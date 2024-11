Zavodljiv pogled - 5 tuševa za oči koji traju cijelu noć

Svaka žena zna da je savršen tuš za oči jedan od ključnih proizvoda u njenoj kozmetičkoj torbici. Bez obzira na to jesi li ljubitelj smjelih i dramatičnih linija ili voliš suptilne, prirodne nijanse, trajnost tuša je uvijek prioritet. No, danas na tržištu postoji mnoštvo proizvoda koji obećavaju da će tvoja šminka ostati netaknuta kroz cijelu noć – i to bez potrebe za popravljanjem. Ako si ikada imala problema s razmazanim tušem, blijeđenjem boje ili tragovima na očnim kapcima, sigurni smo da ćeš biti oduševljena novim formulama tuševa koji su stvoreni da traju.

Kako uskoro počinje sezona blagdanskih zabava i proslava, osim glamuroznih modnih kombinacija, u fokusu će biti i make-up. Ako želiš da tvoj outfit bude upečatljiv, ali uravnotežen, odluči se za prirodniji i suptilniji make-up. S druge strane, za neke svečanije prilike možeš postići dramatičniji i istaknutiji izgled. Naglašavanjem očiju usmjeravamo pažnju na njih i postižemo očaravajući make-up efekt.

U nastavku izdvajamo 5 kvalitetnih i izdržljivih tuševa za oči koje možeš pronaći u drogerijama.

Nyx - Epic Ink Eyeliner

Bourjois - Liner Feutre

Maybelline - Master Drama Precise

wet n wild MegaLiner Liner

Revolution - Renaissance Flick