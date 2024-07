Vazelin je vrlo popularan proizvod za njegu kože - evo kako se sve može koristiti

Vazelin se odavno koristi u njezi kože, a u posljednjih nekoliko godina postao je vrlo popularan za rješavanje mnogih kožnih problema. Brend 'Vaseline' koji se proslavio upravo proizvodima na bazi vazelina na tržištu je prisutan već više od 140 godina, a vazelin je ustvari mast koja se koristi kao ljekoviti melem za rane, opekline i suhu i nadraženu kožu.

Osim za kožu, vazelin se može koristiti i za njegu kose, noktiju pa i usana. Siguran je za upotrebu na koži lica, no prije nego što ga uvedeš u svoju skincare rutinu, neke stvari trebaš znati.

U nastavku donosimo vrlo praktičan vodič o tome kako koristiti vazelin u njezi kože, koje su njegove prednosti, ali i nedostaci te sve ostalo što trebaš znati o ovom popularnom proizvodu.

Što je vazelin i od čega se sastoji?

Vazelin odnosno petrolatum je nusproizvod koji nastaje kod obrade nafte i ulja i ustvari je mješavina mineralnih ulja i voska. Nije topiv u vodi, voskaste je teksture pa radi toga lagano klizi po koži i odličan je za zadržavanje vlage. Vazelin je nastao davne 1859. godine kada je Robert Augustus Chesebrough uočio da pomaže kod rana i opeklina kod naftnih radnika, a upravo je to bila i njegova prvotna svrha. Tako je i nastao danas vrlo popularan 'Vaseline' , njegujuća mast koja se koristi u različite svrhe u njezi kože. Osim što ima široku primjenu, vazelin je i jeftin i lako dostupan.

Iako mnogi ne mogu zamisliti svoju beauty rutinu bez vazelina, postoji i druga strana priče, a ona se odnosi na samu čistoću vazelina. Naime, ovisno o procesu proizvodnje, vazelin može sadržavati štetne sastojke, čak i nakon pročišćavanja, i nije ekološki prihvatljiv. Ipak, smatra se da je rafinirani vazelin siguran za upotrebu u njezi kože.

Vazelin i njega kože

Unatoč potencijalnim rizicima za zdravlje, vazelin se danas često koristi u njezi kože. No, važno je istaknuti kako on djeluje kao okluzivni sastojak, a to znači da uglavnom ne povećava vlažnost kože, piše Healthline. Ono što vazelin čini je zadržavanje postojeće vlage u koži. Također, štiti nadraženu ili ozlijeđenu kožu od daljnjih iritacija.

S obzirom na to da stvara barijeru na koži, vazelin učinkovito smanjuje gubitak vlage, a studije su pokazale da je u tome bolji od lanolina i maslinova ulja. Vazelin sprečava gubitak vlage pa bi određeni proizvodi na bazi vazelina mogli biti učinkovitiji kada je riječ o hidrataciji kože.

Ovo su samo neki od načina korištenja vazelina u njezi kože:

Uklanjanje šminke s očiju – vazelin lako i nježno otapa sve vrste šminke pa čak i vodootpornu. Za razliku od nekih sredstava, siguran je i za korištenje oko očiju, a posebno je učinkovit za uklanjanje vodootporne maskare.

– vazelin lako i nježno otapa sve vrste šminke pa čak i vodootpornu. Za razliku od nekih sredstava, siguran je i za korištenje oko očiju, a posebno je učinkovit za uklanjanje vodootporne maskare. Zadržava vlagu – vazelin pomaže u hidrataciji kože, a ne sadrži sastojke koji bi je iritirali. Sloj vazelina nanesen na kožu prije spavanja pomaže u vraćanju prirodne razine vlažnosti i mekoće licu.

– vazelin pomaže u hidrataciji kože, a ne sadrži sastojke koji bi je iritirali. Sloj vazelina nanesen na kožu prije spavanja pomaže u vraćanju prirodne razine vlažnosti i mekoće licu. Potiče zacjeljivanje manjih posjekotina i ogrebotina – vazelin stvara zaštitni sloj na koži na mjestu gdje ga nanosimo. Ta zaštitna barijera ubrzava zacjeljivanje kože i sprečava pristup bakterijama.

