Savršeno preplanuli ten: Najbolji preparati koji ubrzavaju tamnjenje kože

Osim pravilne zaštite od sunca, sve su popularniji i preparati koji mogu pomoći koži da brže i ravnomjernije potamni - od ulja i sprejeva do pekmeza i marmelada

Ljeti gotovo svatko sanja o postizanju onog zdravog, preplanulog sjaja. Police trgovina preplavljene su proizvodima koji obećavaju brže tamnjenje, od popularnih pekmeza i marmelada do laganih ulja i praktičnih sprejeva. Ovi preparati najčešće djeluju tako da potiču prirodnu proizvodnju melanina, pigmenta odgovornog za boju naše kože, no važno je razumjeti kako ti preparati djeluju, kao i njihova ograničenja. Ono najvažnije što treba zapamtiti je to da većina ovih proizvoda nudi nisku ili nikakvu zaštitu od štetnog UV zračenja. Stoga, zlatno pravilo sigurne preplanulosti ostaje nepromijenjeno: uvijek, bez iznimke, ključno je nanijeti proizvood s visokim zaštitnim faktorom.

Pekmezi i marmelade za ubrzano tamnjenje

Posljednjih nekoliko godina, pekmezi i marmelade za tamnjenje postali su apsolutni hit zbog svoje bogate teksture i primamljivog mirisa. Ovi proizvodi obično sadrže moćnu mješavinu prirodnih ulja i ekstrakata koji istovremeno hrane kožu i potiču njezino tamnjenje.

Jedan od najvećih favorita na tržištu, L'Erbolario pekmez za brzo tamnjenje, i dalje drži kultni status. Formuliran je za kožu koja već ima podlogu i dobro podnosi sunce, a obogaćen je ekstraktima mrkve, orahove ljuske i aloe vere koji dubinski hidratiziraju kožu. Iako je vodootporan, preporučuje se ponovno nanošenje nakon svakog kupanja kako bi se osigurala njegova učinkovitost. Sličnu popularnost ima i Afrodita Sun Care marmelada, jedan od prvih proizvoda te vrste na našem tržištu. Njezina formula bazira se na prirodnim sastojcima poput oraha i beta-karotena iz mrkve, dok kakao i karite maslac pružaju koži potrebnu njegu i mekoću. Za one koji traže provjerenu domaću kvalitetu, tu je Olival SUPER Mrkva pekmez. Kao što mu ime govori, glavni adut mu je beta-karoten, snažan prirodni pigment iz mrkve, koji u kombinaciji s hranjivim uljima masline, oraha i kakaovca štiti kožu od isušivanja i ostavlja je baršunasto mekom.

L'Erbolario pekmez za brzo tamnjenje (cijena: oko 23 €)

Afrodita Sun Care marmelada (cijena: oko 15 €)

Olival SUPER Mrkva pekmez (cijena: oko 8 €)

Ulja i sprejevi za sjajnu i nahranjenu kožu

Za one koji preferiraju lakše teksture, ulja i sprejevi predstavljaju izvrsnu alternativu gustim pekmezima. Ovi proizvodi često dolaze s dodatnim hidratantnim svojstvima, brzo se upijaju i ne ostavljaju težak ili mastan trag na koži.

Primjer takvog proizvoda je La PIEL Juicy Oils Naranča, gotovo potpuno prirodno ulje (99 posto) osmišljeno za brže postizanje brončanog tena i intenzivnu njegu. Njegova formula sadrži bogatu mješavinu bademovog, orahovog i maslinovog ulja te ekstrakte mrkve i kurkume. Nakon nanošenja, koža ostaje sjajna, svilenkasta na dodir i dubinski hidratizirana. Za ljubitelje inovativnih formata, Biobaza Sun Royal maglica za hidrataciju i tamnjenje nudi osvježenje i njegu u jednom. Ovaj lagani proizvod u spreju iznimno je praktičan za nanošenje i pruža trenutačni osjećaj svježine tijekom sunčanja, dok istovremeno potiče tamnjenje.

La PIEL Juicy Oils Naranča (cijena: oko 15 €)

Biobaza Sun Royal maglica za hidrataciju i tamnjenje (cijena: oko 7 €)

Proizvodi za tamnjenje sa zaštitom

Dermatolozi neumorno upozoravaju da je izlaganje suncu bez adekvatnog SPF-a jedan od glavnih uzroka preranog starenja kože i povećanog rizika od karcinoma kože. Zato su ulja za sunčanje sa zaštitnim faktorom mnogima najbolji izbor. Ovi proizvodi, koji su u suštini kreme za sunčanje u obliku ulja, pružaju visoku zaštitu od UVA i UVB zraka, a istovremeno koži daju prekrasan sjaj i često sadrže sastojke koji njeguju.

Dobar primjer proizvoda koji spaja najbolje od oba svijeta je Collistar Moisturizing Tanning Spray SPF30. Ovaj sprej ne samo da ubrzava proces tamnjenja, već nudi i pouzdanu zaštitu sa zaštitnim faktorom 30. Idealan je izbor za one koji ne žele kompromise između postizanja lijepe boje i očuvanja zdravlja kože.