Zaboravite teške proizvode: Ove lagane gel-kreme idealne su za toplije dane

Gel-kreme svako ljeto ponovno postaju omiljen izbor mnogih jer osvježavaju, brzo se upijaju i ostavljaju kožu ugodnom i nahranjenom čak i tijekom najvećih vrućina

S dolaskom sunčanih dana i viših temperatura, naša garderoba nije jedino što traži promjenu. Teške i bogate kreme koje su zimi pružale zaštitu od hladnoće sada polako zamjenjuju laganije, prozračnije formule koje koži daju potrebnu hidrataciju bez osjećaja težine. Upravo zato gel-kreme su odlična opcija za sve koji traže laganu njegu tijekom toplijih mjeseci. Ove osvježavajuće formule osvojile su mnoge jer pružaju idealan balans između hidratacije, svježine i ugodnog osjećaja na koži.

Hidratacija bez teškog osjećaja na koži

Ako vam nanošenje guste kreme na lice tijekom sparnih ljetnih dana zvuči pomalo neugodno, definitivno niste jedini. Visoke temperature i vlaga potiču pojačano lučenje sebuma pa se koža brže masti, a pore lakše začepljuju. Tu na scenu stupaju lagane gel-kreme.

Za razliku od klasičnih hidratantnih krema koje često sadrže bogata ulja i maslace, gel-kreme uglavnom su na bazi vode. Njihova lagana, gotovo želeasta tekstura lako se razmazuje, brzo upija i ne ostavlja mastan ni ljepljiv trag. Kozmetička kemičarka Ginger King opisuje ih kao “najbolje od oba svijeta” jer kombiniraju svježinu gela i hidratantni učinak klasične kreme.

Ipak, nemojte misliti da su zbog svoje lagane teksture manje učinkovite. Upravo suprotno. Voda omogućuje bolji prijenos aktivnih sastojaka u kožu, a kvalitetne gel-kreme često sadrže moćne humektanse koji privlače i zadržavaju vlagu. Hijaluronska kiselina, glicerin, ceramidi i aloe vera samo su neki od sastojaka koji koži pružaju dubinsku hidrataciju i pomažu očuvati zdravu kožnu barijeru.

Pexels

Odličan izbor za masnu kožu, ali i za sve ostale tipove kože

Gel-kreme posebno vole osobe s masnom i mješovitom kožom jer su njihove formule uglavnom nekomedogene, što znači da ne začepljuju pore. Uz to, često pomažu smanjiti neželjeni sjaj tijekom dana pa su odlična podloga za šminku u toplijim mjesecima.

No njihove prednosti ne staju samo na tome. Tijekom ljeta čak i suha koža često bolje reagira na laganije teksture koje neće stvarati osjećaj težine ili zagušenosti. Mnoge gel-kreme dolaze i u formulama bez alkohola i mirisa, zbog čega odgovaraju i osjetljivoj koži sklonoj crvenilu i iritacijama.

Jedan od najčešćih mitova u njezi kože i dalje je onaj da masnoj koži hidratacija nije potrebna. U stvarnosti je upravo suprotno. Kada koži nedostaje vlage, ona često počinje proizvoditi još više sebuma kako bi nadoknadila dehidraciju. Rezultat je začarani krug masnoće i začepljenih pora. Lagana, uravnotežena hidratacija pomaže koži da se smiri i lakše održava prirodnu ravnotežu.

Pexels

Naš odabir najboljih gel-krema za lice

Tržište je prepuno izvrsnih opcija, od pristupačnih drogerijskih favorita do luksuznih poslastica. Izdvojili smo nekoliko proizvoda koji se ističu svojom formulom i učinkom.

Neutrogena Hydro Boost Water Gel

Apsolutni klasik koji preporučuju dermatolozi diljem svijeta. Ovaj vodeni gel sadrži hijaluronsku kiselinu koja kontinuirano otpušta vlagu kada je koži to potrebno. Osvježava, brzo se upija i čini kožu glatkom i elastičnom. Izvrstan je izbor za sve tipove kože, uključujući i osjetljivu. Cijena: oko 17 €

Promo

Kiehl's Ultra Facial Oil-Free Moisturizer

Ova formula bez ulja idealna je za one koji se bore s prekomjernim sjajem. Osim što hidratizira, pomaže vidljivo smanjiti pore i kontrolirati proizvodnju sebuma do 24 sata. Posebno je ugodna tijekom vrućina zbog blagog efekta hlađenja koji pruža koži. Cijena: oko 39 €

Promo

CAUDALIE VinoHydra Moisturizing Gel Cream Krema

Caudalie VinoHydra hidratantni gel prirodni je ovlaživač kože koji intenzivno hidratizira i jača kožnu barijeru. Tekstura gela bez silikona posebno je osvježavajuća i brzo se upija ne ostavljajući masni film. Nakon upotrebe koža je gipkija i punija, a ten svježiji. Cijena: oko 30 €

Promo

Farmacy Daily Greens Oil-Free Gel Moisturizer

Ova krema bez ulja koristi poliglutaminsku i hijaluronsku kiselinu za intenzivnu hidrataciju, dok niacinamid balansira višak sjaja. Ekstrakti moringe i papaje pomažu u čišćenju nečistoća uzrokovanih zagađenjem, što je čini idealnom za život u gradu. Cijena: oko 45 €

Promo

Beauty of Joseon Gel krema Red Bean Water

Ova krema idealna je za masnu i mješovitu kožu s prekomjernim sebumom. Učinkovito hidratizira dehidriranu kožu bez osjećaja težine i masnoće. Lako se upija u kožu s delikatnim osjećajem svježine i smanjuje osjećaj masnoće te se fokusira na pružanje vlage. Cijena: oko 20 €

Promo

Dr.Jart+ Cicapair Intensive Soothing Repair Gel Cream

Meka gel krema za smirujuću hidrataciju i smanjenje crvenila kože. Obogaćena je Centella Asiatica i peptidima. Trenutačno pomaže koži da se osjeća hladno uz smirujuću hidrataciju, smanjuje vidljivost crvenila i ubrzano jača hidratantnu barijeru kože. Cijena: oko 50 €

Promo

Clinique Moisture Surge 100H Hydrator Gel Cream

Višenamjenska hidratantna gel krema koja pruža 100 sati kontinuirane hidratacije i smirenje kože čak i nakon umivanja lica. Samoobnavljajuća tehnologija na bazi biofermentirane aloe vere i hijaluronske kiseline za intenzivnu i dugotrajnu hidrataciju. Cijena: oko 35 €