću i podršku, čime omogućuju stabilan rast i smanjuju rizik od pucanja. Upravo ta debljina BIAB-a zaslužna je za jačanje noktiju te njihovu otpornost na vanjske utjecaje. Zahvaljujući ovoj tehnici, moguće je postići lijepo oblikovane i čvrste nokte bez upotrebe ljepila ili plastičnih nadogradnji, a Builder gel može poslužiti i za saniranje oštećenih ili slomljenih noktiju.

Razlika između gel manikure i BIAB manikure?

Gel lak je u osnovi tekuća formula koja se učvršćuje pod UV lampom, a upravo to stvrdnjavanje omogućuje da lak postane izuzetno izdržljiv i otporan na pucanje. S druge strane, BIAB koristi drugačiju vrstu gela – s čvršćom bazom koja dodatno potiče prirodan rast noktiju. Jedina zamjerka koju BIAB trenutno ima je nešto uži izbor dostupnih nijansi. No, oni koji žele uživati u prednostima BIAB manikure, a ipak žele više boja, mogu jednostavno nanijeti bilo koji gel lak preko prozirne BIAB podloge i time prilagoditi manikuru svom ukusu.

Koliko dugo traje BIAB manikura?

Kao i kod svih gel proizvoda, redovito i dosljedno održavanje ključno je za očuvanje zdravlja prirodnog nokta. BIAB manikura obično traje između 2 do 4 tjedna, ovisno o životnim navikama. Za one koji žele BIAB koristiti kontinuirano, preporučuje se nadopuna kako bi se očuvala čvrstoća prirodnih noktiju. Također, preporučljivo je nakon svaka 3 do 4 održavanja napraviti potpuni removal i nanijeti novi set, uz provjeru stanja prirodnog nokta.

Kako se BIAB manikura uklanja?

Budući da je BIAB soft-gel formula, uklanja se pomoću soak-off metode. Međutim, ako je korištena BIAB nijansa koja zahtijeva gumenu bazu, tada je potrebno uklanjanje turpijanjem. BIAB se može u potpunosti ukloniti natapanjem, no često se većina materijala prvo uklanja električnom turpijom, a zatim se preostali slojevi skidaju pomoću soak-off metode.