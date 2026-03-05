Vrijeme je za SPF: Najbolji proizvodi iz drogerija koje vrijedi isprobati

Iako ožujak još ne povezujemo sa sunčanjem, UV zrake već su dovoljno jake da potiču starenje kože i nastanak pigmentacijskih mrlja. Upravo zato SPF ne bi trebao biti rezerviran samo za ljetne mjesece, već postati dio vaše svakodnevne proljetne rutine njege

Dolazak ožujka i prvih toplijih dana budi optimizam. Zimski kaputi polako se spremaju na dno ormara, a terase kafića postaju omiljeno odredište za upijanje sunčevih zraka. No, dok uživamo u tom "zubatom" proljetnom suncu, često zaboravljamo da je naša koža, nakon dugih i sivih zimskih mjeseci, iznimno osjetljiva i nezaštićena. Upravo je sada ključno vrijeme da krema sa zaštitnim faktorom (SPF) postane neizostavan dio vaše jutarnje rutine, jednako kao i usred ljeta.

Nevidljiva prijetnja proljetnog sunca

Mnogi griješe misleći da je zaštita od sunca potrebna samo kada osjetimo toplinu ili vidimo da nam koža crveni. To crvenilo uzrokuju UVB zrake, čiji je intenzitet doista najveći ljeti. No, one čine tek manji dio sunčeva spektra. Puno podmukliji neprijatelj zdravlja i mladolikosti kože su UVA zrake, koje su prisutne tijekom cijele godine, jednakim intenzitetom od jutra do mraka.

Za razliku od UVB zraka, UVA zrake prodiru duboko u kožu, prolaze kroz oblake i staklo te su glavni krivac za takozvano fotostarenje. Dermatolozi procjenjuju da je čak osamdeset do devedeset posto vidljivih znakova starenja, poput bora, tamnih mrlja, gubitka elastičnosti i kolagena, izravna posljedica kumulativnog izlaganja UV zračenju. Koža koja je zimu provela s niskom razinom melanina, prirodnog zaštitnog pigmenta, u ožujku je posebno ranjiva. Svaka kava na suncu bez zaštite doprinosi dugoročnoj šteti koja će postati vidljiva tek godinama kasnije.

Pexels

Kako odabrati idealnu zaštitu za lice

Tržište je prepuno proizvoda sa SPF-om, no odabir pravog ne mora biti kompliciran. Prvi i najvažniji kriterij jest da proizvod nudi zaštitu "širokog spektra", što znači da štiti i od UVA i od UVB zraka. Potražite oznaku "UVA" unutar kruga ili oznaku PA++++ na ambalaži.

Drugi korak je prilagodba proizvoda tipu vaše kože.

Masna i mješovita koža: Birajte lagane, nemasne formule poput fluida ili gel-krema s matirajućim učinkom, često s oznakama "oil-free" ili "dry touch". One se brzo upijaju, ne začepljuju pore i idealna su podloga za šminku.

Birajte lagane, nemasne formule poput fluida ili gel-krema s matirajućim učinkom, često s oznakama "oil-free" ili "dry touch". One se brzo upijaju, ne začepljuju pore i idealna su podloga za šminku. Suha koža: Potrebna vam je krema koja uz zaštitu nudi i bogatu hidrataciju. Tražite sastojke poput hijaluronske kiseline, ceramida i glicerina koji će nahraniti kožu i spriječiti osjećaj zatezanja.

Potrebna vam je krema koja uz zaštitu nudi i bogatu hidrataciju. Tražite sastojke poput hijaluronske kiseline, ceramida i glicerina koji će nahraniti kožu i spriječiti osjećaj zatezanja. Osjetljiva koža: Ako je vaša koža sklona iritacijama i crvenilu, najbolji izbor su proizvodi s mineralnim (fizičkim) filtrima, poput cinkovog oksida i titanijevog dioksida. Oni ostaju na površini kože i djeluju kao štit, rjeđe izazivajući alergijske reakcije.

Za svakodnevnu zaštitu u gradskim uvjetima preporučuje se minimalno SPF 30, dok je SPF 50 zlatni standard za sve koji žele maksimalnu prevenciju hiperpigmentacije i znakova starenja.

Pexels

Najbolje SPF kreme iz drogerija

Dermokozmetički brendovi nude napredne formule koje spajaju visoku zaštitu s ciljanom njegom, no visokokvalitetna zaštita od sunca danas je dostupna i po znatno povoljnijim cijenama.

La Roche-Posay Anthelios UVMUNE 400 Invisible Fluid SPF 50+

Ovaj fluid postao je kultni proizvod s razlogom. Njegova revolucionarna formula štiti od najdužih i najštetnijih UVA zraka, a tekstura mu je toliko lagana i vodenasta da se uopće ne osjeća na koži. Ne ostavlja bijele tragove i pogodan je čak i za najosjetljiviju kožu oko očiju. Cijena: oko 25 €

Promo

Eucerin Sun Oil Control Dry Touch Gel-krema SPF 50+

Spas za masnu i aknama sklonu kožu. Ova gel-krema pruža trenutačni matirajući efekt koji traje satima, regulira proizvodnju sebuma i ne začepljuje pore. Idealna je za one koji se bore sa sjajem tijekom dana. Cijena: oko 24 €

Promo

Nivea Sun 2u1 Primer UV dnevni serum za lice SPF 50+

Nivea Sun 2-u-1 Primer dnevni UV serum za lice trenutačno štiti od sunca, čini kožu glatkom te sprječava njezino preuranjeno starenje. Formula sadrži hijaluron koji hidratizira i zaglađuje kožu te likokalkon A, moćni antioksidans koji štiti stanice od oksidativnog stresa i sprječava prerano starenje kože. Visoka zaštitu od sunca sa SPF 50+ namijenjena je svim tipovima kože. Cijena oko 15 €

Promo

Vichy Capital Soleil UV-Age Daily SPF 50+

Pravi anti-age saveznik u bočici. Ovaj fluid na vodenoj bazi obogaćen je peptidima i niacinamidom te, uz visoku zaštitu, aktivno djeluje na smanjenje postojećih bora i tamnih mrlja. Izuzetno je lagan i nevidljiv na koži. Cijena: oko 25 €

Promo

Sundance Fluid za lice SPF 50

Apsolutni bestseler drogerijskog ranga, ovaj fluid iz dm-ove marke nudi pouzdanu zaštitu u laganoj formuli bez mirisa. Brzo se upija, ne ostavlja mastan trag i odlično funkcionira kao podloga za make-up. Cijena: oko 5 €

Promo

Garnier Ambre Solaire Super UV Vitamin C SPF 50+

Ovaj hranjivi fluid pouzdano štiti vaše lice od UV zračenja te vam pomaže u sprječavanju ne samo opeklina ili nastanka pigmentacijskih mrlja, već ublažava i gubitak elastičnosti i kolagena u licu te druge znakove starenja. Cijena: oko 10 €

Promo

Skintegra Solar II SPF 50

Domaći brend koji je osvojio regiju svojom kvalitetom. Solar II je hidratantni fluid širokog spektra koji se lako nanosi, ne ostavlja bijeli film i kožu čini mekom i sjajnom, služeći kao savršena baza za ostatak njege i šminke. Cijena: oko 30 €