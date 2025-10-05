Top jesenski parfemi: Cosy, začinski i zavodljivi mirisi za hladnije dane
Jesen ima poseban miris – spoj svježeg zraka, šuštanja lišća i topline začina koji nas prate kroz hladnije dane. Parfemi za ovo doba godine često donose drvenaste, začinske i gurmanske note koje bude osjećaj ugode i intimnosti, poput šalice toplog čaja ili večeri uz kamin.
Bilo da voliš slatke, orašaste ili duboko začinske mirise, donosimo ti najbolje jesenske parfeme koje ćeš poželjeti nositi svaki dan.
Maison Margiela Replica Autumn Vibes Eau de Toilette
Parfem koji savršeno dočarava šetnju jesenskom šumom – note cedrovine, smole i začina čine ga šumskim i svježim, s daškom topline. Cijena: 79,59 €
Dior Bois Talisman Eau de Parfum
Elegantan i moćan drvenasti miris s notama drveta i jantara, idealan za večernje prilike i žene koje žele ostaviti snažan dojam. Cijena: 292,17 €
Byredo Eleventh Hour Eau de Parfum
Topao i intrigantan parfem s notama smokve, kašmira i začina, koji stvara osjećaj mističnosti i intime. Cijena: 165 €
Burberry Goddess Eau de Parfum
Sladak, kremast i gurmanski miris s vanilijom u središtu, savršen za ljubiteljice toplih i zavodljivih jesenskih parfema. Cijena: 137,39 €
YSL Libre Le Parfum
Intenzivnija i zavodljivija verzija kultnog Libre mirisa – cvjetne note lavande i narančinog cvijeta obogaćene su toplinom jantara. Cijena: 158,19 €
Aerin Cedar Violet Eau de Parfum
Svjež i prirodan miris koji spaja zelene i drvenaste note, kao šetnja kroz sunčanu jesensku šumu. Cijena: 123,74 €
Kilian Paris Apple Brandy On The Rocks
Luksuzan i zavodljiv miris s notama jabuke, ruma i vanilije – savršen za hladne večeri i posebne prilike. Cijena: 247, 55 €
Maison Francis Kurkdjian Grand Soir Eau de Parfum
Dubok i elegantan miris koji spaja jantar, tonku i vaniliju – poput raskošne jesenske večeri u boemskom Parizu. Cijena: 185 €
Le Labo Santal 33
Kultni miris s notama sandalovine, cedra i kože – topao, sofisticiran i prepoznatljiv, idealan za one koji vole statement parfeme. Cijena: 205 €
Diptyque Tam Dao Eau de Toilette
Jedan od najpoznatijih drvenastih parfema, s čistim notama sandalovine i cedrovine, koji stvara osjećaj smirenosti i topline. Cijena: 146 €