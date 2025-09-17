Ljepota
Zara je lansirala novu liniju proizvoda za njegu kose i time proširila svoju beauty ponudu

17. rujna 2025.
Zara je lansirala novu liniju proizvoda za njegu kose i time proširila svoju beauty ponudu
Riječ je o asortimanu koji u svoju rutinu unosi moderan dizajn pakiranja, efikasne formule i pristupačne cijene

Zara nas većinu vremena osvaja svojom kolekcijom odjeće, modnih dodataka i mirisima – a sada napokon proširuje svoj beauty asortiman na  liniju za njegu kose. Brend je upravo lansirao Zara Hair Care: kolekciju šampona, regeneratora i maski  za sve tipove kose – od tanke i ravne do guste i kovrčave.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riječ je o asortimanu koji u svoju rutinu unosi moderan dizajn pakiranja, efikasne formule i pristupačne cijene. Nova kolekcija osmišljena je tako da pokrije potrebe različitih tipova kose – od tanke do guste i kovrčave – a proizvodi su razvijeni s ciljem čišćenja, hidratacije i dubinske njege.

Tri glavne linije šampona i regeneratora:

  • Za gustu kosu – intenzivno hidratantne formule koje omekšavaju, zaglađuju, smanjuju frizz i dodaju sjaj.
  • Za srednje gustu kosu – obnavljajući šampon i hidratantni regenerator koji vraćaju vlagu te pružaju glatkoću i sjaj.
  • Za tanku kosu – lagani proizvodi koji njeguju i hidratiziraju bez otežavanja vlasi.
  • Za kovrčavu kosu razvijeni su posebni proizvodi koji ciljano odgovaraju strukturi i potrebama kovrča.
  • Linije se razlikuju i vizualno – minimalistički dizajn naglašen je bojama koje olakšavaju prepoznavanje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cijene se kreću od 6,95  do 9,95 eura. 

Ulazak Zare u segment njege kose dio je šire strategije brenda da ojača svoju poziciju u beauty industriji. Nakon mirisa i make-upa, ovim potezom Zara se želi profilirati i u segmentu svakodnevne njege te zauzeti značajan udio na tržištu pristupačne, ali luksuzno dizajnirane kozmetike.