– vazelin stvara zaštitni sloj na koži na mjestu gdje ga nanosimo. Ta zaštitna barijera ubrzava zacjeljivanje kože i sprečava pristup bakterijama. Štiti ispucale usne – vanjski čimbenici poput hladnog vjetra ili sunca mogu isušiti usne. Vazelin štiti osjetljivu kožu oko usana od takvih oštećenja, a ne sadrži nikakve arome ili parfeme pa neće izazvati alergijske reakcije.

– vanjski čimbenici poput hladnog vjetra ili sunca mogu isušiti usne. Vazelin štiti osjetljivu kožu oko usana od takvih oštećenja, a ne sadrži nikakve arome ili parfeme pa neće izazvati alergijske reakcije. Za oblikovanje obrva – vazelin se može koristiti kao mast za oblikovanje i podizanje obrva. Bilo da želiš začešljane obrve ili puniji izgled obrva, možeš nanijeti tanak sloj vazelina kako bi zagladila dlačice i osigurala da one ostanu na mjestu.

Pomaže li vazelin kod bora?

Vazelin se već godinama koristi kao saveznik u njezi kože, a neki vjeruju i da sprečava pojavu bora i drugih znakova starenja. Istina je da vazelin sam po sebi neće suziti pore niti pak 'izbrisati' bore s lica, ali održavanje vlažnosti kože bitna je preventivna mjera za usporavanje znakova starenja na koži.

Studije su otkrile kako vazelin povećava regulaciju peptida na površini kože, a dobro je poznato kako su peptidi vrlo popularan sastojak u anti-age proizvodima. Uz to, vazelin hrani i umiruje kože pa ona postaje blistavija, nahranjena i svježa, što je ključno u postizanju mladolikog izgleda. Budući da vazelin pomaže održati kožu hidratiziranom, ten postaje čvršći pa znakovi starenja postaju manje uočljivi.

Vazelin u njezi kose

Osim u njezi kože, vazelin se može koristiti i za kosu. Vazelin se može koristiti za rast pa i oblikovanje kose, ali treba znati pravilno ga nanositi. Naime, ako se stavlja u prevelikim količinama, vazelin može zamastiti kosu i teško se ispire.

Dobar je izbor za suhu i oštećenu kosu jer pomaže u njezi i hidrataciji, ali ne smije se koristiti prečesto. Vazelin se može koristiti kao pakung ili maska za kosu i to tako da se umasira na tjeme i vlasi prije pranja kose. Pritom je važno upotrijebiti samo malu količinu. Može se upotrijebiti i kao gel za oblikovanje kose.

Mogu li vazelin koristiti i osobe s osjetljivom kožom?

Iako proizvođači vazelina tvrde da njihov proizvod nije komedogen i da neće izazvati izbijanje akni na licu, osobe s osjetljivom i problematičnom kožom ipak bi trebale biti oprezne kod primjene vazelina ili proizvoda koji ga sadrže. Neke studije pokazale su da vazelin može izazvati izbijanje prištića kod kože koja je sklona aknama pa bi ga osobe s problematičnom kožom trebale izbjegavati. Prije upotrebe na licu, najbolje je testirati proizvod na manjem dijelu kože na rukama i zatim pratiti reakcije.

Alergijske reakcije kod korištenja vazelina u njezi kože iznimno su rijetko, no osobe koje su osjetljive ili alergične na naftne derivate trebale bi ga izbjegavati. Nadalje, važno je imati na umu da vazelin sam po sebi ne hidratizira kožu i da nije zamjena za hidratantnu kremu. Vazelin samo zadržava vlagu na koži lica (pa čak i prljavštinu) i zato je važno nanositi ga na čistu kožu. S obzirom na to da je guste teksture, treba mu neko vrijeme da se upije, može otežati kožu pa i nije najbolji izbor za svakodnevno korištenje.

Vazelin se danas može kupiti u gotovo svim trgovinama i drogerijama, a osim originalnog vazelina (Vaseline), postoje i neki drugi proizvođači kao što su Vazelin dm (Balea), Olival Vazelin i drugi.

