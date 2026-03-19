Zdrava i sjajna kosa u proljeće: Najbolji savjeti koje vrijedi slijediti

Nakon zime, kada je kosa često suha i beživotna, proljeće donosi priliku za novi početak i zdraviji izgled. Uz nekoliko jednostavnih, ali učinkovitih navika, vaša kosa može ponovno postati mekana, sjajna i puna života

Proljeće donosi buđenje prirode, duže dane i nalet optimizma, no za našu kosu ovo prijelazno razdoblje može biti itekako stresno. Nakon duge zime provedene pod kapama i izložene suhom zraku grijanih prostorija, kosa je često dehidrirana, lomljiva i beživotna. S dolaskom toplijeg vremena pojavljuju se novi izazovi, od pojačanog ispadanja do borbe s vlagom u zraku. Vrijeme je za veliko proljetno čišćenje i prilagodbu rutine kako bi kosa zablistala punim sjajem, spremna za toplije dane.

Razumijevanje proljetnog ispadanja kose

Ako ste primijetili više vlasi na četki ili u odvodu tuša, niste jedini i nema razloga za paniku. Riječ je o normalnom biološkom fenomenu poznatom kao "sezonski telogeni efluvij", koji je najizraženiji upravo u proljeće i jesen. To je, pojednostavljeno rečeno, prirodni ciklus obnove kojim se tijelo rješava starih vlasi kako bi napravilo mjesta za rast novih i jačih. Promjena duljine dana utječe na proizvodnju melatonina, hormona koji, između ostalog, regulira i ciklus rasta kose. Kada se razina melatonina smanji, veći broj folikula istovremeno ulazi u fazu mirovanja, a zatim i ispadanja.

Ovaj proces pojačanog linjanja obično traje od četiri do šest tjedana i smatra se potpuno normalnim. Dok dnevno gubimo između 50 i 100 vlasi, u proljeće se ta brojka može privremeno udvostručiti. Važno je razlikovati sezonsko ispadanje od drugih oblika gubitka kose. Ako ispadanje traje dulje od dva mjeseca, primjećujete prorjeđivanje na određenim dijelovima vlasišta ili je popraćeno iritacijom, preporučuje se konzultacija s dermatologom.

Vlasište kao temelj zdrave i snažne kose

Zdravlje kose započinje u korijenu, odnosno u vlasištu. Tijekom zime, ono je često opterećeno nakupljanjem ostataka težih proizvoda za njegu, sebuma i mrtvih stanica kože, što može začepiti folikule i usporiti rast nove kose. Stoga je prvi korak proljetne obnove temeljita detoksikacija vlasišta. Jedan od najučinkovitijih načina za to je piling. Nježni piling, bilo mehanički sa sitnim granulama ili kemijski s kiselinama poput glikolne, uklonit će nečistoće, potaknuti cirkulaciju i omogućiti bolju apsorpciju hranjivih tvari iz proizvoda za njegu.

Uz piling, ne treba zanemariti ni moć redovite masaže vlasišta. Nekoliko minuta masaže vrhovima prstiju tijekom pranja kose poboljšava mikrocirkulaciju i opskrbljuje folikule kisikom i nutrijentima, stvarajući idealno okruženje za zdrav rast.

Prehranom do sjaja iznutra

Istinska ljepota i zdravlje kose dolaze iznutra, stoga je pravilna prehrana ključna. Proljeće je idealno vrijeme za obogatiti jelovnik namirnicama koje hrane kosu. Posebno su važni vitamini B skupine, poput biotina, koji jačaju strukturu vlasi, a nalaze se u jajima, orašastim plodovima i bananama. Minerali poput cinka i željeza, ključni za obnovu stanica, prisutni su u crvenom mesu, mahunarkama i sjemenkama bundeve.

Za sjaj i elastičnost kose neophodne su omega-3 masne kiseline, kojima obiluju losos, lanene sjemenke i orasi. Ne zaboravite ni na vitamin C iz agruma, jagoda i paprika, koji potiče proizvodnju kolagena, proteina zaslužnog za čvrstoću kose.

Prilagodba rutine i zaštita od novih izazova

Kao što zimski kaput mijenjamo za laganiju jaknu, tako i naša njega kose zahtijeva prilagodbu. Teške, hranjive maske i ulja koja su štitila kosu od hladnoće sada mogu biti preteški i uzrokovati da kosa izgleda masno i beživotno. Zamijenite ih lakšim formulacijama poput hidratantnih seruma i regeneratora koji se ne ispiru. Povećana vlaga u zraku može dovesti do neželjenog kovrčanja, pa u rutinu uključite proizvode protiv takozvanog "frizz" efekta koji će zagladiti kutikulu dlake.

S jačim suncem dolazi i potreba za UV zaštitom. Baš kao i koža, kosa može biti oštećena sunčevim zračenjem, što dovodi do suhoće, blijeđenja boje i lomljivosti. Najjednostavnija zaštita je nošenje šešira, no na tržištu postoje i brojni proizvodi, od sprejeva do ulja, s ugrađenim UV filterima. Trendovi za ovu sezonu naglašavaju prirodnu teksturu, stoga pokušajte smanjiti upotrebu toplinskih uređaja i dopustite kosi da se osuši na zraku kad god je to moguće.

Za kraj proljetnog preobražaja, ne zaboravite na šišanje. Uklanjanje suhih i ispucalih vrhova zaostalih od zime trenutačno će osvježiti izgled kose i dati joj zdraviji, bujniji izgled.

Proljeće je idealno vrijeme za novi početak. Usvajanjem ovih nekoliko koraka i posvećivanjem malo više pažnje kosi i vlasištu, osigurat ćete da bude zdrava, snažna i sjajna, spremna za uživanje u svemu što donose topliji dani.