Zbogom umornim očima! Uz ove beauty trikove riješit ćeš se tamnih podočnjaka

5. rujna 2025.
Zbogom umornim očima! Uz ove beauty trikove riješit ćeš se tamnih podočnjaka
Dobra vijest je da ne morate uvijek posezati za estetskim tretmanima – ponekad su dovoljne male prilagodbe u njezi kože i šminkanju

Podočnjaci su jedan od onih sitnih estetskih problema koji nam mogu dodati godine i učiniti da izgledamo umorno čak i kada smo naspavani. Iako ih je ponekad nemoguće potpuno ukloniti, uz prave beauty trikove mogu se značajno ublažiti i učiniti manje vidljivima. Dobra vijest je da ne morate uvijek posezati za estetskim tretmanima – ponekad su dovoljne male prilagodbe u njezi kože i šminkanju.

Zašto podočnjaci nastaju?

Podočnjaci nastaju zbog nekoliko ključnih razloga koji se često međusobno nadopunjuju. Koža oko očiju je prirodno tanka i osjetljiva, što čini krvne žile ispod nje vidljivijima, a genetika može dodatno utjecati na izraženost tamnih krugova. S godinama koža gubi kolagen i elastičnost, a masno tkivo se smanjuje, što pojačava njihov izgled.

Uz beauty trikove sve je moguće

Hladni oblozi za trenutačno osvježenje

Koristite kockice leda zamotane u tanku krpu, ohlađene metalne žlice ili specijalne gel maskice za oči. Stavite ih na zatvorene kapke 5–10 minuta kako biste smanjili natečenost, suzili krvne žile i osvježili umorne oči.

Masaža i limfna drenaža

Lagani kružni pokreti prstima ili korištenje jade rollera potiču protok limfe i cirkulaciju krvi. Fokusirajte se na područje ispod očiju i uz unutarnji kut oka prema vanjskom, što može smanjiti tamne krugove i natečenost.

Kreme i serumi s kofeinom

Kofein sužava krvne žile i smanjuje natečenost, dok sastojci poput peptida i hijaluronske kiseline popunjavaju tanku kožu i čine tamne krugove manje vidljivima. Nanošenje proizvoda ujutro i navečer daje najbolje rezultate.

Vitamin C i retinol

Serumi i kreme s vitaminom C posvjetljuju kožu i poboljšavaju cirkulaciju, dok retinol potiče proizvodnju kolagena i jača tanku kožu oko očiju, smanjujući prozirnost krvnih žila.

 

Pravilno nanošenje šminke

Korektor koji neutralizira plavičaste ili smeđe tonove treba nanositi tapkajući, a ne razmazujući. Zatim lagani sloj fiksirajućeg pudera sprječava zamućenje i dugotrajno prikriva podočnjake.

Dovoljna hidratacija

Pijenje dovoljno vode i izbjegavanje prekomjernog unosa soli i alkohola sprječava zadržavanje tekućine u tijelu i natečenost ispod očiju.

Pravilna rutina spavanja

Spavajte 7–9 sati, a glavu podignite lagano povišenim jastukom kako biste spriječili nakupljanje tekućine ispod očiju i natečenost ujutro.

Hladni čajevi i prirodni oblozi

Korištenje vrećica zelenog ili kamilica čaja koje ste prethodno ohladili u hladnjaku može smanjiti upalu i posvijetliti kožu. Antioksidansi iz čaja djeluju protuupalno i osvježavajuće.

Zaštita od sunca

Nanošenje kreme sa SPF-om oko očiju štiti tanku kožu od UV zraka, sprječava starenje i produbljivanje tamnih krugova.

Pravilna prehrana

Hrana bogata vitaminima C, K, željezom i omega-3 masnim kiselinama jača kapilare i potiče cirkulaciju, čime se smanjuje izraženost podočnjaka.

