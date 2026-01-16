403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Ljepota
POGLED U PROŠLOST

Žanamari pokazala kako je izgledala prije 10 godina i otkrila koju odluku je požalila

Žena.hr
16. siječnja 2026.
Žanamari pokazala kako je izgledala prije 10 godina i otkrila koju odluku je požalila
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pjevačica Žanamari Perčić na Instagramu je objavila fotografije od prije 10 godina, što je veliki trend na društvenim mrežama, i pokazala kako je tada izgledala. 

Žanamari je podijelila atraktivnu fotografiju nastalu 2016. godine, na kojoj pozira uz more u ružičastom bikiniju i s plavom kosom. Iako fotografija odiše ljetnom atmosferom i ističe njezinu zavidnu figuru, pjevačica se na taj period osvrnula s dozom humora i samoironije. U opisu objave napisala je kratak, ali jasan savjet.

"Nek moja 2016. bude reminder svima da se ne farbaju u plavo! I da pojedu nešto", poručila je Žanamari.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Žanamari (@zanamari)

Ovom porukom pjevačica se na simpatičan način osvrnula na dvije stvari: svoju tadašnju platinasto plavu boju kose, sugerirajući da je to faza koju ne bi ponovila, te na izrazito vitku liniju, aludirajući da danas preferira zdraviji izgled i obline.

Pročitajte još o:
žanamari PerčićPlava Kosa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POGLED U PROŠLOST
Žanamari pokazala kako je izgledala prije 10 godina i otkrila koju odluku je požalila