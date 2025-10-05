Top jesenski parfemi: Cosy, začinski i zavodljivi mirisi za hladnije dane

Ovi parfemi donose toplinu, udobnost i dašak luksuza u svaku jesenju kombinaciju. Bilo da biraš drvenaste note koje podsjećaju na šumu ili gurmanske mirise koji griju poput deserta, sigurno ćeš pronaći svoj savršeni jesenski potpis

Jesen ima poseban miris – spoj svježeg zraka, šuštanja lišća i topline začina koji nas prate kroz hladnije dane. Parfemi za ovo doba godine često donose drvenaste, začinske i gurmanske note koje bude osjećaj ugode i intimnosti, poput šalice toplog čaja ili večeri uz kamin.

Bilo da voliš slatke, orašaste ili duboko začinske mirise, donosimo ti najbolje jesenske parfeme koje ćeš poželjeti nositi svaki dan.

Maison Margiela Replica Autumn Vibes Eau de Toilette

Parfem koji savršeno dočarava šetnju jesenskom šumom – note cedrovine, smole i začina čine ga šumskim i svježim, s daškom topline. Cijena: 79,59 €

Dior Bois Talisman Eau de Parfum

Elegantan i moćan drvenasti miris s notama drveta i jantara, idealan za večernje prilike i žene koje žele ostaviti snažan dojam. Cijena: 292,17 €

Byredo Eleventh Hour Eau de Parfum

Topao i intrigantan parfem s notama smokve, kašmira i začina, koji stvara osjećaj mističnosti i intime. Cijena: 165 €

Burberry Goddess Eau de Parfum

Sladak, kremast i gurmanski miris s vanilijom u središtu, savršen za ljubiteljice toplih i zavodljivih jesenskih parfema. Cijena: 137,39 €

YSL Libre Le Parfum

Intenzivnija i zavodljivija verzija kultnog Libre mirisa – cvjetne note lavande i narančinog cvijeta obogaćene su toplinom jantara. Cijena: 158,19 €

Aerin Cedar Violet Eau de Parfum

Svjež i prirodan miris koji spaja zelene i drvenaste note, kao šetnja kroz sunčanu jesensku šumu. Cijena: 123,74 €

Kilian Paris Apple Brandy On The Rocks

Luksuzan i zavodljiv miris s notama jabuke, ruma i vanilije – savršen za hladne večeri i posebne prilike. Cijena: 247, 55 €

Maison Francis Kurkdjian Grand Soir Eau de Parfum

Dubok i elegantan miris koji spaja jantar, tonku i vaniliju – poput raskošne jesenske večeri u boemskom Parizu. Cijena: 185 €

Le Labo Santal 33

Kultni miris s notama sandalovine, cedra i kože – topao, sofisticiran i prepoznatljiv, idealan za one koji vole statement parfeme. Cijena: 205 €

Diptyque Tam Dao Eau de Toilette

Jedan od najpoznatijih drvenastih parfema, s čistim notama sandalovine i cedrovine, koji stvara osjećaj smirenosti i topline. Cijena: 146 €