Zara je lansirala novu liniju proizvoda za njegu kose i time proširila svoju beauty ponudu

Zara nas većinu vremena osvaja svojom kolekcijom odjeće, modnih dodataka i mirisima – a sada napokon proširuje svoj beauty asortiman na liniju za njegu kose. Brend je upravo lansirao Zara Hair Care: kolekciju šampona, regeneratora i maski za sve tipove kose – od tanke i ravne do guste i kovrčave.

Riječ je o asortimanu koji u svoju rutinu unosi moderan dizajn pakiranja, efikasne formule i pristupačne cijene. Nova kolekcija osmišljena je tako da pokrije potrebe različitih tipova kose – od tanke do guste i kovrčave – a proizvodi su razvijeni s ciljem čišćenja, hidratacije i dubinske njege.

Tri glavne linije šampona i regeneratora:

Za gustu kosu – intenzivno hidratantne formule koje omekšavaju, zaglađuju, smanjuju frizz i dodaju sjaj.

Za srednje gustu kosu – obnavljajući šampon i hidratantni regenerator koji vraćaju vlagu te pružaju glatkoću i sjaj.

Za tanku kosu – lagani proizvodi koji njeguju i hidratiziraju bez otežavanja vlasi.

Za kovrčavu kosu razvijeni su posebni proizvodi koji ciljano odgovaraju strukturi i potrebama kovrča.

Linije se razlikuju i vizualno – minimalistički dizajn naglašen je bojama koje olakšavaju prepoznavanje

Cijene se kreću od 6,95 do 9,95 eura.

Ulazak Zare u segment njege kose dio je šire strategije brenda da ojača svoju poziciju u beauty industriji. Nakon mirisa i make-upa, ovim potezom Zara se želi profilirati i u segmentu svakodnevne njege te zauzeti značajan udio na tržištu pristupačne, ali luksuzno dizajnirane kozmetike.