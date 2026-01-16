Žanamari pokazala kako je izgledala prije 10 godina i otkrila koju odluku je požalila

Pjevačica Žanamari Perčić na Instagramu je objavila fotografije od prije 10 godina, što je veliki trend na društvenim mrežama, i pokazala kako je tada izgledala.

Žanamari je podijelila atraktivnu fotografiju nastalu 2016. godine, na kojoj pozira uz more u ružičastom bikiniju i s plavom kosom. Iako fotografija odiše ljetnom atmosferom i ističe njezinu zavidnu figuru, pjevačica se na taj period osvrnula s dozom humora i samoironije. U opisu objave napisala je kratak, ali jasan savjet.

"Nek moja 2016. bude reminder svima da se ne farbaju u plavo! I da pojedu nešto", poručila je Žanamari.

Ovom porukom pjevačica se na simpatičan način osvrnula na dvije stvari: svoju tadašnju platinasto plavu boju kose, sugerirajući da je to faza koju ne bi ponovila, te na izrazito vitku liniju, aludirajući da danas preferira zdraviji izgled i obline.