Najbolja sjajila za usne - od ovih 10 usnice će biti mekane i sjajne

Svi koji su se šminkali ranih 2000-ih godina sjetit će se uvijek popularnih sjajila i njihovog specifičnog mirisa, okusa i teksture. To je bilo doba kad su sjajila bila ljepljiva, duga kosa se stalno hvatala za usne, a šljokica je bilo posvuda. Današnji trendovi su se promijenili - u modi su sad sjajila s efektom povećanja usnica, takozvani lip plumperi, ulja za usne, kao i mat ruževi, sve u tom prepoznatljivim epruvetama u kojima su nekoć dolazila samo sjajila.

Najbolja sjajila za usne

Lip plumperi bili su ogroman hit kad su izašli zbog svog privremenog efekta povećanja usana. Postizao je to dodatkom čilija i drugih sastojaka koji su privremeno iritirali usne kako bi se povećale. Na žalost mnogih, nisu bili prikladni za use ili ispucale usne, jer je to žarenje ostavljalo više štete nego koristi. Usprkos tome, ovaj "lažni botoks" izgled mnoge je zadivio, no što godine idu, to više ljudi traži najobičnije sjajilo za usne, bez dodatnog efekta. Srećom, klasična sjajila za usne još uvijek postoje, a mi smo istražili koja su najbolja.

essence Juicy Bomb - 0,90€

Foto: Notino

Ako voliš onaj sočan, sjajan izgled usana bez ljepljivog osjećaja, Juicy Bomb sjajilo bi moglo biti točno ono što tražiš. Ima blagi voćni miris koji se stvarno osjeti, a lagano nijansira usne i daje im sjaj kao da si ih tek navlažila. Aplikator je nakošen pa se lako nanosi i bez ogledala, a i podsjeća na djetinjstvo - sigurno si imala slično sjajilo u srednjoj!

NYX Professional Makeup Butter Gloss - 8,70€

Foto: Notino

Voliš sjajila koja su udobna na usnama i uz to lijepo njeguju? Butter Gloss od NYX-a lako bi ti moglo postati favorit. Tekstura mu je kremasta, nježna i nimalo ljepljiva, a ostavlja blagu boju i sjaj koji fino zaokružuje svaki look – bilo da nosiš full šminku ili samo maskaru. Nema onog isušivanja koje zna živcirati, već baš suprotno – usne ti ostanu mekane i glatke satima.

Clarins Lip Perfector Shimmer - 13,90€

Foto: Notino

Zaštita, njega i suptilan sjaj u jednom – tako bi se najkraće moglo opisati Clarins Lip Perfector Shimmer sjajilo. Ako ti je važno da su ti usne istovremeno njegovane i vizualno punije, ovo sjajilo stvarno radi sve to bez pretjerivanja. Tekstura mu je bogata, ali lagana, s blagim shimmer efektom koji uhvati svjetlo baš kako treba. Nosiš ga solo ili preko ruža, i uvijek imaš osjećaj mekoće, kao da si stavila dobar balzam, samo ljepše.

OLEHENRIKSEN Pout Preserve Peptide Lip Treatment - 20,00€

Foto: Notino

Ovo sjajilo koje pruža ozbiljnu njegu usnama i izgleda sjajno pritom zove se OLEHENRIKSEN Pout Preserve Peptide Lip Treatment. Osjeti se razlika čim ga naneseš: usne postanu mekše, glađe i djeluju punije, ali bez ikakve ljepljivosti. Tekstura je bogata, ali udobna, s finim sjajem koji izgleda prirodno i zdravo. Ako ti usne često traže dodatnu hidrataciju, ovo je onaj proizvod koji možeš nositi i danju kao sjajilo i navečer kao završni korak njege.

Makeup Revolution Pout Bomb - 5,60€

Foto: Notino

Makeup Revolution Pout Bomb je sjajilo koje kombinira visoki sjaj s osjećajem njege na usnama. Njegova prozirna nijansa i blagi volumen koji daje čine ga idealnim za svaki dan – bilo da ga nosiš samostalno ili preko ruža. Zahvaljujući vitaminu E, usne ostaju mekane i nahranjene, a fini svjetlucavi efekt dodatno naglašava tvoj osmijeh. Veganska formula i lagana tekstura samo su još jedan plus ako voliš proizvode koji lijepo izgledaju, ali i njeguju.

trend !t up Power Shine sjajilo za usne - 2,55€

Foto: dm

Sjajilo koje donosi sjaj, boju i optički volumen u jednom potezu. Nijansa 220 Pink Raspberry iz kolekcije Power Shine daje usnama tamnoružičasti ton sa šljokicama i svjetlucavim finišem – savršen izbor za one koji žele naglasiti usne bez osjećaja težine. Obogaćeno uljem avokada, ovo sjajilo ne samo da uljepšava, već i njeguje usne, a lagana tekstura osigurava udobnost tijekom nošenja. Dermatološki testirano i vegansko, ovo je idealan svakodnevni dodatak svakoj torbici za šminku.

MAX FACTOR 2000 Calorie Lip Glaze sjajilo za usne - 7,90 €

Foto: dm

Za usne koje izgledaju njegovano, puno i zanosno u samo jednom potezu. MAX FACTOR 2000 Calorie Lip Glaze u nijansi 170 Nectar Punch donosi sjajan finiš, hidrataciju i dašak boje zahvaljujući svojoj laganoj, veganskoj formuli. Obogaćeno hranjivim kompleksom hijaluronske kiseline i skvalanana, ovo sjajilo pruža osjećaj ugode i glatkoće tijekom cijelog dana. Extra veliki aplikator omogućuje brzo i precizno nanošenje, bilo samostalno ili preko omiljenog ruža za dodatni sjaj.

bellaoggi Gloss Royale Lip Gloss - 3,60€

Foto: Notino

Tražiš sjajilo koje će tvoje usne učiniti glatkima poput stakla i sjajnima poput ogledala? bellaoggi Gloss Royale Lip Gloss u nijansi Chillout Nude pruža ti upravo to – ogledalo efekt, hidrataciju i osjećaj ugode u jednom potezu. Njegova formula zaglađuje fine linije, daje usnama punoću i ostavlja ih mekim bez ljepljivog osjećaja. Savršen je izbor za svakodnevni sjaj ili kao završni sloj preko omiljenog ruža.

Bourjois Fabuleux Gloss - 5,30€

Foto: Notino

Ako tražiš sjajilo koje daje usnama nevjerojatan blistav završetak, Bourjois Fabuleux Gloss je pravi izbor za tebe! S bogatom formulom obogaćenom arganovim uljem i vitaminom E, tvoje usne će biti hidratizirane i nježno njegovane. Sjajilo pruža usnama dodatnu boju s ultra sjajnim efektom, a precizni aplikator omogućava lako nanošenje. Uz ovo sjajilo, svaki tvoj izgled bit će potpun, a usne će izgledati punije i savršeno njegovane.

Rimmel Oh My Gloss! - 4,60€

Foto: Notino

Ako želiš usne s dugotrajnim i blistavim sjajem, Rimmel Oh My Gloss! sjajilo je idealan izbor! Ova formula s arganovim uljem i vitaminom E ne samo da boji usne, već ih i hidrira, ostavljajući ih mekima i ugodnima. Zahvaljujući tehnologiji "Gloss Lock", sjaj će trajati do šest sati, pružajući visoki 3D efekt. Sjajilo ima laganu teksturu koja se ne lijepi, pa je savršeno za svakodnevnu uporabu ili kao završni sloj preko ruža.